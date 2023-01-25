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    RTX 3060 Ti GDDR6X test edildi: İşte sonuçlar

    GDDR6X bellekler ile güncellenen GeForce RTX 3060 Ti için ilk performans sonuçları paylaşıldı. Yeni ekran kartı, GDDR6 bellekli modele karşı neler sunuyor? İşte sonuçlar 
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    RTX 3060 Ti GDDR6X test edildi: İşte sonuçlar Tam Boyutta Gör
    Günümüzde Ada Lovelace mimarili RTX 4070 Ti, RTX 4080 ve RTX 4090 ekran kartlarını duyuran Nvidia, Ampere mimarisini de es geçmiyor. Hatırlayacak olursak geçtiğimiz ekim ayında orta seviye kartı RTX 3060 Ti modelinin GDDR6X bellekler ile güncelleneceğinden bahsetmiştik. Şimdi GALAX RTX 3060 Ti G6X OC, Polonya merkezli teknolojisi sitesi ITHardware tarafından test edildi.

    GDDR6X bellekli RTX 3060 Ti için ilk sonuçlar paylaşıldı

    Bildirilenlere göre yeni RTX 3060 Ti, selefi ile aynı 4864 CUDA çekirdeği ve GA104 yongasını paylaşıyor. İki kart arasındaki tek fark 14Gbps GDDR6 bellekten 19 Gbps GDDR6X sürümüne geçiş olacak. Kardeşinden yaklaşık yüzde 10 daha yüksek, 225W güç tüketimi ile gelecek bu yükseltme, teorik olarak maksimum bant genişliğinde 448 GB/sn'den 608 GB/sn'ye ulaşılacağını gösteriyor.

    RTX 3060 Ti GDDR6X test edildi: İşte sonuçlar Tam Boyutta Gör
    Paylaşılan testlere bakıldığında yeni RTX 3060 Ti, GDDR6 sürümüne kıyasla yüzde 1 ila 2 arasında bir performans artışı sağlıyor. Ancak testlerde kullanılan ASUS RTX 3060 Ti TUF modelinin fabrikadan hız aşırtmalı (1665'ten 1755MHz) olması nedeniyle, performans kazanımını konusunda daha farklı sonuçlar ile karşılaşabiliriz. Zira bu tür testlerin benzer özellikli modeller arasında gerçekleştirilmesi gerekiyor. 

    Yine de paylaşılan sonuçlar, GDDR6X'li RTX 3060 Ti'ın selefinden daha hızlı olacağını gösteriyor diyebiliriz. Buradaki fark çift haneli bir artış değil ancak yüzde 1 ila 2'lik değerlerin ötesine geçileceğini söyleyebiliriz. Ayrıca polonyalı kaynak yeni kartın başarılı bir şekilde 1815 MHz'ye hız aşırtıldığını ve böylece GDDR6X RTX 3060 Ti stok ayarlardan yüzde 4 ila yüzde 6 oranında daha yüksek performans sunduğunu söylüyor.

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    MaDMaxiBo 6 saat önce

    o kutuyu niyeyere attın lan, kim çıkaracak onu geri oraya şimdi ?

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