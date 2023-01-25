RTX 3060 Ti GDDR6X test edildi: İşte sonuçlar

GDDR6X bellekli RTX 3060 Ti için ilk sonuçlar paylaşıldı
Bildirilenlere göre yeni RTX 3060 Ti, selefi ile aynı 4864 CUDA çekirdeği ve GA104 yongasını paylaşıyor. İki kart arasındaki tek fark 14Gbps GDDR6 bellekten 19 Gbps GDDR6X sürümüne geçiş olacak. Kardeşinden yaklaşık yüzde 10 daha yüksek, 225W güç tüketimi ile gelecek bu yükseltme, teorik olarak maksimum bant genişliğinde 448 GB/sn'den 608 GB/sn'ye ulaşılacağını gösteriyor.
Yine de paylaşılan sonuçlar, GDDR6X'li RTX 3060 Ti'ın selefinden daha hızlı olacağını gösteriyor diyebiliriz. Buradaki fark çift haneli bir artış değil ancak yüzde 1 ila 2'lik değerlerin ötesine geçileceğini söyleyebiliriz. Ayrıca polonyalı kaynak yeni kartın başarılı bir şekilde 1815 MHz'ye hız aşırtıldığını ve böylece GDDR6X RTX 3060 Ti stok ayarlardan yüzde 4 ila yüzde 6 oranında daha yüksek performans sunduğunu söylüyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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o kutuyu niyeyere attın lan, kim çıkaracak onu geri oraya şimdi ?