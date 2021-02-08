RTX 3060’ın çıkış tarihi ortaya çıktı

Yeşil ekibin CES 2021 etkinliğinde tanıttığı kartı donanımseverler tarafından heyecanla bekleniyor. Orta segment kartın çıkış tarihi sızdı.
RTX 3060 12 GB'ın çıkış tarihi
Nvidia’nın düzenlediği etkinlikte teknik detaylarını ve fiyatını paylaştığı kartının satışa sunulacağı tarih saklı tutulmuş geniş bir pencere açıklanmıştı.
Ayrıca Bkz. "Boyu adından daha kısa: PNY GeForce RTX 3060 12GB XLR8 Gaming REVEL EPIC-X RGB Single Fan Edition duyuruldu"
Son gelen haberlere göre GPU devini uygun fiyatla duyurduğu RTX 3060 12 GB 25 Şubat’ta satışa sunulacak. Tanıtımda yer alan performans verileri itibariyle nispeten bütçesi kısıtlı oyuncuların gün sayacağı kart umarız madencilerle değil, olması gerektiği gibi oyuncularla buluşur.
https://videocardz.com/newz/nvidia-geforce-rtx-3060-to-launch-on-february-25th Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Millet çıkmasını beklerken Pakistanda [color=#222222]120.000 PKR satılıyormuş. bizde 750 dolar civarına denk geliyor.
Tonla para verip oyun oynamak yerine tonla para verip gelir elde eden madencilere selam olsun
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