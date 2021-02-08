RTX 3060’ın çıkış tarihi ortaya çıktı

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sahibinden.com verilerine göre 2. el otomobil fiyatlarındaki düşüş sürüyor

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Sprey olarak uygulanması hedeflenen yerli aşı çalışmaları başladı

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120 TL değerinde 5 farklı oyun Amazon Prime üyelerine ücretsiz oldu

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Milli piyade tüfeği MPT-76’nın hafifletilen versiyonu göreve hazır

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Elektrikli Ford Transit'in prototipi Gölcük Fabrikası'na ulaştı

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Türkiye Uzay Ajansı'nın büyük tanıtımı bugün 19.00'da yapılacak

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Apple dört yeni işlemci hazırlıyor: İşte ilk detaylar

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Cyberpunk 2077 ve Witcher geliştiricisi CD Projekt, siber saldırıya uğradığını açıkladı

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Yapılan çalışmalara göre AstraZeneca aşısının Güney Afrika varyantına karşı etkisi düşük düzeyde

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AMD’nin DLSS'e rakip teknolojisi FidelityFX bahar aylarında gelebilir

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Electronic Arts, mobil oyun stüdyosu Glu Mobile'ı 2.1 milyar dolara satın alıyor

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IGG’den Tüm Çalışanlarına Pandemi Dönemi İçin Destek Primi Girişimi!

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2020 yılı GTA 5 ve GTA Online için rekor bir yıl oldu: Satışlar 140 milyonu geçti!

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Android 12'nin ilk ekran görüntüleri ortaya çıktı

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Oyuncular RTX 3060’ı beklerken madenciler almaya başladı

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E3 2021 için planlar yapılıyor; dijital olarak düzenlenecek

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Zack Snyder, Justice League'in siyah beyaz versiyonu üzerinde çalışıyor; filmden bir sahne paylaşıldı

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Intel bütçe odaklı kullanıcılarını Rocket Lake için yeni anakarta zorluyor

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1980 temalı sonsuz koşu oyunu Mesh Dash, Android için yayınlandı

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Bloomberg’e göre mevcut aşılanma hızıyla salgından kurtulmak için 7 yıla ihtiyaç var

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GÖRÜNTÜLENEN RTX 3060’ın çıkış tarihi ortaya çıktı

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Final Fantasy 7 Remake Part 2, oyuncuların beklentisini altüst edecek; daha fazla bilgi bu hafta paylaşılabilir

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Son günlerin popüler uygulaması Clubhouse, Çin'de yasaklandı

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Intel bu sefer de Apple M1’e karşı kendi işlemcisini önde gösterdi

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75 inçlik Xiaomi Mi TV Q1 tanıtıldı

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BAE'de nefesler tutuldu: 'Umut' sondası yarın Mars'a ulaşıyor

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Sağlık çalışanları ikinci doz Kovid-19 aşılarını bu hafta olmaya başlıyor ! Randevular açıldı

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İndirimlerin ve yeni oyun duyurularının olacağı Epic Games etkinliği duyuruldu! 11 Şubat'ta başlıyor

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Gigahome yongalı, 2.4GHz'de rakiplerinden iyi "Honor Router 3 incelemesi"

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GeForce Now powered by GAME+ platformuna iki sponsor

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Xiaomi Mi 11 global tanıtımı gerçekleşti

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Bob Odenkirk başrollü John Wick benzeri Nobody filminden yeni bir video paylaşıldı

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M. Night Shyamalan'ın yeni filmi 'Old'dan ilginç fragman

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Xbox'ın popüler serisi Halo'nun bir yenisi daha geliştiriliyor

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Razer Huntsman V2 analog klavye oyun dünyasını değiştirmeye geliyor

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iOS 14.5 ile Spotify'ı varsayılan müzik uygulaması olarak ayarlama geliyor

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Apple Car muamması: Hyundai ve Kia, Apple ile görüşme halinde olmadıklarını açıkladı

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Muhammed Ali dizisi resmen duyuruldu: Amazon-Michael B. Jordan iş birliği

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Xiaomi resmen onayladı: Mi MIX 4 geliyor

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Elon Musk 1.5 milyar dolarlık Bitcoin aldı, fiyat fırladı

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Apple Music iOS için 5 ay ücretsiz deneme fırsatını kaçırmayın

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