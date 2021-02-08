Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    indirim kodu
    Anlık Bildirim
    Ekran Kartı ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    RTX 3060’ın çıkış tarihi ortaya çıktı

    Nvidia’nın oyuncular tarafından bol stok ümidiyle beklediği kartını çıkış tarihi tanıtımda net paylaşılmamıştı. Şubat ayına işaret edilen modelin satış tarihi gün yüzüne çıktı.
    08 Şubat 2021, 23:57 (1 hf.)
    6,7b
    1
    30
    Ekran Kartı
    Metehan Göktaş
    Yazar
    Bildirimi Aç Bildirim Açık
    Oy Ver

    RTX 3060’ın çıkış tarihi ortaya çıktı
    Tam Boyutta Gör

    Yeşil ekibin CES 2021 etkinliğinde tanıttığı kartı donanımseverler tarafından heyecanla bekleniyor. Orta segment kartın çıkış tarihi sızdı.

    RTX 3060 12 GB'ın çıkış tarihi

    Nvidia’nın düzenlediği etkinlikte teknik detaylarını ve fiyatını paylaştığı kartının satışa sunulacağı tarih saklı tutulmuş geniş bir pencere açıklanmıştı.

    Ayrıca Bkz. "Boyu adından daha kısa: PNY GeForce RTX 3060 12GB XLR8 Gaming REVEL EPIC-X RGB Single Fan Edition duyuruldu"

    Son gelen haberlere göre GPU devini uygun fiyatla duyurduğu RTX 3060 12 GB 25 Şubat’ta satışa sunulacak. Tanıtımda yer alan performans verileri itibariyle nispeten bütçesi kısıtlı oyuncuların gün sayacağı kart umarız madencilerle değil, olması gerektiği gibi oyuncularla buluşur.



    https://videocardz.com/newz/nvidia-geforce-rtx-3060-to-launch-on-february-25th Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    donanimhabercom Instagram

    Dünyanın en hızlı otomobili: SSC Tuatara

    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    Teknolojist_44 (**** ****) 1 hf. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Madenciler de resmen kanser gibi, olmadık zamanda olmayıp yerde olup piyasayı öldürüp çekip gidiyorlar. Ara ara yeniden türeyip yine öldürüyorlar. Pahalılık ayrı bir sorun zaten birde madenci eklenince tam oluyor.
    Madenciler de resmen kanser gibi, olmadık zamanda olmayıp yerde olup piyasayı öldürüp çekip gidiyorlar. Ara ara yeniden türeyip yine öldürüyorlar. Pahalılık ayr...
    Devamını Gör
    2 Yanıt Yanıtla +15
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    rwo (rwo ) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Üç günlük dünyaya beş günlük eziyet çekmeye gelmişiz ne madencisi biter ne vergisi,ne döviz kuru.
    Yanıtla +12
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Z Zodian 1 hf. yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    Ulan biz ne şanssız insanlarız ya. Ekonomi kötü dolar 8 lira diye bilgisayar toplayamıyorduk. Şimdi dolar nispeten sıkıntı olmaktan çıktı bi de bu miningciler çıktı başımıza. Her gün bilgisayar topluyorum bi türlü olduramıyorum. 8K ya bilgisayar alacaktım gitgide düşüyorum en son 1050Ti alacam bu gidişle.
    Ulan biz ne şanssız insanlarız ya. Ekonomi kötü dolar 8 lira diye bilgisayar toplayamıyorduk. Şimdi dolar nispeten sıkıntı olmaktan çıktı bi de bu miningciler ç...
    Devamını Gör
    1 Yanıt Yanıtla +10
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Daha Fazla Beğenilen Yorum
    Yorumlar (18) Yorum Yaz Forumda Gör
    copierbond64 (sinan deniz) 6 gün ( Mesaj Silindi )
    Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

