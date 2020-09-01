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    RTX 3000 serisinin ülkemiz fiyatları açıklandı

    Nvidia’nın Ampere kartlarını tanıttığı çevrimiçi etkinlikte paylaşılan detayların ardından ülkemizdeki donanımseverlerin gözü RTX 3000 ailesinin fiyatlarında.
    1 hf.
    41,2b
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    Metehan Göktaş
    Yazar
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    RTX 3000 serisinin ülkemiz fiyatları açıklandı
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    GPU devi RTX 3000’i çok sayıda çevrimiçi katılımcı eşliğinde tanıttı. Heyecan verici yeni teknolojilerle gelen kartların fiyatları donanım dünyası tarafından olumlu karşılandı.

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    RTX 3000 ailesinin ülkemizdeki fiyatı

    Ülkemizdeki pc oyuncularının merak ettiği konu ise RTX 3000 çözümlerinin fiyatlandırması. Nvidia’nın sitesinde yayınlanan sayfalara göre RTX 3090 14 400 liradan başlayan fiyatlarla satışa sunulacak. Kartın raflardaki yerini alacağı tarihse 24 Eylül olarak belirlenmiş.

    GA102 GPU’sunu kalbinde taşıyan RTX 3080 ise 6690 liradan yukarıya fiyatlanacak. Karta sisteminde yer vermek isteyenlerin 17 Eylül’ü beklemesi gerekecek.

    Ayrıca Bkz. "Nvidia RTX 3000 ekran kartlarını duyurdu: RTX 3090 10496 CUDA ile geldi, RTX 3080 700$, 2080 Ti'dan hızlı RTX 3070 500$"

    Son olarak nispeten uygun fiyattan Ampere’nin performans artışını deneyimlemek isteyenlerin tercih edeceği RTX 3070 seçenekleri 4805 liradan başlayacak. Modelin bulunabilirlik tarihi netleştirilmezken ekime ayına işaret ediliyor.



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    Laazzz 1 hf. en beğenilen
    %10 rüzgar iletim vergisi eklenmiş haberiniz olsun😂
    2 Yanıt Yanıtla +95
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    wolwes 1 hf. (düzenlendi)
    3080 - 700$, 3070 - 500$ buna göre şuan sitede ki 4805₺ şuan ki kurla 650$ a tekabül ediyor 500$ lık bir elektroniğe 150$ vergi ödeyerek kurtulabileceğinizi sanıyorsanız ya turistsiniz yada aşırı iyimser. Zaten nakliye,ardiye,distribütöre falan fıstığına hiç girmiyorum onlar hele bi öte dursun.
    3080 - 700$, 3070 - 500$ buna göre şuan sitede ki 4805₺ şuan ki kurla 650$ a tekabül ediyor 500$ lık bir elektroniğe 150$ vergi ödeyerek kurtulabileceğinizi san...
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    Yanıtla +45
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    alpalp84 1 hf.
    Emektar 1080'me iyi bakmam lazım.
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    Yorumlar (112) Yorum Yaz Forumda Gör
    4
    .Tolga 3 gün
    İnşallah olmaz da hani sıfır araç almayın ötv indirimi gelecek demişlerdi de zam gelmişti... öyle bir şey olursa bu sevinen arkadaşların halini gerçekten aşırı merak ediyorum hangi renge bürünürler   3000 serisinin fiyatı daha yüksek olsaydı RTX 2000 serisi stoklarını eritecek olan arkadaşlar şimdi burada 2000 serisi kart alanlara keriz gözüyle bakıyor.Bir de RX5700 XT gibi hala saçma sapan driver sorunları yaşayan kartlar örnek gösterilmiş zaten saçmaydı yorumları yapılıyor. Uzanamadığınız ciğere mundar demeyin.Yapmayın.
    1 Yanıt Yanıtla
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    eatmc7 3 gün .Tolga
    Bu kartlar gerçekten denilen fiyatlara satılacak olsa bile "aman olmasın 10bin lira olsun hatta ek vergi gelsin" manasında ettiğiniz lafla 2000 serisi sahiplerine keriz gözüyle bakanlardan ayrışmıyorsunuz bu laflar mentalitenin ürünü. @wolwes 500 dolar ham fiyatı olan bir ürününün( msrp bile değil, ham) vergi+nakliye+satıcı kârı ile birlikte satış fiyatını hesaplayıp bizi aydinlatabilirmisiniz
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    Dehşetengiz (Dehşetengiz Bir Şey Göreceksin; Kork ve Kaç !) 4 gün
    5000 alti olursa 3070 alirim ama sanmiyorum
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    armyoflovers (şükrü ışık) 5 gün
    Laaaan!!! 14ü yukarıda kalmış 800 ü görünce bayılıyordum :D



    Meğersem 14.800? da rahatladım :D
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    boogiee90 (E ) 5 gün
    katılacak varsa aile paketiyle bir 3090 alalım. kişi başı 8 gb olarak paylaşırız.
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    Ayva (Erdem ) 1 hf.
    5 sene sonra rtx 3050 alır keyfime bakarım
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    MC.CYBER_ (Serhan Şüküroğlu) 1 hf.
    güzel oyunlar olmadığı için hevesim kaçtı.
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    Por Favors 1 hf. yeni yorumcu
    Şahsen 4805 TL'den başlayacağını sanmıyorum başlasa bile uçacaktır fiyatları fırsatçılar yüzünden.
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    mastella16 1 hf.
    Aşırı pahalı !!!
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    şoray uzun yolda (erdem konuksever) 1 hf.
    Enazindan yurtdisinda insan gibi yasayanlar kendi 500tl lerine sifir 3070 alabileceklerBurda 5500 civari olur tahminim
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    cabriyo (Emin Tuncer) 1 hf.
    gta6 çıkmadan hiçbir oyun için bu paralar verilmez. gtx1080 halen her oyunda full götürüyor.
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    41187 kez okundu.
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