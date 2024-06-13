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    Otonom olarak araba sürebilen insansı robot geliştirildi

    Otonom araçlara yönelik çalışmalar devam ederken araştırmacılar iki trend konuyu bir araya getirdi. Tokyo Üniversitesi bünyesinde otonom olarak bir aracı sürebilen insansı robot geliştirildi.
    Otonom olarak araba sürebilen insansı robot geliştirildi Tam Boyutta Gör
    Otonom araçlar şehirlerde yavaş yavaş yaygınlaşıyor. Tamamıyla otonom olan robotaksi hizmetleri özellikle ABD’de hızla farklı şehirlerde geniş kullanıma alınıyor. Ancak otonom araçların zaman zaman yayalara çarptığı, trafiği katlettiği veya kazalara karıştığı çeşitli raporlar da bulunuyor. Tokyo Üniversitesi araştırmacıları ise bir insansı robot geliştirerek elektrikli aracın koltuğuna oturttu. Araştırmacılar, insansı robotlarının farkındalık noktasında etkili olduğunu savunuyor.

    İnsansı robot sürücüler geliyor

    Araştırma ekibinden birisi Toyota'ya danışmanlık yaparken geliştirilen robot, "kas-iskelet sistemi insansı robotu" olarak nitelendiriliyor. Araştırmacılar robota Musashi adını veriyor. Bu isim esasında Japon tarihinin en yetenekli kılıç üstatları arasında yer alan Miyamoto Musashi’den geliyor. İnsansı robot Musashi ise elleriyle kontağı çalıştırabiliyor, el frenini çekebiliyor ve sinyal verebiliyor. Ayrıca gaz veya fren pedallarına da basabiliyor.

    Otonom olarak araba sürebilen insansı robot geliştirildi Tam Boyutta Gör
    Araştırmacılar, Musashi'ye ham sensör verilerini besleyerek otomobilin direksiyonunu nasıl kullanacağını öğrettikten sonra, robotun trafik ışığı sinyallerine uyarak bir kavşakta köşeyi dönmesini sağlamayı başardıklarını iddia ediyorlar. Ancak aşılması gereken daha çok yol var. Zira robotun bu manevrası yaklaşık olarak iki dakika sürdü. Araştırmacılar elde edilen bilgileri kullanarak gelecekte insansılar tarafından otonom sürüş için bir sonraki donanım ve yazılımı geliştirmek istiyor.

    Otonom araçlar ve insansı robotlar arasında böyle bir denge ve yaklaşım kurulması açıkçası önemli. İnsansı robotlar ve tam otonom araçlar birbirlerinden ayrı olarak gelişiyor olsa da esasında birbirleriyle yakından ilişkili olabilirler. Zira, dünya üzerinde otonom olmayan ve gelecek yıllarda da olmayacak milyonlarca araç bulunacak. İnsansı robotlar sayesinde esasında tüm bu araçlar otonom hale getirilebilir ve yeni nesil trafik sistemlerine hızlıca geçiş yapılabilir.

    Kaynakça https://techcrunch.com/2024/06/12/this-humanoid-robot-can-drive-cars-sort-of/ https://arxiv.org/pdf/2406.05573
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 2 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 2 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    emrahmt 4 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 4 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 5 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 6 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 7 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 7 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 8 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 9 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 9 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 9 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 10 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 10 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 10 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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