AMD Ryzen 7000X3D serisi için müjdeli haber: Hız aşırtma sunabilir

Ryzen 7000X3D işlemciler hız aşırtma desteği sunabilir
Hatırlayacak olursak AMD, Ryzen 9 7950X3D, Ryzen 9 7900X3D ve Ryzen 7 7800X3D işlemcilerin tanıtımında, yalnızca Curve Optimizer ve Precision Boost Overdrive (Otomatik saat hızı artışı) özelliğine sahip olacağını söyledi. An itibariyle Ryzen 7000X3D işlemcilerin ürün sayfasını güncellemeye devam eden yonga devi, şimdi Ryzen 7000X3D serisi için hız aşırtma desteğine yer vermeye başladı.
AMD tarafından yapılan açıklamaya göre Ryzen 7000X3D serisi, şubat ayı içerisinde piyasaya sürülecek. Yonga devi, yaklaşan işlemcilerin fiyatlarını ve kesin çıkış tarihini henüz duyurmadı.
2023'te 2021 verisi yayınlamak mı ?
Fiyatta üçe katlanıyor tabii....