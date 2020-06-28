Rocket Lake işlemcisi Geekbench’te ortaya çıktı

Intel’in Rocket Lake işlemcileri güncel PCIe standartı ve mimarisi itibariyle donanımseverler tarafından merakla beklenmeye devam ediyor.İlginizi Çekebilir Intel Tiger Lake işlemcilerinin çıkış tarihini doğruladı
Mavi ekibin 11. nesil işlemcileri mevcut 400 serisi anakartlar üzerinde PCIe 4.0 hızını sunacak. Bundan da önemlisi Willow Cove çekirdeklerinin geriye aktarılması sayesinde mevcut yongalara kıyasla hacimli performans artışı getirmesi beklenen yeni işlemciler bu açıdan önemli.
8/16 Rocket Lake işlemcisi
Son test sonucundaki 6/12 işlemcinin aksine bu seferki çözüm 8/16 konfigürasyonunda. 3.2 GHz’lik taban frekansıyla önceki yongadan düşük değerde çalışan yonga 4.3 GHz’lik tepe frekansıyla daha yüksek frekansa ulaşıyor. Rocket Lake’in beraberinde getireceği Gen12 mimarili iGPU’nun ise 1.15 GHz’de çalıştığı rapor edilmiş.
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OpenCL testinde Xe mimarili entegre grafik birimi 6266 puan elde etmiş. Bu değer UHD 630 barındıran yine 8/16 Core i7-10700K’nın 6360 puanlık skorundan geride. Sürücü kaynaklı uyumsuzlukların düşük puanın sebebi olabileceği düşünülüyor.
https://videocardz.com/newz/intel-rocket-lake-s-with-8-cores-and-16-threads-spotted-on-geekbench Yorum Yaz Paylaş Tweetle Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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