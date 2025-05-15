Bilgisayar dünyası ve mobil teknoloji gündemini sıkı takip eden İlkcan, yaşanan tüm gelişmeleri DonanımHaber okurları ile paylaşıyor. Tasarım meraklısı ve sanata oldukça ilgi duyuyor.

Tam Boyutta Gör Intel, yeni nesil Arc Battlemage ekran kartları için hazırlıklarını tamamlamak üzere. Bildiğiniz gibi şirket daha önce Intel Arc B580 ve B570 modelleri ile karşımıza çıkmış ve daha güçlü bir modelin daha yolda olduğu paylaşılmıştı. Son olarak Intel Arc B770, yeni bir duyuruyla doğrulandı.

RTX 5060'a rakip geliyor

Yeni bilgilere göre Arc B770, Intel Arc A770'in doğrudan halefi konumunda ve 16GB GDDR6 VRAM sunacak. Performans tarafında ise kartın, GeForce RTX 4070 ve RTX 5060'a rakip olacağı belirtiliyor. Hatırlanacağı üzere, geçen yılın sonlarında tanıtılan Arc B580 modeli; 12GB VRAM, rekabetçi fiyat ve iyi optimizasyon ile pazarda tutunmayı başarmıştı. Ancak stok sıkıntısı ve MSRP üzerindeki fiyatlamalar nedeniyle sınırlı bir başarı elde etti.

Bu nedenle B770'te hem performans hem de stok tarafı daha kritik hâle geliyor. Intel ise, yakın tarihli paylaşımında, B770 için "Harika bir tercih, takipte kalın" ifadeli bir duyuru paylaştı. Bu da duyurunun çok yakında olacağını gösteriyor. Şu an için Intel'in Computex 2025 için odağını Arc Pro serisine vermesi bekleniyor. Bu seride, 24GB VRAM’li profesyonel kartların yer alacağı bilgisi gündemde.

Intel 13. ve 14. nesil işlemciler için yeni güncelleme yayınlandı 2 gün önce eklendi

Computex 2025’in 20-23 Mayıs tarihlerinde gerçekleşeceği düşünüldüğünde, Arc B770’in resmi lansmanına yalnızca günler kalmış olabilir. Eğer iddialar doğrulanırsa, Intel uzun süredir beklenen amiral gemisi orta segment ekran kartını nihayet sahneye çıkarmış olacak.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Donanım

Ekran Kartı Haberleri

Intel Arc B770 resmen doğrulandı: RTX 5060'a rakip geliyor