AMD’ye göre RX 6000 fiyatları 1-2 aya düzelebilir

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Kırmızı ekibin heyecanla beklenen kartları satışa sunulsa da sınırlı sayıda şanslı kullanıcı modellerden birisini edinebilmiş durumda.

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HardwareUnboxed’ın yaptığı röportaja göre AMD RX 6000 serisini tavsiye edilen fiyattan sunulabilmesi adına iş ortaklarının önünü açan kırmızı ekip önümüzdeki 4-8 hafta içerisinde modellerin MSRP seviyesinden alınabileceğinin sözünü vermiş.

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Hali hazırda e-perakendecilerde fiyatlar 250 dolara kadar farklarla yükelmiş durumda. Son olarak tablonun ardındaki nedenin sınırlı stok, iş ortaklarının küçük kar marjı ve perakendecilerin durumu fırsat bilmesi olduğu düşünülüyor.

https://videocardz.com/newz/amd-expects-aibs-to-sell-radeon-rx-6800-series-at-msrp-in-4-to-8-weeks

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