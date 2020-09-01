RTX 3000 serisinin ülkemiz fiyatları açıklandı

Tam Boyutta Gör

GPU devi RTX 3000’i çok sayıda çevrimiçi katılımcı eşliğinde tanıttı. Heyecan verici yeni teknolojilerle gelen kartların fiyatları donanım dünyası tarafından olumlu karşılandı.

İlginizi Çekebilir

RTX 3090, 3080 ve 3070’in özelleştirilmiş tasarım fiyatları paylaşıldı

RTX 3000 ailesinin ülkemizdeki fiyatı

Ülkemizdeki pc oyuncularının merak ettiği konu ise RTX 3000 çözümlerinin fiyatlandırması. Nvidia’nın sitesinde yayınlanan sayfalara göre RTX 3090 14 400 liradan başlayan fiyatlarla satışa sunulacak. Kartın raflardaki yerini alacağı tarihse 24 Eylül olarak belirlenmiş.

GA102 GPU’sunu kalbinde taşıyan RTX 3080 ise 6690 liradan yukarıya fiyatlanacak. Karta sisteminde yer vermek isteyenlerin 17 Eylül’ü beklemesi gerekecek.

Ayrıca Bkz. "Nvidia RTX 3000 ekran kartlarını duyurdu: RTX 3090 10496 CUDA ile geldi, RTX 3080 700$, 2080 Ti'dan hızlı RTX 3070 500$"

Son olarak nispeten uygun fiyattan Ampere’nin performans artışını deneyimlemek isteyenlerin tercih edeceği RTX 3070 seçenekleri 4805 liradan başlayacak. Modelin bulunabilirlik tarihi netleştirilmezken ekime ayına işaret ediliyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.