Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    indirim kodu
    Anlık Bildirim
    Ekran Kartı ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    RX 6700 XT iki farklı varyantla gelebilir: RX 5700 XT’den %25 daha hızlı

    AMD’nin orta segmente konumlandıracağı RDNA2 mimarili kartları merakla bekleniyor. Görünüşe göre RX 6700 XT’ler modelleri iki farklı seçenek halinde sunulacak.
    20 Şubat 2021, 22:30 (6 sa.)
    824
    2
    3
    Ekran Kartı
    Metehan Göktaş
    Yazar
    Bildirimi Aç Bildirim Açık
    2

    RX 6700 XT iki farklı varyantla gelebilir: RX 5700 XT’den %25 daha hızlı
    Tam Boyutta Gör

    AMD RX 6000 serisini duyurmasının ardından orta segment çözümleri üzerinde çalışıyor. Bol stok ümidiyle beklenen kartlar detaylanmaya devam ediyor.

    TGP'siyle ayrışacak RX 6700 XT'ler

    Son gelen habere göre RX 6700 XT 2 farklı seçenek halinde sunulabilir. Birbirine kıyasla TGP farkıyla ayrışacak modeller buna paralel olarak farklı frekanslarda görev yapacak.

    İlginizi Çekebilir Avatar RX 6700 XT’nin çıkış tarihi ortaya çıktı

    230 ve 189 watt TGP’lerle gelecek modellerden yüksek TGP’li varyant fabrika çıkışı hız aşırtmalı kartları oluştururken stok hızlarda görev yapacak kartların 189 watt TGP’li RX 6700 XT’yi temel alması bekleniyor.

    RX 6700  XT seçenekleri bu haliyle silikon kalitesine ek olarak kart için belirlenen güç limitinin de işin içerisinde eklendiği ekran kartları olacağa benziyor.

    Ayrıca Bkz. "RTX 3060'lar madencilerin elinde patladı: Kısıtlama BIOS düzeyinde olabilir"

    Son olarak RX 6700 XT’nin hangi TGP’li modelini ölçüt kabul edildiği bilinmese de modelin RX 5700 XT’nin üzerine %20-25 oranında iyileşme sunacağı iddia ediliyor. Son olarak 384 GB/s bant genişliği sağlayacak VRAM’lerle eşleştirilecek modellerin frekansları henüz bilinmiyor.



    https://videocardz.com/newz/amd-radeon-rx-6700-xt-to-be-available-in-two-variants Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    donanimhabercom Instagram

    Nissan'dan karavan ofis konsepti

    CIZIK 3 saat önce

    Nissandan Oyuncu Arabası 2 tanede led ışık koydularmı tadından yenmez :))

    O
    oguztatli 8 saat önce

    vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv

    holyturk06 13 saat önce

    cia ajanı falanmı sandınız bizi napalım biz bunu

    U
    unununium 18 saat önce

    ne kadar verimsiz bir tasarım olmuş

    Ordinary Story 18 saat önce

    Doktor bu ne?

    Yorumlar (3) Yorum Yaz Forumda Gör
    Arisaka 4 sa. ( Mesaj Silindi )
    Ortalama 2080 Ti ve 3070 ayarında olacaktır.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    4 435 5 sa. ( Mesaj Silindi )
    Hep şunu söylerim, asgari ücret üzerinden ABD veya Avrupa’da kaç saat çalışarak bu ürünü alabiliyor, biz kaç saat çalışarak bu ürünü alabiliyoruz? Eğer bir ülkede asgari ücretle bir haftalık hakedişiyle ekran kartı alabiliyorsa ürün pahalı sayılmaz. Adamların bir haftalık iş gücüyle aldığını ürünü biz 3 ayda alabiliyorsak ürünün fiyatından değil, bizim ekonomik sistemimizden şikayet etmeliyiz.



    dipnot: Aktroller üşüşmesin başıma, daha önce daha mı iyidi kötüydü beni ilgilendirmiyor. Aynı ekonomi CHP yönetiminde olsa yine aynı şeyi söylerdim. kimin seçildiği değil, sonuç ilgilendiriyor.
    Yanıtla +2
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    S SakuraiTomoki (Gökhan ) 5 sa. ( Mesaj Silindi )
    Gelsin, yeni kartlar, yeni modeller gelsin de bu ekran kartı fiyatları ne olacak biri bunun cevabını verse iyi olacak...
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    Nasıl eklemek istersiniz?
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 3 sa. İsrail, ABD ile ortak üretilen Arrow hava savunma sistemini 4. nesle terfi ettirecek 4 sa. Türkiye F-35 programındaki hakları için harekete geçti 5 sa. Haftalık Dizi Önerisi 14: The Terror 5 sa. iPhone montajcısı Foxconn, elektrikli otomobillerini tanıtmaya hazırlanıyor 6 sa. GÖRÜNTÜLENEN RX 6700 XT iki farklı varyantla gelebilir: RX 5700 XT’den %25 daha hızlı Sonraki ZTE'den Apple Face ID'ye rakip geliyor: Ekran altı yüz tanıma sistemi 7 sa. Apple, artırılmış gerçeklik patentleri ile Apple Glass'ın muhtemel özelliklerine bakış sunuyor 7 sa. Nubia, yenilikçi Red Magic 6 oyuncu telefonunu 4 Mart tarihinde tanıtacak 8 sa. AMD 500 serisi anakartların USB sorununu kabul etti 8 sa. YouTube'un Android uygulamasına tüm cihazlar için 4K video oynatma desteği geldi 9 sa. Elektronik içermeyen, basınçlı hava ile çalışan yumuşak robot geliştirildi 9 sa. 2si1 "İnternetinizi hızlandıran" Teknoloji ve Oyun Programı 9 sa. WhatsApp açıkladı: Yeni gizlilik sözleşmesini kabul etmeyen kullanıcılara ne olacak? 10 sa. RedmiBook Pro'nun tasarımı ortaya çıktı 11 sa. IMEI kayıt süresi 365 güne çıkarıldı 11 sa. Apple, 6G teknolojisini geliştirme konusunda hızlı adımlar atmaya devam ediyor 12 sa. Mercedes-Benz Küresel IT Çözümleri Merkezi, İşe Alım Yarışması başlatıyor 13 sa. Intel Rocket Lake Core i9 işlemcilerin kutu tasarımları belli oldu 13 sa. Girişimciler bilgisayar başında şirket kurabilecek 14 sa. GeForce Now by Game+'ın Türkiye sunucuları fark yarattı mı? 25Mbps ve 100Mbps internette nasıl çalışıyor? 15 sa. Netflix'in Dota animesi Dota: Dragon's Blood'dan ilk fragman yayınlandı 15 sa. Tamamen Hindistan üretimi Moto E7 Power duyuruldu 16 sa. Zack Snyder's Justice League, Amerika ile aynı anda Türkiye'de de yayınlanacak 17 sa. Realme Buds Air 2 özellikleri belli oldu 18 sa. Simülasyon komedi oyunu Kill It With Fire, mobil cihazlara geliyor Daha Eskiler
    Yükselişteki Paylaşımlar
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız