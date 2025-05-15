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    Intel Arc B770 resmen doğrulandı: RTX 5060'a rakip geliyor

    Intel, Arc Battlemage serisinin yeni üyesi Arc B770 modelini resmen doğruladı. RTX 5060'a rakip olacak ekran kartı çok yakında geliyor. İşte beklenenler...     

    Intel Arc B770 resmen doğrulandı: RTX 5060'a rakip geliyor Tam Boyutta Gör
    Intel, yeni nesil Arc Battlemage ekran kartları için hazırlıklarını tamamlamak üzere. Bildiğiniz gibi şirket daha önce Intel Arc B580 ve B570 modelleri ile karşımıza çıkmış ve daha güçlü bir modelin daha yolda olduğu paylaşılmıştı. Son olarak Intel Arc B770, yeni bir duyuruyla doğrulandı. 

    RTX 5060'a rakip geliyor

    Yeni bilgilere göre Arc B770, Intel Arc A770'in doğrudan halefi konumunda ve 16GB GDDR6 VRAM sunacak. Performans tarafında ise kartın, GeForce RTX 4070 ve RTX 5060'a rakip olacağı belirtiliyor. Hatırlanacağı üzere, geçen yılın sonlarında tanıtılan Arc B580 modeli; 12GB VRAM, rekabetçi fiyat ve iyi optimizasyon ile pazarda tutunmayı başarmıştı. Ancak stok sıkıntısı ve MSRP üzerindeki fiyatlamalar nedeniyle sınırlı bir başarı elde etti.

    Bu nedenle B770'te hem performans hem de stok tarafı daha kritik hâle geliyor. Intel ise, yakın tarihli paylaşımında, B770 için "Harika bir tercih, takipte kalın" ifadeli bir duyuru paylaştı. Bu da duyurunun çok yakında olacağını gösteriyor. Şu an için Intel'in Computex 2025 için odağını Arc Pro serisine vermesi bekleniyor. Bu seride, 24GB VRAM’li profesyonel kartların yer alacağı bilgisi gündemde.

    Computex 2025’in 20-23 Mayıs tarihlerinde gerçekleşeceği düşünüldüğünde, Arc B770’in resmi lansmanına yalnızca günler kalmış olabilir. Eğer iddialar doğrulanırsa, Intel uzun süredir beklenen amiral gemisi orta segment ekran kartını nihayet sahneye çıkarmış olacak.

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    goro1982 31 dakika önce

    yeşil perde olmasın. boston dynamics gibi kandırmasınlar milleti.

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