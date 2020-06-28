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    Rocket Lake işlemcisi Geekbench’te ortaya çıktı

    Geçtiğimiz ayki son test sonucunun ardından yeni bir yonga veri tabanına düştü.
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    İşlemci
    Metehan Göktaş
    Yazar
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    Rocket Lake işlemcisi Geekbench’te ortaya çıktı
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    Intel’in Rocket Lake işlemcileri güncel PCIe standartı ve mimarisi itibariyle donanımseverler tarafından merakla beklenmeye devam ediyor.

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    Mavi ekibin 11. nesil işlemcileri mevcut 400 serisi anakartlar üzerinde PCIe 4.0 hızını sunacak. Bundan da önemlisi Willow Cove çekirdeklerinin geriye aktarılması sayesinde mevcut yongalara kıyasla hacimli performans artışı getirmesi beklenen yeni işlemciler bu açıdan önemli.

    Rocket Lake işlemcisi Geekbench’te ortaya çıktı
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    8/16 Rocket Lake işlemcisi

    Son test sonucundaki 6/12 işlemcinin aksine bu seferki çözüm 8/16 konfigürasyonunda. 3.2 GHz’lik taban frekansıyla önceki yongadan düşük değerde çalışan yonga 4.3 GHz’lik tepe frekansıyla daha yüksek frekansa ulaşıyor. Rocket Lake’in beraberinde getireceği Gen12 mimarili iGPU’nun ise 1.15 GHz’de çalıştığı rapor edilmiş.

    Ayrıca Bkz. "AMD 2014’te koyduğu hedefi aştı: 25 katın üzerinde verimlilik artışı yakaladı"

    OpenCL testinde Xe mimarili entegre grafik birimi 6266 puan elde etmiş. Bu değer UHD 630 barındıran yine 8/16 Core i7-10700K’nın 6360 puanlık skorundan geride. Sürücü kaynaklı uyumsuzlukların düşük puanın sebebi olabileceği düşünülüyor.



    https://videocardz.com/newz/intel-rocket-lake-s-with-8-cores-and-16-threads-spotted-on-geekbench Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (2) Yorum Yaz Forumda Gör
    emreyy0034 (Emre Yücel) 37 dk. yeni yorumcu
    Dusuk puan
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    CrossoverKing 1 sa.
    Yabancı kaynaklarda 11. nesil Rocket lake masaüstü yeni mimari olarak sunny mi kullanacak willow mu kullanacak diye bir tartışma var. Rocket lake 12. nesil yeni igpu kullandığı için büyük çoğunluk willow olduğundan emin. Tek farklılık L3 ve diğer önbellek büyüklükleri sunny ile birebir aynı. Orjinal Willow daha büyük L3 ile geliyor. Bunu açıklarken de 10nm için tasarlanmış geniş (wider) mimari 14nm geriye uyumluluk esnasında çok büyük kalır, çok enerji tüketir bunun önüne geçmek için orijinal willow L3leri küçültülmüş deniyor. Aynı sebeple maksimum 10 yerine 8 çekirdek sınırlamasına gidilmiş deniyor. Yazılanlara göre bu karma mimari daha küçük L3 yüzünden orijinal willow'dan biraz daha düşük ama mimari gelişim yüzünden sunny den biraz daha yüksek IPC değerine sahip olacak yazılıyor. Yani 18 ile 25% arası bir IPC güçlenmesi bekleniyor çoğu yerde. Bu Frankenstein tarzı garip mimarinin Zen 3 seviyesinde IPCye sahip olacağı söyleniyor. Hepsi iddia. Çıkınca göreceğiz. Güzel rekabet olabilir. Hem Zen 3 hem rocket lake mimarisi baya iyi IPC ile gelebilir
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