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    İşlemci ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Yarıiletken zar fiyatları %40 artabilir

    Son yayınlanan rapor donanımseverleri üzecek. Görünüşe göre önümüzdeki yıl döküm tesisleri ürettiği zarlar için daha fazlasını talep edecek. Hali hazırda fiyat artışları başladı bile.
    16 sn.
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    İşlemci
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    Metehan Göktaş
    Yazar
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    Yarıiletken zar fiyatları %40 artabilir
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    Donanım dünyası şu günlerde etkileyici performans artışı ve verimlilikle duyurulan ancak bir türlü raflarda bulunamayan işlemcileri/ekran kartlarından şikayetçi.

    Stok sıkıntısının üzerine zam yolda

    Yayınlanan rapor yaşananların üzerine tuz biberin de yolda olduğuna işaret ediyor. 8 inç ebatındaki zarların üretiminde hali hazırda %10-15’lik fiyat artışına giden üreticilerden UMC (United Microelectronics), Global Foundries, ve Vanguard International Semiconductor (VIS) önümüzdeki yıl da bir %20-40 daha eklemeyi düşünüyor.

    Ayrıca Bkz. "RTX 3060 Ti’ın madencilik performansı sızdı"

    Her ne kadar 8 inçlik zarlardaki fiyat artışı tüm yongalarla ilgili fikir vermese de artışta temel neden olan endüstride çalışan maliyetinin yükselmesi genel olarak üretilen ürünün fiyatını da yukarıya çekecektir. Örneğin TSMC 2021 yılında çalışanlarına %20’lik zam vermeyi planlıyor.



    https://www.techpowerup.com/275153/wafer-prices-rising-by-up-to-40-in-2021-report Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    ugah6aiw

    herşeye uçan tabut diye iftira atmakta moda oldu...

    1 gün önce
    ozcandagdevirdi

    sıkı güvenlik önlemi olmadan kimse binmez buna

    6 gün önce
    kayamtky

    paraşüt güvenliği olmazsa binilmez buna.

    6 gün önce
    aspirin_00

    "Uçan Tabut" diyelim...

    1 hafta önce
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