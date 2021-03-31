RTX 30 için Resizable BAR desteği geldi

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Nvidia geçtiğimiz aylarda mart ayı sonuna kadar RTX 30 serisine Resizable BAR desteği sağlayacağını açıklamıştı. Firma sözünü tutarak ayın son günlerinde yamayı yayınladı.

%12 performans artışı

AMD’nin Ryzen 5000 işlemcileriyle 400/500 serisi anakartları kullananlar ve Intel’in Z490/H470/B460/H410 yongasetli anakakartlarıyla 10/11. nesil Core işlemci kullanıcılarının sisteminde uygulayabileyeceği yama Nvidia’nın testlerine göre RTX 30 serisinde %12 performans artışı sağlıyor.

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Buna karşın RTX 3080’in 1440p’de %5 civarında iyileşme yaşayacağı tahmin edildiğinin altını çizelim. RTX 3060 kullanıcıları kartları en baştan Resizable BAR desteklediği için herhangi bir değişiklik yapması gerekmezken Ampere mimarili Founders Edition kart kullanıcıları Nvidia’nın sitesinden modelleri için edinecekleri araçla vBIOS güncellemesi yapabilecekler. Nvidia’nın iş ortaklarının hazırladığı kartları satın alanlarınsa partner sitelerini ziyaret etmesi gerekecek.

Adımları toparlamak gerekirse, uyumlu işlemci/anakart sahiplerinin eğer mevcut sürüm eski ise anakartlarını Resizable BAR destekli BIOS’a güncellemesinin ardından ekran kartı sürücüsünü 465.89 WHQL ve üzeri bir versiyona güncellemesi gerekiyor.

Ayrıca Bkz. "RTX 3090 Resizable BAR ile 4K’da %3.17 hızlanıyor"

Gerekli vBIOS yama aracıyla gerçekleştirilecek işlemin ardından Nvidia Control Panel veya GPU-Z ile Resizable BAR’ın aktif olup olmadığını kontrol ederek kurulum tamamlanıyor. Nvidia tarafından paylaşılan Resizable BAR destekli oyun listesini aşağıdan inceleyebilirsiniz.

Assassin’s Creed Valhalla Battlefield V Borderlands 3 Control Cyberpunk 2077 Death Stranding DIRT 5 F1 2020 Forza Horizon 4 Gears 5 Godfall Hitman 2 Hitman 3 Horizon Zero Dawn Metro Exodus Red Dead Redemption 2 Watch Dogs Legion

https://videocardz.com/newz/nvidia-enables-resizable-bar-on-geforce-rtx-30-graphics-cards

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