Rocket Lake işlemcilerinin TDP değerleri ortaya çıktı

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Intel’in Rocket Lake işlemcileri yıllardır kullanılan 14 nm+++ sürecinin son örneği olacak. Modellerin TDP değerleri listelendi.

Rocket Lake için Comet Lake ile benzer TDP belirlenmiş

Listeye göre Core i9/i7i5-11x00K/F modelleri 125 wattlık TDP değeriyle gelecek. Hız aşırtma kilidiyle gelecek ve K/F modellerine kıyasla daha düşük frekanslarda görev yapacak yongalar için 65 wattlık ısıl tasarım gücü belirlenmiş.

Ayrıca Bkz. "65 watt TDP’li Core i9-11900, tek çekirdekte Core i9-10900’ün %12 önde"

Son olarak Willow Cove çekirdeklerinin 14 nm’ye geri uyarlanacağı Cypress Cove çekirdeklerinden oluşacak Rocket Lake işlemcilerinin 24 adet PCIe 4.0 kanalı sunması bekleniyor. İşlemcilerin çift haneli IPC artışı sunacağını da ekleyelim.

https://www.techpowerup.com/276202/intel-11th-gen-core-rocket-lake-desktop-tdp-values-surface

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