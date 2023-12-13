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    Tesla, yeni nesil insansı robotu Optimus Gen 2'yi tanıttı

    Tesla, tekrarlayan görevleri insanlardan devralabilecek yeni nesil insansı robotu "Optimus Gen 2"yi tanıttı. Yeni Tesla Optimus hem hassaslık hem de denge konusunda ciddi oranda gelişmiş.
    Tesla, yeni nesil insansı robotu Optimus Gen 2'yi tanıttı Tam Boyutta Gör
    Tesla Bot olarak da bilinen insansı Optimus robot, ilk tanıtıldığında çok fazla dikkat çekmemiş ve olumlu tepkiler almamıştı. Zira rakipleriyle kıyaslandığında yolun çok başındaymış gibi görünüyordu. Şimdi ise Tesla, bir dizi diğer yenilemenin ardından Gen 2 ile birlikte insansı robotunu tamamen elden geçirdi. Artık Optimus, daha hızlı (%30), daha hafif, daha akıcı ve yetenekli.

    Tesla ve Elon Musk, insansı robot endüstrisine gireli iki yıldan biraz fazla zaman geçti. Geçtiğimiz yıl ilk prototipi gördüğümüzde robot çok “yavan” duruyordu ancak bu yılın mart ayında şirket çok daha gelişmiş bir sürümü sergiledi. On ay gibi kısa bir süre sonra ise yepyeni bir Optimus Gen 2 karşımıza çıkmış durumda.

    Optimus Gen 2, iki eksenli boyun, entegre elektronik ve kablolamaya ve eklemli ayak bölümleri ve kuvvet / tork sensörleri ile daha insani şekle sahip. Ayrıca 11 derece hareket serbestliği, daha hızlı aktüatörler ve nesnelerin daha ustaca kullanılmasını sağlamak için tüm parmaklarında dokunma sensörleri bulunan yepyeni ellere sahip. Çok daha aerodinamik ve insansı görünüyor, çok daha yumuşak hareket ediyor, daha iyi dengeleniyor. Tüm bunlara rağmen robotun kendisi artık yüzde 10 daha hafif.

    Optimus Gen 2, ileriye doğru atılmış büyük bir adım gibi görünse de Boston Dynamics ve onun olağanüstü Atlas robotunun hala oldukça gerisinde diyebiliriz. Ancak Tesla’nın gelişim hızı çok daha hızlı. Öte yandan Tesla ve benzer diğer firmaların sergiledikleri donanımlar ne kadar çarpıcı görünse de aslında donanım tarafı muhtemelen engellerin en önemsizidir. İnsansı robot üreticilerinin yapması gereken tek şey, robotlarının gerçek dünyada, tekrarlanabilir, güvenilir ve esnek bir şekilde gerçek işler yaptığını kanıtlayabilmek.

    Bununla birlikte Tesla, bu asıl hedefe en yakın firmalardan birisi. Şirket, robotu yakında kendi üretim operasyonlarında kullanmaya başlamayı planladığını söyledi. Kullanışlılığını kanıtladıktan sonra Tesla, robotu satmaya başlamayı planlıyor. Tesla, sürücüsüz araç programındaki yapay zeka çalışmalarından ve piller ile elektrik motorları konusundaki uzmanlığından yararlanarak bunun mümkün olabileceğine inanıyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    D
    DH Misafiri 1 hafta önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 1 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 1 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 2 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 3 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 3 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 3 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 3 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 4 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 4 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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