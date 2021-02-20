RX 6700 XT iki farklı varyantla gelebilir: RX 5700 XT’den %25 daha hızlı

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AMD RX 6000 serisini duyurmasının ardından orta segment çözümleri üzerinde çalışıyor. Bol stok ümidiyle beklenen kartlar detaylanmaya devam ediyor.

TGP'siyle ayrışacak RX 6700 XT'ler

Son gelen habere göre RX 6700 XT 2 farklı seçenek halinde sunulabilir. Birbirine kıyasla TGP farkıyla ayrışacak modeller buna paralel olarak farklı frekanslarda görev yapacak.

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RX 6700 XT’nin çıkış tarihi ortaya çıktı

230 ve 189 watt TGP’lerle gelecek modellerden yüksek TGP’li varyant fabrika çıkışı hız aşırtmalı kartları oluştururken stok hızlarda görev yapacak kartların 189 watt TGP’li RX 6700 XT’yi temel alması bekleniyor.

RX 6700 XT seçenekleri bu haliyle silikon kalitesine ek olarak kart için belirlenen güç limitinin de işin içerisinde eklendiği ekran kartları olacağa benziyor.

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Son olarak RX 6700 XT’nin hangi TGP’li modelini ölçüt kabul edildiği bilinmese de modelin RX 5700 XT’nin üzerine %20-25 oranında iyileşme sunacağı iddia ediliyor. Son olarak 384 GB/s bant genişliği sağlayacak VRAM’lerle eşleştirilecek modellerin frekansları henüz bilinmiyor.

https://videocardz.com/newz/amd-radeon-rx-6700-xt-to-be-available-in-two-variants

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