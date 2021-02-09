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    Ekran Kartı ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    RTX 3000’de yaşanan stok sıkıntısı şiddetlenebilir

    Oyuncular hayal kurduğu kartları almakta güçlük çekiyor. Yayınlanan son rapora göre içinde bulunduğumuz ekran kartı kıtlığı içinde bulunduğumuz çeyrekte etkisini daha da fazla hissettirebilir.
    09 Şubat 2021, 23:00 (1 hf.)
    3b
    1
    16
    Ekran Kartı
    Metehan Göktaş
    Yazar
    Bildirimi Aç Bildirim Açık
    6

    RTX 3000’de yaşanan stok sıkıntısı şiddetlenebilir
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    Nvidia’nın tanıtımda performansı ve MSRP fiyatlarıyla oyuncuları etkilemeyi başaran Ampere çözümlerini raflarda bulmak bulunabilirse de uygun fiyattan bulabilmek oldukça güç.

    RTX 3060 Ti ve RTX 3080 bulmak güç

    Avrupalı bir perakendecinin stok durumuna dair paylaştığı rapor ekran kartına göre stok durumunu içeriyor.  Satıcı RTX 3080 ve RTX 3060 Ti’daki yoğun talebe karşın kendilerine ulaşan modellerin azlığına değinirken RTX 3090/3070’in yine az sayıda ellerine ulaşmasına karşın diğer 2 kart kadar talep yaşamadığını belirtmiş.

    Ayrıca Bkz. "Oyuncular RTX 3060’ı beklerken madenciler almaya başladı"

    Diğer taraftan 12 Şubat’ta başlayacak ve 1-2 hafta sürecek Çin Yeni Yılı, AMD’nin bileşen paketleme sürecinde yaşadığı sıkıntı ve önümüzdeki dönemde GDDR6X/GDDR6 belleklerde yaşanması beklenen stok sıkıntısı donanım dünyasındaki mevcut tabloya dair pozitif işaretler vermiyor.



    https://www.tomshardware.com/news/alternate-europe-rtx3000-availability Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    2 2019daDHyekatilmak 1 hf. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Nasıl şiddetlenecek 0dan eksilere mi düşecek sıtoklar
    Yanıtla +30
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    homebird (Bilen BİLİR) 1 hf. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    Fahiş fiyatlıları saymazsak kart yok zaten. Ölmüş eşek aslandan korkmaz.
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    Juzam (Kayhan Torpil) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Millete 3000 serisi aldırtmamak için fukara edebiyatının dibine vuran helvacılar nerede şimdi?

    2000 liraya 2080ti hayalleri kuruyordunuz ne oldu?

    Helvacıların helvası irmik unundan olsun.
    Millete 3000 serisi aldırtmamak için fukara edebiyatının dibine vuran helvacılar nerede şimdi? 2000 liraya 2080ti hayalleri kuruyordunuz ne oldu?
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    Yorumlar (15) Yorum Yaz Forumda Gör
    fero01 (ferhat özalp) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Kart bulamayan Fistuklu, finduklu helva yesin.
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    kaptan666 (Ridvan ) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Piyasada kart varken millete kart aldırmayan, 8 küsüre 3080 alanlara enayi damgası vuran bir de üstüne "siz aldığınız için bu kartlar pahalı" edebiyatı çekenlere gelsin bu haber. Çok insanın ahını aldınız.



    3 ay önce tereddütte olup alanlara da iyi eğlenceler diliyorum. Yeni ihtiyacı olan veya yeni para toplamış arkadaşlara da ağustosa kadar sabırlar diliyorum.
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    Juzam (Kayhan Torpil) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Millete 3000 serisi aldırtmamak için fukara edebiyatının dibine vuran helvacılar nerede şimdi?

    2000 liraya 2080ti hayalleri kuruyordunuz ne oldu?

    Helvacıların helvası irmik unundan olsun.
    Yanıtla +4
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    D DH Misafiri 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Nasıl olsa alamayacağımız için sorun yok..
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    ozgurrdunya (Özgür ..) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Adamlar binlerce kartı daha kapıda satmak varken oyuncu ile neden uğraşsın ki? Yok arızalı çıktı yok performansı düşük. Çat diye satıyorlar mining yapan kripto paracılara. Sonuçta arızalanması durumunda bile yenisini almak zorunda bu adamlar. Zaten ekran kartı ile mining konusunda gizli gizli en baştan beridir destek veriyor NVIDIA ve AMD. Hem kartları zahmetsiz satıyor adamlar hem de piyasada sürekli fiyat artışı olmasını sağlayıp çifte vurgun vuruyorlar.
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    akif_gamer (akif ozgun) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Dün vatan bilgisayar a gittim. Sadece 1050 ti ve 1030 modeli vardı. Bu iki kartta mining işi görmüyor galiba. Personel ile görüştüm. Ekran kartı olmadığı için sistem satışlarıda durdu diyor.
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    Umutcan 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    3000 serisini boş geçeceğiz öyle görünüyor, 4000 serisine bakacağız artık yine mining karaborsa gibi problemler olmazsa...
    Zaten bu şekilde uzun süre kart bulunmazsa pc oyunculuğu büyük darbe alır.
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    Romeo84 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    eskiden paramız yoktu şu ekran kartı bende olacak var ya derdik, şimdi para var alamıyoruz bu nasıl iştir yavv...
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    Cpt. MacMillan (Emre ÇAKIR) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Miner vs Gamer kavgası oldu bu iş yorum yok. Ama şu bi gerçek minerlar piyasayı bok etti.
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    TheMuyu (Murat Y.) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    İki yüzlü bu firmalar oyuncular ile oyunlar ile reklamını yapıyorsun ama daha fabrikada binlerce kartı madencilere satiyorsun. Geforce adınıda GeMiner filan yapsınlar cekilsinler madem oyun dünyasından.
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    rtx 3060 ti, rtx 3070 ve
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