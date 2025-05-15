ABD'den Huawei Ascend çiplerine küresel yasak

Huawei Ascend’e sert darbe
ABD Ticaret Bakanlığına bağlı Sanayi ve Güvenlik Bürosu (BIS) tarafından yapılan açıklamada, Huawei Ascend çiplerinin büyük olasılıkla ABD menşeli yazılım veya donanım araçları kullanılarak tasarlandığı ya da üretildiği belirtildi. Bu nedenle, söz konusu çiplerin herhangi bir ülkede, herhangi bir amaçla (araştırma dahil) yetkisiz kullanımı, ağır yasal sonuçlar doğurabilecek bir ihlal olarak değerlendiriliyor.
Bu yaptırımlar arasında idari para cezaları, ihracat haklarının iptali, hapis cezaları ve cezai kovuşturmalar yer alıyor. Yasağın hedefinde özellikle Ascend 910B, 910C ve henüz piyasaya çıkmamış 910D modelleri bulunuyor. Buna karşın, Huawei’nin 2019-2020 yılları arasında TSMC’den yasal olarak temin ettiği Ascend 910 modelinin kullanımı serbest bırakıldı.
Sadece Çin değil, dünya etkileniyor
ABD’nin yeni düzenlemesi, bu tür iş birliklerini de yasal risk altına sokuyor. Bu durum, küresel ölçekte birçok araştırma kurumunu, üniversiteyi ve özel şirketi doğrudan etkileyebilir.
Nvidia uyarmıştı
Kararın hemen öncesinde Nvidia CEO’su Jensen Huang, ABD’li çip üreticilerine uygulanan ihracat kısıtlamalarının Çin ve Avrupa gibi pazarlarda boşluk yaratabileceği uyarısında bulunmuştu. Huang’a göre, bu boşlukları Huawei gibi şirketler ve onların alternatif platformları –örneğin CANN (Compute Architecture for Neural Networks)– hızla doldurabilir. Nvidia’nın CUDA platformuna doğrudan rakip olarak geliştirilen CANN, Ascend çipleriyle entegre çalışarak Huawei’yi güçlü bir alternatif haline getiriyor.
İronik şekilde, Huawei’ye yönelik bu sert adım, ABD ve Çin’in bazı ithalat tarifelerinde 90 gün süreyle askıya gitme kararı aldığı günün hemen ertesinde açıklandı. Bu gelişme, iki ülke arasındaki ticaret savaşında yumuşama sinyali olarak değerlendirilmişti.
Yapay Zeka Yayılım Kural’ı durduruldu
Huawei yasağıyla eş zamanlı olarak dikkat çeken bir başka gelişme daha yaşandı: ABD Ticaret Bakanlığı, uzun süredir gündemde olan "AI Diffusion Rule" adlı Yapay Zeka Yayılımına İlişkin Geçici Nihai Kural’ını yürürlükten kaldırdı. Bu kural, yapay zeka teknolojilerinin ve yazılımlarının yurt dışına yayılmasını kontrol altına almayı amaçlıyordu. ABD’li şirketlerin, hassas AI modellerini yabancı aktörlerle paylaşması ya da bu modellerin sınır ötesinde eğitimine katkı sağlaması kısıtlanıyordu. Bu kural, ülkelerin AI GPU’ları satın almasını sınırlandırıyordu.Kaynakça https://www.tomshardware.com/tech-industry/artificial-intelligence/u-s-issues-worldwide-crackdown-on-using-huawei-ascend-chips-says-it-violates-export-controls https://www.bis.gov/press-release/department-commerce-rescinds-biden-era-artificial-intelligence-diffusion-rule-strengthens-chip-related Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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yeşil perde olmasın. boston dynamics gibi kandırmasınlar milleti.