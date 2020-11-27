RTX 3080 20 GB ve RTX 3060 Ti EEC’de listelendi

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RTX Ampere ailesine gelmesi beklenen üst segment kart yeniden gün yüzüne çıktı. Model MSI’ın EEC sürecinde listelendi.

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AMD’nin RX 6000 tanıtımının ardından iptal edildiği iddiası yayılan RTX 3080 20 GB yüksek bellek kapasiteli ve nispeten uygun fiyatlı Ampere kartı bekleyenleri üzmüştü. İptal haberinin ardındansa ocak ayına planlanan RTX 3080 Ti’ın ayak sesleri duyulmuştu.

RTX 3080 20 GB yeniden gündemde

MSI’ın EEC başvurusunda ortaya çıkan listeye göre firma RTX 3080 20 GB tabanlı kartlar hazırlıyor olabilir. Sertifikasyon başvurusu otomatik olarak yapılmış olabileceğini de akılda bulundurmakta fayda var.

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Listede yer alan modellere baktığımızda önümüzdeki hafta satışa sunulması beklenen RTX 3060 Ti seçenekleri de göze çarpıyor. Bununla birlikte 12 GB bellek kapasitesiyle gelmesi beklenen GA104 GPU’lu modelin 6 GB varyantlarının listede yer alması dikkat çekiyor.

https://videocardz.com/newz/msi-submits-geforce-rtx-3060-ti-and-geforce-rtx-3080-20gb-to-eec

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