RTX 3000’de yaşanan stok sıkıntısı şiddetlenebilir

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Nvidia’nın tanıtımda performansı ve MSRP fiyatlarıyla oyuncuları etkilemeyi başaran Ampere çözümlerini raflarda bulmak bulunabilirse de uygun fiyattan bulabilmek oldukça güç.

RTX 3060 Ti ve RTX 3080 bulmak güç

Avrupalı bir perakendecinin stok durumuna dair paylaştığı rapor ekran kartına göre stok durumunu içeriyor. Satıcı RTX 3080 ve RTX 3060 Ti’daki yoğun talebe karşın kendilerine ulaşan modellerin azlığına değinirken RTX 3090/3070’in yine az sayıda ellerine ulaşmasına karşın diğer 2 kart kadar talep yaşamadığını belirtmiş.

Ayrıca Bkz. "Oyuncular RTX 3060’ı beklerken madenciler almaya başladı"

Diğer taraftan 12 Şubat’ta başlayacak ve 1-2 hafta sürecek Çin Yeni Yılı, AMD’nin bileşen paketleme sürecinde yaşadığı sıkıntı ve önümüzdeki dönemde GDDR6X/GDDR6 belleklerde yaşanması beklenen stok sıkıntısı donanım dünyasındaki mevcut tabloya dair pozitif işaretler vermiyor.

https://www.tomshardware.com/news/alternate-europe-rtx3000-availability

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