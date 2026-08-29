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    Xiaomi'nin "Gizlilik Ekranı" özelliği ortaya çıktı: Otomatik açılacak

    Xiaomi'nin yaklaşan amiral gemisi telefonlarında kullanması beklenen yeni gizlilik ekranı özelliğinin arayüzü sızdırıldı. Sistem, belirli uygulamalar ve hassas işlemlerde etkinleştirilebilecek.

    Xiaomi'nin 'Gizlilik Ekranı' ortaya çıktı: Yakında geliyor! Tam Boyutta Gör
    Akıllı telefon ekranlarında gizlilik odaklı yeni teknolojiler yaygınlaşmaya hazırlanıyor. Samsung'un Galaxy S26 Ultra ile tanıttığı donanım kontrollü gizlilik ekranının ardından Xiaomi'nin de benzer bir özellik üzerinde çalıştığı ortaya çıktı. Yeni sızıntıya göre Xiaomi, geliştirdiği özelliği "Smart Privacy Display" adıyla sunacak.

    Uygulamalara özel gizlilik ayarı sunacak

    Xiaomi'nin yeni özelliğine ait görüntüler, global ROM sürümünden sızdırılmış durumda. Sızdırılan arayüz, Xiaomi'nin gizlilik ekranını yalnızca tek bir açma-kapama seçeneği olarak sunmayacağını gösteriyor. Ortaya çıkan görüntülere göre kullanıcılar, farklı uygulamaları belirli gruplar altında toplayabilecek. Her grup için farklı gizlilik ekranı ayarları oluşturmak mümkün olacak.

    Böylece kullanıcılar, belirli uygulamaları açtıklarında gizlilik ekranının otomatik olarak etkinleşmesini sağlayabilecek. Özelliğin özellikle telefon ekranının yan açılardan görülmesini sınırlandırması bekleniyor. Bu sayede toplu taşıma, kafe veya diğer kalabalık alanlarda ekrandaki bilgilerin çevredeki kişiler tarafından görülmesinin önüne geçilmesi amaçlanıyor.

    Sızdırılan bilgilere göre sistem yalnızca uygulamalara özel çalışmayacak. Xiaomi'nin geliştirdiği arayüzde belirli hassas işlemler sırasında gizlilik ekranını otomatik olarak etkinleştirme seçenekleri de bulunuyor. Bunlar arasında şunlar yer alıyor:

    • Şifre girişleri
    • Ödeme işlemleri
    • Para transferleri
    • Mesajlaşma uygulamaları

    Bu seçenekler etkinleştirildiğinde telefon, hassas bir sayfa veya işlem algıladığında gizlilik ekranına otomatik olarak geçebilecek.

    Xiaomi 18 Pro serisine geliyor

    Xiaomi'nin gizlilik ekranı teknolojisiyle ilgili ilk bilgiler haziran ayında ortaya çıkmıştı. Yeni arayüz görüntülerinin ortaya çıkması ise özelliğin yazılım tarafındaki çalışmaların devam ettiğini gösteriyor. Smart Privacy Display'in hangi Xiaomi telefonunda ilk kez kullanılacağı henüz resmi olarak açıklanmadı. Ancak özelliğin, eylül ayında tanıtılması beklenen Xiaomi 18 Pro ve Xiaomi 18 Pro Max modellerinde kullanılması muhtemel.

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    Robotlar artık insanlardan kan alacak!

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    QuasarFX 1 gün önce

    Güzel görünüyor, iğneyi görmemek rahatlatıcı olmuş, damar bulamadım diye kolu delik deşik eden insanlardan daha iyi.

    J
    Jikoxmarley 1 hafta önce

    daha korkutucu bişey görmedim

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