Otonom olarak araba sürebilen insansı robot geliştirildi

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Tam Boyutta Gör Otonom araçlar şehirlerde yavaş yavaş yaygınlaşıyor. Tamamıyla otonom olan robotaksi hizmetleri özellikle ABD’de hızla farklı şehirlerde geniş kullanıma alınıyor. Ancak otonom araçların zaman zaman yayalara çarptığı, trafiği katlettiği veya kazalara karıştığı çeşitli raporlar da bulunuyor. Tokyo Üniversitesi araştırmacıları ise bir insansı robot geliştirerek elektrikli aracın koltuğuna oturttu. Araştırmacılar, insansı robotlarının farkındalık noktasında etkili olduğunu savunuyor.

İnsansı robot sürücüler geliyor

Araştırma ekibinden birisi Toyota'ya danışmanlık yaparken geliştirilen robot, "kas-iskelet sistemi insansı robotu" olarak nitelendiriliyor. Araştırmacılar robota Musashi adını veriyor. Bu isim esasında Japon tarihinin en yetenekli kılıç üstatları arasında yer alan Miyamoto Musashi’den geliyor. İnsansı robot Musashi ise elleriyle kontağı çalıştırabiliyor, el frenini çekebiliyor ve sinyal verebiliyor. Ayrıca gaz veya fren pedallarına da basabiliyor.

Tam Boyutta Gör Araştırmacılar, Musashi'ye ham sensör verilerini besleyerek otomobilin direksiyonunu nasıl kullanacağını öğrettikten sonra, robotun trafik ışığı sinyallerine uyarak bir kavşakta köşeyi dönmesini sağlamayı başardıklarını iddia ediyorlar. Ancak aşılması gereken daha çok yol var. Zira robotun bu manevrası yaklaşık olarak iki dakika sürdü. Araştırmacılar elde edilen bilgileri kullanarak gelecekte insansılar tarafından otonom sürüş için bir sonraki donanım ve yazılımı geliştirmek istiyor.

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Otonom araçlar ve insansı robotlar arasında böyle bir denge ve yaklaşım kurulması açıkçası önemli. İnsansı robotlar ve tam otonom araçlar birbirlerinden ayrı olarak gelişiyor olsa da esasında birbirleriyle yakından ilişkili olabilirler. Zira, dünya üzerinde otonom olmayan ve gelecek yıllarda da olmayacak milyonlarca araç bulunacak. İnsansı robotlar sayesinde esasında tüm bu araçlar otonom hale getirilebilir ve yeni nesil trafik sistemlerine hızlıca geçiş yapılabilir.

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Otonom olarak araba sürebilen insansı robot geliştirildi