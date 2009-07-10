Rockchip, Android tabanlı akıllı telefonlar için maliyet odaklı işlemci planlıyor

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Baskılı devre tasarımları üzerine çalışan ve araştırma-geliştirme çalışmalarını ağırlıklı olarak ses, görüntü ve çoklu ortam yongaları üzerine sürdüren Çin merkezli yarıiletken firması Rockchip Electronics, Google'ınn Android platformunu temel alacak akıllı telefonlar için maliyet odaklı yeni bir işlemci planladığını duyurdu.

Firmadan yapılan açıklamaya göre RK2808 kod adını taşıyan yeni işlemci ilk olarak bu ay içerisinde duyurusu yapılacak taşınabilir medya oynatıcısından kullanılacak ve muhtemelen Ekim ayında yine muhtemelen Çin pazarı için hazırlanan, RK2808 işlemcili resmi ilk Android telefon da pazara sunulmuş olacak.