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    ABD'den Huawei Ascend çiplerine küresel yasak

    ABD hükümeti, Huawei Ascend çiplerinin dünyanın herhangi bir yerinde ve ülkesinde kullanılmasının ABD’nin ihracat kontrollerini ihlal ettiğini belirterek küresel yasak getirdi.

    ABD'den Huawei Ascend çiplerine küresel yasak Tam Boyutta Gör
    ABD hükümeti, Çin merkezli teknoloji devi Huawei’nin Ascend serisi yapay zeka çiplerinin dünya genelinde kullanımını yasakladığını açıkladı. Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan yeni yönergeye göre, bu çiplerin kullanımı ABD’nin ihracat kontrol düzenlemelerini ihlal ediyor. Karar, yalnızca Çin ile olan teknoloji rekabetini değil, aynı zamanda küresel yapay zeka pazarındaki güç mücadelesini de doğrudan etkiliyor.

    Huawei Ascend’e sert darbe

    ABD Ticaret Bakanlığına bağlı Sanayi ve Güvenlik Bürosu (BIS) tarafından yapılan açıklamada, Huawei Ascend çiplerinin büyük olasılıkla ABD menşeli yazılım veya donanım araçları kullanılarak tasarlandığı ya da üretildiği belirtildi. Bu nedenle, söz konusu çiplerin herhangi bir ülkede, herhangi bir amaçla (araştırma dahil) yetkisiz kullanımı, ağır yasal sonuçlar doğurabilecek bir ihlal olarak değerlendiriliyor.

    Bu yaptırımlar arasında idari para cezaları, ihracat haklarının iptali, hapis cezaları ve cezai kovuşturmalar yer alıyor. Yasağın hedefinde özellikle Ascend 910B, 910C ve henüz piyasaya çıkmamış 910D modelleri bulunuyor. Buna karşın, Huawei’nin 2019-2020 yılları arasında TSMC’den yasal olarak temin ettiği Ascend 910 modelinin kullanımı serbest bırakıldı.

    Sadece Çin değil, dünya etkileniyor

    ABD'den Huawei Ascend çiplerine küresel yasak Tam Boyutta Gör
    Huawei’nin Ascend çipleri sadece Çin'de değil, dünya genelinde farklı kurumlar tarafından da kullanılıyordu. Örneğin, Birleşik Arap Emirlikleri merkezli G42 adlı yapay zeka şirketi geçmişte Huawei ile yakın çalışıyor, Ascend donanımlarını kullanıyordu. Ancak şirket daha sonra ABD merkezli Cerebras ile ortaklığa giderek Huawei ile bağlarını koparmıştı.

    ABD’nin yeni düzenlemesi, bu tür iş birliklerini de yasal risk altına sokuyor. Bu durum, küresel ölçekte birçok araştırma kurumunu, üniversiteyi ve özel şirketi doğrudan etkileyebilir.

    Nvidia uyarmıştı

    Kararın hemen öncesinde Nvidia CEO’su Jensen Huang, ABD’li çip üreticilerine uygulanan ihracat kısıtlamalarının Çin ve Avrupa gibi pazarlarda boşluk yaratabileceği uyarısında bulunmuştu. Huang’a göre, bu boşlukları Huawei gibi şirketler ve onların alternatif platformları –örneğin CANN (Compute Architecture for Neural Networks)– hızla doldurabilir. Nvidia’nın CUDA platformuna doğrudan rakip olarak geliştirilen CANN, Ascend çipleriyle entegre çalışarak Huawei’yi güçlü bir alternatif haline getiriyor.

    İronik şekilde, Huawei’ye yönelik bu sert adım, ABD ve Çin’in bazı ithalat tarifelerinde 90 gün süreyle askıya gitme kararı aldığı günün hemen ertesinde açıklandı. Bu gelişme, iki ülke arasındaki ticaret savaşında yumuşama sinyali olarak değerlendirilmişti.

    Yapay Zeka Yayılım Kural’ı durduruldu

    Huawei yasağıyla eş zamanlı olarak dikkat çeken bir başka gelişme daha yaşandı: ABD Ticaret Bakanlığı, uzun süredir gündemde olan "AI Diffusion Rule" adlı Yapay Zeka Yayılımına İlişkin Geçici Nihai Kural’ını yürürlükten kaldırdı. Bu kural, yapay zeka teknolojilerinin ve yazılımlarının yurt dışına yayılmasını kontrol altına almayı amaçlıyordu. ABD’li şirketlerin, hassas AI modellerini yabancı aktörlerle paylaşması ya da bu modellerin sınır ötesinde eğitimine katkı sağlaması kısıtlanıyordu. Bu kural, ülkelerin AI GPU’ları satın almasını sınırlandırıyordu.

    Kaynakça https://www.tomshardware.com/tech-industry/artificial-intelligence/u-s-issues-worldwide-crackdown-on-using-huawei-ascend-chips-says-it-violates-export-controls https://www.bis.gov/press-release/department-commerce-rescinds-biden-era-artificial-intelligence-diffusion-rule-strengthens-chip-related
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    goro1982 4 saat önce

    yeşil perde olmasın. boston dynamics gibi kandırmasınlar milleti.

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