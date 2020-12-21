Rocket Lake işlemcilerinin TDP değerleri ortaya çıktı

Intel’in Rocket Lake işlemcileri yıllardır kullanılan 14 nm+++ sürecinin son örneği olacak. Modellerin TDP değerleri listelendi.
Rocket Lake için Comet Lake ile benzer TDP belirlenmiş
Listeye göre Core i9/i7i5-11x00K/F modelleri 125 wattlık TDP değeriyle gelecek. Hız aşırtma kilidiyle gelecek ve K/F modellerine kıyasla daha düşük frekanslarda görev yapacak yongalar için 65 wattlık ısıl tasarım gücü belirlenmiş.
Ayrıca Bkz. "65 watt TDP’li Core i9-11900, tek çekirdekte Core i9-10900’ün %12 önde"
Son olarak Willow Cove çekirdeklerinin 14 nm’ye geri uyarlanacağı Cypress Cove çekirdeklerinden oluşacak Rocket Lake işlemcilerinin 24 adet PCIe 4.0 kanalı sunması bekleniyor. İşlemcilerin çift haneli IPC artışı sunacağını da ekleyelim.
https://www.techpowerup.com/276202/intel-11th-gen-core-rocket-lake-desktop-tdp-values-surface Yorum Yaz Paylaş Tweetle Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
2500 tl ye 11600kf satacaklarsa 14+++++++ ymış zartmış zurtmuş kimseyi ilgilendirmez.
4000e dayanan 5600x alınacağına kapış kapış satılır bu işlemciler.
AMD de varken gereksiz diyenler vardı Intel de olunca da gereksiz denecek mi?
10 Cekirdekten 8 e dusuyorsun ama TDP aynı kalıyor?Bu ne perhiz What is this?
Ryzen tehlikesi olmayıp Eski İntel olsaydı Bu Willow Cove dan uyarlanmıs Cypress Cove a 2 pin ekler Socket 1202 der Z590 ı da Socket 1202 olarak cıkarırdı.11. nesli de 10 un aynısı olur sadece 1 yeni islemci ekler 7. Nesile 8700 eklemesi,9. Nesile 9900 eklemesi,10. nesile 10900 eklemesi gibi ama onlar 2 Cekirdek 4 İzlegi cıkarıp IPC artısı size yeter 10 cekirdegi ne yapacaksınız deyip burada da cekirdek eksilterek degisiklik yapmıs.