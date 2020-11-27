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    RTX 3080 20 GB ve RTX 3060 Ti EEC’de listelendi

    Geçtiğimiz haftalarda iptal edilme haberiyle gündeme gelen yüksek bellek kapasiteli Ampere kartı MSI’ın yaptığı sertifikasyon sürecinde gün yüzüne çıktı. RTX 3060 Ti modelleri de listelendi.
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    Metehan Göktaş
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    RTX 3080 20 GB ve RTX 3060 Ti EEC’de listelendi
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    RTX Ampere ailesine gelmesi beklenen üst segment kart yeniden gün yüzüne çıktı. Model MSI’ın EEC sürecinde listelendi.

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    AMD’nin RX 6000 tanıtımının ardından iptal edildiği iddiası yayılan RTX 3080 20 GB yüksek bellek kapasiteli ve nispeten uygun fiyatlı Ampere kartı bekleyenleri üzmüştü. İptal haberinin ardındansa ocak ayına planlanan RTX 3080 Ti’ın ayak sesleri duyulmuştu.

    RTX 3080 20 GB yeniden gündemde

    MSI’ın EEC başvurusunda ortaya çıkan listeye göre firma RTX 3080 20 GB tabanlı kartlar hazırlıyor olabilir. Sertifikasyon başvurusu otomatik olarak yapılmış olabileceğini de akılda bulundurmakta fayda var.

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    Listede yer alan modellere baktığımızda önümüzdeki hafta satışa sunulması beklenen RTX 3060 Ti seçenekleri de göze çarpıyor. Bununla birlikte 12 GB bellek kapasitesiyle gelmesi beklenen GA104 GPU’lu modelin 6 GB varyantlarının listede yer alması dikkat çekiyor.



    https://videocardz.com/newz/msi-submits-geforce-rtx-3060-ti-and-geforce-rtx-3080-20gb-to-eec Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    gun

    Bu zaten akrobasi şovlarda filan kullanılır nerede kullanılacak başka ?

    1 saat önce
    ugah6aiw

    herşeye uçan tabut diye iftira atmakta moda oldu...

    2 gün önce
    ozcandagdevirdi

    sıkı güvenlik önlemi olmadan kimse binmez buna

    1 hafta önce
    kayamtky

    paraşüt güvenliği olmazsa binilmez buna.

    1 hafta önce
    aspirin_00

    "Uçan Tabut" diyelim...

    1 hafta önce
    Yorumlar (4) Yorum Yaz Forumda Gör
    SuperVisör (mahir cam) 25 dk. ( Mesaj Silindi )
    yüksek gb lı kartları çıkartmamayı düşünürken AMD den tokat gibi gb lı kartları görünce gb ları salan nıvida
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    # Ace # (Hakan ) 40 dk. ( Mesaj Silindi )
    Yakın zamanda 3080 20 gb vram modeli gelmez gelse dahi fiyatının pek hoş olacağını sanmıyorum.
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    STMUS (HIP 27989) 49 dk. ( Mesaj Silindi )
    Şu kartları 8-10 gb belleklerle çıkarmak çok saçma bir şeydi zaten.
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    Cango69 (Azino777 Kavala) 59 dk. ( Mesaj Silindi )
    3080 20 gb gelirse çok güzel olur.
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