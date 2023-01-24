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    AMD Ryzen 7000X3D serisi için müjdeli haber: Hız aşırtma sunabilir

    AMD, geçtiğimiz haftalarda duyurulan Ryzen 7000X3D işlemcilerin ürün sayfasını güncelledi. Yeni nesil 3D V-Cache işlemciler, hız aşırtma desteğine sahip olabilir. İşte detaylar
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    AMD Ryzen 7000X3D işlemciler hız aşırtma desteği sunabilir Tam Boyutta Gör
    3D V-Cache teknolojili Ryzen 7 5800X3D ile pazarda önemli bir başarı yakalayan AMD, geçtiğimiz haftalarda Zen 4 mimarili Ryzen 7000X3D işlemcilerini tanıttı. Bu bağlamda daha verimli bir önbellek tasarımı ve geniş ürün yelpazesi ile güncellenen modellerin yakında piyasaya sürülmesi bekleniyor. Bugün AMD, yaklaşan işlemciler hakkında uzun zamandır merak edilen bir detayı yanıtladı.

    Ryzen 7000X3D işlemciler hız aşırtma desteği sunabilir

    Hatırlayacak olursak AMD, Ryzen 9 7950X3D, Ryzen 9 7900X3D ve Ryzen 7 7800X3D işlemcilerin tanıtımında, yalnızca Curve Optimizer ve Precision Boost Overdrive (Otomatik saat hızı artışı) özelliğine sahip olacağını söyledi. An itibariyle Ryzen 7000X3D işlemcilerin ürün sayfasını güncellemeye devam eden yonga devi, şimdi Ryzen 7000X3D serisi için hız aşırtma desteğine yer vermeye başladı.

    AMD Ryzen 7000X3D işlemciler hız aşırtma desteği sunabilir Tam Boyutta Gör
    Ryzen 7000X3D serisinde yer üç model de artık ''Hız Aşırtma İçin Kilit Açıldı: Evet'' olarak listeleniyor.  Böylece yeni işlemcilerin, bugüne kadar piyasaya sürülen Ryzen 7000 işlemcilere benzer şekilde temel hız aşırtma desteğine sahip olacağını söyleyebiliriz. Ancak bunun AMD pazarlama ekibi tarafından yapılan bir yanlışlık olabileceğini de unutmamak gerek. 

    AMD tarafından yapılan açıklamaya göre Ryzen 7000X3D serisi, şubat ayı içerisinde piyasaya sürülecek. Yonga devi, yaklaşan işlemcilerin fiyatlarını ve kesin çıkış tarihini henüz duyurmadı.  

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    ChelseaNy 2 gün önce

    2023'te 2021 verisi yayınlamak mı ?

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    cunkurd 5 gün önce

    Fiyatta üçe katlanıyor tabii....

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