    Millet çıkmasını beklerken Pakistanda [color=#222222]120.000 PKR satılıyormuş. bizde 750 dolar civarına denk geliyor.
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    snakefatih (Fatih Mortezmo Altamiano Del Casio) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Çocuklar baba baba diye ağlıyordu
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    D DH Misafiri 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    beter olun oyuncular hahahaha
    1 Yanıt Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Zenohsama (Celal Sakallı) 1 hf. ( Mesaj Silindi ) DH Misafiri
    Öyle beddua okuma geri döner seni vurur, kazandığın üç beş kuruş, her şeyin başı sağlık ve esenlik...
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    D DH Misafiri 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    mining için topladıysan neden böyle birşey yaptın dostum neden yani sırf paragözlüğünüz yüzünden biz oyuncular sıkıntı çekiyoruz sizin için onlarca mining özel ekran kartı var sırf sonunda zarar etcem satamıyacam diye piyasayı rezil ediyosunuz
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    D DH Misafiri 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Ulan insanlar bide konsola geçiş yapsa su miningciler yüzünden o zaman ben görürüm nvedia yi bu ne yaa yap bı başka mimari urasmayilim bizde
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    2 2019daDHyekatilmak 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Kart isimlerini gaming değilde mining yapsınlar artık :D

    Tonla para verip oyun oynamak yerine tonla para verip gelir elde eden madencilere selam olsun
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    P Pyrosus (Solid snake) 1 hf. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    gaming pc topladım. rtx 3080 şuan net 13 dolar bırakıyor. böyle giderse pc bedavaya gelicek)))
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    fero01 (ferhat özalp) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    öfff sıktı bu haberlerde ha sanki çıkmasıyla çıkmaması arasında fark var...
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    manohazim 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    helal olsun namuslu madenci
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    patatessiz patso 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Mining çiftliğime yeni bir model daha katılacak demek ki 
    1 Yanıt Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    manohazim 1 hf. ( Mesaj Silindi ) patatessiz patso
    umarım kaçak elektrikten yangın alır çiftliğin :D
    1 Yanıt Yanıtla +4
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Daha Fazla Yorum Yükle
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    Nasıl eklemek istersiniz?
    Haftanın Beğenilen Yorumcuları
    khytr89 +252 veleciraptor +235 marcelor +206 CleanCoders +129 Phant0mTR +92 WB +85 Celonfix +85 TR_mahmutpek +77 1BilimAdamı +75 uysaloguz +69
    Geçen Hafta En Beğenilen 3 Üye
    1 shkoksal ilk kez +511 2 WB 6. kez +449 3 yc#1 ilk kez +397
    ANLIK GÖRÜNTÜLEMELER
    1 Kişi Okuyor (0 Üye, 1 Misafir) 1 Masaüstü

    GENEL İSTATİSTİKLER
    6675 kez okundu.
    15 kişi, toplam 18 yorum yazdı.

