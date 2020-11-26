Yarıiletken zar fiyatları %40 artabilir

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Donanım dünyası şu günlerde etkileyici performans artışı ve verimlilikle duyurulan ancak bir türlü raflarda bulunamayan işlemcileri/ekran kartlarından şikayetçi.

Stok sıkıntısının üzerine zam yolda

Yayınlanan rapor yaşananların üzerine tuz biberin de yolda olduğuna işaret ediyor. 8 inç ebatındaki zarların üretiminde hali hazırda %10-15’lik fiyat artışına giden üreticilerden UMC (United Microelectronics), Global Foundries, ve Vanguard International Semiconductor (VIS) önümüzdeki yıl da bir %20-40 daha eklemeyi düşünüyor.

Ayrıca Bkz. "RTX 3060 Ti’ın madencilik performansı sızdı"

Her ne kadar 8 inçlik zarlardaki fiyat artışı tüm yongalarla ilgili fikir vermese de artışta temel neden olan endüstride çalışan maliyetinin yükselmesi genel olarak üretilen ürünün fiyatını da yukarıya çekecektir. Örneğin TSMC 2021 yılında çalışanlarına %20’lik zam vermeyi planlıyor.

https://www.techpowerup.com/275153/wafer-prices-rising-by-up-to-40-in-2021-report

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