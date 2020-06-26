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    AMD 2014’te koyduğu hedefi aştı: 25 katın üzerinde verimlilik artışı yakaladı

    Son yıllarda Zen mimarisiyle işlemci pazarını kasıp kavuran AMD kendisine koyduğu hedefi aştığını duyurdu.
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    İşlemci
    Metehan Göktaş
    Yazar
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    AMD 2014’te koyduğu hedefi aştı: 25 katın üzerinde verimlilik artışı yakaladı
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    Kırmızı ekip son dönemde performans cephesinde Intel’i iyiden iyiye rekabete zorluyor. Diğer taraftan AMD işlemciler hakkında söylenegelinen önemli bir hususun da değiştiğine şahit olduk. Güç tüketimi.

    Ryzen işlemciler donanım dünyasını belirgin ölçüde düşük güç tüketimi ve bu seviyelerde sundukları performanslarıyla da etkilemeyi başardılar. AMD’nin yaptığı açıklama gelinen noktayı daha güzel açıklıyor.

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    AMD hedefininin üzerine çıktı

    Duyuruya göre AMD 2014 yılında, 2020 yılına gelindiğinde işlemcilerinde 25 kat verimlilik artışı yakalamayı kendisine bir hedef olarak belirlemiş. O dönem benzer konumdaki işlemciyle yapılan ölçümlere göre bugün Ryzen 7 4800H 31.7 kat daha verimli çalışıyor. Enerji verimliliği masaüstünde bir seviyeye kadar çok önemli olmasa da dizüstü bilgisayarlarda batarya ömrü için ehemmiyet arz ediyor.

    Tabi buradaki verimlilik artışında sadece AMD’nin mimarisel kanatta gittiği geliştirmeler rol oynamadı. O dönemden bu zamana kadar üretim tekniklerindeki iyileştirmeler ve gittikçe küçülen nm değerlerinin payı da büyük.

    Kırmızı ekip hedeflerinin ötesini başarmasının üzerine kıyaslanan yonganın belirlenen bir işlemi %80 daha kısa sürede tamamlaması da önemli bir detay.

    Ayrıca Bkz. "Intel daha güçlü ekran kartlı dizüstüyle AMD işlemcili modele karşı oyunlarda üstünlük iddia ediyor"

    AMD’ye göre 2014 yılında satılan 50 000 notebook için yapılan geliştirmeler sayesinde 3 yıllık bir kullanım süresi sonunda 1.4 milyon kilowatt saat elektrik, 971 kg karbon emisyonunun önüne geçilebilecek. Bu da 10 yılda yetiştirilen 16 000 ağaca eşit bir rakam.



    https://www.notebookcheck.net/AMD-announces-that-the-Ryzen-7-4800H-destroys-its-25x20-power-efficiency-goal.477494.0.html Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    Spider_hip (Doğan Eray) 3 sa. en beğenilen RAIZEN
    Onlarda beklentilerinin çok üstünde güvenlik açığı ve performans düşürücü güvenlik açığı yamaları yayınladılar.
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    RAIZEN 3 sa. Spider_hip
    Rekabetin olmaması hiç iyi bir şey değil. Umarım AMD 4000 serisinde beklentilerin altında ürünler sunmaz.
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    Yorumlar (3) Yorum Yaz Forumda Gör
    Musty3535123 2 sa.
    amd batmanın eşiğinden geldiği için bu performansını kaybetmez, yokluk nedir bilirler :D daha durun yeni seriler çıksın uçuşa devam bence :D
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    RAIZEN 3 sa.
    Böyle gelişmeleri keşke Intel tarafından da duyabilsek.
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    Spider_hip (Doğan Eray) 3 sa. RAIZEN
    Onlarda beklentilerinin çok üstünde güvenlik açığı ve performans düşürücü güvenlik açığı yamaları yayınladılar.
    1 Yanıt Yanıtla +7
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    koyunsayar 3 sa.
    Yürü be kim tutar seni
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