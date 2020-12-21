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    Rocket Lake işlemcilerinin TDP değerleri ortaya çıktı

    Intel’in 14 nm+++ sürecine devam edeceği yeni işlemci ailesi LGA 1200 soketini kullanmaya devam edecek. Rocket Lake işlemcilerinin ısıl tasarım güçleri paylaşıldı.
    14 sa.
    1,2b
    7
    11
    İşlemci
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    Metehan Göktaş
    Yazar
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    Intel’in Rocket Lake işlemcileri yıllardır kullanılan 14 nm+++ sürecinin son örneği olacak. Modellerin TDP değerleri listelendi.

    Rocket Lake için Comet Lake ile benzer TDP belirlenmiş

    Listeye göre Core i9/i7i5-11x00K/F modelleri 125 wattlık TDP değeriyle gelecek. Hız aşırtma kilidiyle gelecek ve K/F modellerine kıyasla daha düşük frekanslarda görev yapacak yongalar için 65 wattlık ısıl tasarım gücü belirlenmiş.

    Ayrıca Bkz. "65 watt TDP’li Core i9-11900, tek çekirdekte Core i9-10900’ün %12 önde"

    Son olarak Willow Cove çekirdeklerinin 14 nm’ye geri uyarlanacağı Cypress Cove çekirdeklerinden oluşacak Rocket Lake işlemcilerinin 24 adet PCIe 4.0 kanalı sunması bekleniyor. İşlemcilerin çift haneli IPC artışı sunacağını da ekleyelim.



    https://www.techpowerup.com/276202/intel-11th-gen-core-rocket-lake-desktop-tdp-values-surface Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Spider_hip (Doğan Eray) 14 sa. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    1 senedir 3700x'den o kadar memnunum ki, 5xxx serisi bakıyorum diğer bilgisayar için. 30 senelik müşterisini ve çevresini, senelerdir çıkan güvenlik (açıkları)yamalarıyla, 14nm+++++++++ larıyla, eski teknolojisiyle, her sene %5-10 güç artışı ve soket değişimi ile, özetle vizyonsuzluğu ile elinden kaçırdı.
    1 senedir 3700x'den o kadar memnunum ki, 5xxx serisi bakıyorum diğer bilgisayar için. 30 senelik müşterisini ve çevresini, senelerdir çıkan güvenlik (açıkları)y...
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    napolyon94 13 sa. ( Mesaj Silindi )
    Uygun Fiyatı, performansı yada verimliliği verebiliyorsa isterse 22nm'ye geri dönsün. Takmışsınız 14nm kullanıyor diye eleştirmeye. Sanki litografi işi ingiliz anahtarı kadar basit bir şey. Görüyoruz TSMC'nin, Samsung'un verimliliğini! Adam 10100F, 10400F, 10700F gibi baba işlemcileri uygun fiyata satıyor. 11. nesil de benzer çizgiyi korur hatta ilerletir umarım. AMD de 4000 liraya 5600x satmaya devam etsin.
    Uygun Fiyatı, performansı yada verimliliği verebiliyorsa isterse 22nm'ye geri dönsün. Takmışsınız 14nm kullanıyor diye eleştirmeye. Sanki litografi işi ingiliz ...
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    SeniorGrandMaster 2 sa. ( Mesaj Silindi )
    i9 11900K ne kadar havali bir isim degilmi ? Bir zamanlar en iyi bilgisayarin i7 li olduguna inanmis beyinler i9 duyunca oooof rokeet olmali buuuu etkisine ister istemez giriyor. Ama tirt oldugunu bilmek te beyinde kaos yaratiyor. Aklimizla oynadin be intel.
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    acura07 (Okan Yüksel) 2 sa. ( Mesaj Silindi )
    3000 tl ye 11700kf

    2500 tl ye 11600kf satacaklarsa 14+++++++ ymış zartmış zurtmuş kimseyi ilgilendirmez.



    4000e dayanan 5600x alınacağına kapış kapış satılır bu işlemciler.
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    TheNewAtilla (Atilla Taşdemir) 3 sa. ( Mesaj Silindi )
    Pcie 4.0 olacak mı bunlarda?
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    huso 2 sa. ( Mesaj Silindi ) TheNewAtilla
    Var tabii ki 11. nesil ile Intel cıgır acan bir gelisme ile PCİE 4.0 eklemis oldu.
    AMD de varken gereksiz diyenler vardı Intel de olunca da gereksiz denecek mi?

    10 Cekirdekten 8 e dusuyorsun ama TDP aynı kalıyor?Bu ne perhiz What is this?
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    Romeo84 4 sa. ( Mesaj Silindi )
    intel nasıl bu duruma geldi anlayamıyorum. bir adım atsa 2 adım geri atıyor...
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    xamaximax 12 sa. ( Mesaj Silindi )
    hayret 1201 soket olmalıydı şaşırttı
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    huso 2 sa. ( Mesaj Silindi ) xamaximax
    Aynısını ben de dusundum acıkcası
    Ryzen tehlikesi olmayıp Eski İntel olsaydı Bu Willow Cove dan uyarlanmıs Cypress Cove a 2 pin ekler Socket 1202 der Z590 ı da Socket 1202 olarak cıkarırdı.11. nesli de 10 un aynısı olur sadece 1 yeni islemci ekler 7. Nesile 8700 eklemesi,9. Nesile 9900 eklemesi,10. nesile 10900 eklemesi gibi ama onlar 2 Cekirdek 4 İzlegi cıkarıp IPC artısı size yeter 10 cekirdegi ne yapacaksınız deyip burada da cekirdek eksilterek degisiklik yapmıs.
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    napolyon94 13 sa. ( Mesaj Silindi )
    Uygun Fiyatı, performansı yada verimliliği verebiliyorsa isterse 22nm'ye geri dönsün. Takmışsınız 14nm kullanıyor diye eleştirmeye. Sanki litografi işi ingiliz anahtarı kadar basit bir şey. Görüyoruz TSMC'nin, Samsung'un verimliliğini! Adam 10100F, 10400F, 10700F gibi baba işlemcileri uygun fiyata satıyor. 11. nesil de benzer çizgiyi korur hatta ilerletir umarım. AMD de 4000 liraya 5600x satmaya devam etsin.
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    omerfak 1 sa. ( Mesaj Silindi ) napolyon94
    Ryzen piyasaya girmese uygun fiyattan satacak mıydı?
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    ahmetay74 (Ahmet Tay) 14 sa. ( Mesaj Silindi )
    Intel'in artılarının sonu nereye gidecek merak ediyorum açıkçası.
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    Spider_hip (Doğan Eray) 14 sa. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    1 senedir 3700x'den o kadar memnunum ki, 5xxx serisi bakıyorum diğer bilgisayar için. 30 senelik müşterisini ve çevresini, senelerdir çıkan güvenlik (açıkları)yamalarıyla, 14nm+++++++++ larıyla, eski teknolojisiyle, her sene %5-10 güç artışı ve soket değişimi ile, özetle vizyonsuzluğu ile elinden kaçırdı.
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