    HABERİN ETİKETLERİ
    rtx 3060, rtx 3060 12 gb çıkış tarihi ve
    4 etiket daha rtx 3060 satış tarihi nvidia ampere rtx 3000 Donanım
    Facebook Sayfası247,3b
    Twitter Profili98,3b
    Instagram Sayfası46,5b
    YouTube Kanalı315b
    RSS Yayını
    Mobil Uygulamamızı İndirin Tanıtım
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 1 hf. sahibinden.com verilerine göre 2. el otomobil fiyatlarındaki düşüş sürüyor 1 hf. Sprey olarak uygulanması hedeflenen yerli aşı çalışmaları başladı 1 hf. 120 TL değerinde 5 farklı oyun Amazon Prime üyelerine ücretsiz oldu 1 hf. Milli piyade tüfeği MPT-76’nın hafifletilen versiyonu göreve hazır 1 hf. Elektrikli Ford Transit'in prototipi Gölcük Fabrikası'na ulaştı 1 hf. Türkiye Uzay Ajansı'nın büyük tanıtımı bugün 19.00'da yapılacak 1 hf. Apple dört yeni işlemci hazırlıyor: İşte ilk detaylar 1 hf. Cyberpunk 2077 ve Witcher geliştiricisi CD Projekt, siber saldırıya uğradığını açıkladı 1 hf. Yapılan çalışmalara göre AstraZeneca aşısının Güney Afrika varyantına karşı etkisi düşük düzeyde 1 hf. AMD’nin DLSS'e rakip teknolojisi FidelityFX bahar aylarında gelebilir 1 hf. Electronic Arts, mobil oyun stüdyosu Glu Mobile'ı 2.1 milyar dolara satın alıyor 1 hf. IGG’den Tüm Çalışanlarına Pandemi Dönemi İçin Destek Primi Girişimi! 1 hf. 2020 yılı GTA 5 ve GTA Online için rekor bir yıl oldu: Satışlar 140 milyonu geçti! 1 hf. Android 12'nin ilk ekran görüntüleri ortaya çıktı 1 hf. Oyuncular RTX 3060’ı beklerken madenciler almaya başladı 1 hf. E3 2021 için planlar yapılıyor; dijital olarak düzenlenecek 1 hf. Zack Snyder, Justice League'in siyah beyaz versiyonu üzerinde çalışıyor; filmden bir sahne paylaşıldı 1 hf. Intel bütçe odaklı kullanıcılarını Rocket Lake için yeni anakarta zorluyor 1 hf. 1980 temalı sonsuz koşu oyunu Mesh Dash, Android için yayınlandı 1 hf. Bloomberg’e göre mevcut aşılanma hızıyla salgından kurtulmak için 7 yıla ihtiyaç var 1 hf. GÖRÜNTÜLENEN RTX 3060’ın çıkış tarihi ortaya çıktı Sonraki Final Fantasy 7 Remake Part 2, oyuncuların beklentisini altüst edecek; daha fazla bilgi bu hafta paylaşılabilir 1 hf. Son günlerin popüler uygulaması Clubhouse, Çin'de yasaklandı 1 hf. Intel bu sefer de Apple M1’e karşı kendi işlemcisini önde gösterdi 1 hf. 75 inçlik Xiaomi Mi TV Q1 tanıtıldı 1 hf. BAE'de nefesler tutuldu: 'Umut' sondası yarın Mars'a ulaşıyor 1 hf. Sağlık çalışanları ikinci doz Kovid-19 aşılarını bu hafta olmaya başlıyor ! Randevular açıldı 1 hf. İndirimlerin ve yeni oyun duyurularının olacağı Epic Games etkinliği duyuruldu! 11 Şubat'ta başlıyor 1 hf. Gigahome yongalı, 2.4GHz'de rakiplerinden iyi "Honor Router 3 incelemesi" 1 hf. GeForce Now powered by GAME+ platformuna iki sponsor 1 hf. Xiaomi Mi 11 global tanıtımı gerçekleşti 1 hf. Bob Odenkirk başrollü John Wick benzeri Nobody filminden yeni bir video paylaşıldı 1 hf. M. Night Shyamalan'ın yeni filmi 'Old'dan ilginç fragman 1 hf. Xbox'ın popüler serisi Halo'nun bir yenisi daha geliştiriliyor 1 hf. Razer Huntsman V2 analog klavye oyun dünyasını değiştirmeye geliyor 1 hf. iOS 14.5 ile Spotify'ı varsayılan müzik uygulaması olarak ayarlama geliyor 1 hf. Apple Car muamması: Hyundai ve Kia, Apple ile görüşme halinde olmadıklarını açıkladı 1 hf. Muhammed Ali dizisi resmen duyuruldu: Amazon-Michael B. Jordan iş birliği 1 hf. Xiaomi resmen onayladı: Mi MIX 4 geliyor 1 hf. Elon Musk 1.5 milyar dolarlık Bitcoin aldı, fiyat fırladı 1 hf. Apple Music iOS için 5 ay ücretsiz deneme fırsatını kaçırmayın Daha Eskiler
    Yükselişteki Paylaşımlar
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız