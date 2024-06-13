Otonom olarak araba sürebilen insansı robot geliştirildi

İnsansı robot sürücüler geliyor
Araştırma ekibinden birisi Toyota'ya danışmanlık yaparken geliştirilen robot, "kas-iskelet sistemi insansı robotu" olarak nitelendiriliyor. Araştırmacılar robota Musashi adını veriyor. Bu isim esasında Japon tarihinin en yetenekli kılıç üstatları arasında yer alan Miyamoto Musashi’den geliyor. İnsansı robot Musashi ise elleriyle kontağı çalıştırabiliyor, el frenini çekebiliyor ve sinyal verebiliyor. Ayrıca gaz veya fren pedallarına da basabiliyor.
Otonom araçlar ve insansı robotlar arasında böyle bir denge ve yaklaşım kurulması açıkçası önemli. İnsansı robotlar ve tam otonom araçlar birbirlerinden ayrı olarak gelişiyor olsa da esasında birbirleriyle yakından ilişkili olabilirler. Zira, dünya üzerinde otonom olmayan ve gelecek yıllarda da olmayacak milyonlarca araç bulunacak. İnsansı robotlar sayesinde esasında tüm bu araçlar otonom hale getirilebilir ve yeni nesil trafik sistemlerine hızlıca geçiş yapılabilir.Kaynakça https://techcrunch.com/2024/06/12/this-humanoid-robot-can-drive-cars-sort-of/ https://arxiv.org/pdf/2406.05573 Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.