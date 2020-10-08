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    RTX 3080’e kafa tutan Big Navi’nin 4K testleri paylaşıldı

    AMD Ryzen 5000 tanıtımında bir sürpriz yaparak Big Navi’ye dair fikir verebilecek ufak bir paylaşımda bulundu. RTX 3080’in ensesinde bitecek Big Navi geliyor.
    2 hf. (Son Güncelleme: 1 hf.)
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    Metehan Göktaş
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    RTX 3080’e kafa tutan Big Navi’nin 4K testleri paylaşıldı
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    Lisa SU kendisinin söylediği üzere donanım tutkunlarının tanıtımda ekran kartı görmek istediğini biliyordu. Ryzen 5000 tanıtımı aynı zamanda firmadaki yıl dönümü de olan başarılı yönetici bir sürpriz yaparak RX 6000 serisine ait bir modeli görücüye çıkardı.

    Asıl önemli kısımda bundan sonra gelen oyun testleri oldu. Big Navi’nin Borderlands 3’te 4K60 deneyimi sunması oldukça etkileyici derken daha geniş kapsamlı oyun testleri paylaşıldı.

    RTX 3080’e kafa tutan Big Navi’nin 4K testleri paylaşıldı
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    AMD’nin kartı Gears of War 5 ve Call of Duty: Modern Warfare’de de 4K çözünürlükte sırasıyla 73 ve 88 FPS aldığı gözlemlenmiş. Kıyaslamak gerekirse Borderlands 3’te RTX 3080’in ensesinde biten RX 6000 kartı, Gears of War 5’te ise yalnızca yüzde birkaç farkla geride kalıyor.

    Son olarak Call of Duty’nin oyun içi benchmark aracı olmadığı için AMD’nin nasıl bir test yaptığı bilinmediği için net bir yorum yapılamıyor.

    Rakamlar AMD’nin kendi testlerine ait olduğu için birebir doğru kabul etmek yanlış olabilir. Yine de RX 6000’in beklendiği gibi üst seviyeye oynadığını gösterdiği oldukça net.

    Bununla birlikte AMD testteki RX 6000 çözümünün tepe model mi yoksa bir tık altına konumlandırılacak model mi olduğunu netleştirmemiş. Eğer ikinci seçenekten söz ediyorsak donanım dünyasının en heyecanlı dönemlerinden birisine girmek üzere olabiliriz.

    AMD bu sefer üst seviyeyi hedef alıyor

    Biz ilk seçenek üzerinden değerlendirelim.  AMD bu sefer gerçekten de üst seviyede Nvidia’nın karşısına çıkacağa benziyor.

    İlginizi Çekebilir Avatar RTX 2080 Ti ile eşleşen RX 6000 kartı ortaya çıktı

    Bu ilerleyen aylarda Nvidia’dan bellek kapasitesine yönelik güncellemeleri getireceği gibi Super benzeri hamlelerle piyasadaki dengeyi sağlamaya yönelik ince ayarlar yapmaya yöneltebilir. Aynı hamleleri AMD’den beklemek de yanlış olmayacaktır.

    Ayrıca Bkz. "AMD Ryzen 5000 ilk oyun testleri"

    Son olarak tablodan çıkarılacak en doğru yorumsa Nvidia’nın RTX 3080’de neden fiyat düşürdüğüne dair değerlendirme. Daha önce net test sonuçları bulunmadığı için her ne kadar oldukça olası olsa da daha somut olduğu için RTX 3080’in fiyatını RTX 2080 Ti’ın satışlarına/fiyatına bağlamak daha elle tutulur bir görüştü. Yeni test sonuçları gösteriyor ki önceki yazımızda da belirttiğimiz üzere RTX 3080 durduk yere gelmemiş.

    ''Nvidia RTX 3000’de neden fiyat düşürdü? RTX 2080 Ti’ı tarihe gömen RTX 3070 nasıl geldi'' haberimizden alıntı

    AMD bu sefer iddialı geliyor olabilir

    İkinci muhtemel ama daha zayıf etmense AMD’nin RDNA2 mimarili kartları olabilir. Zira AMD ve Nvidia kartlarını geliştirirken birbirlerinin sunacağı performans artışından az çok haberdar olduğu düşünülüyor. Dahası firmalar bunlara göre fiyatlandırmalara gidip bellek frekansını son anda değiştirebiliyor da. AMD’nin RX 5700’ünü fiyatını son anda düşürüp Nvidia’ya oynadığı oyunu hatırlayalım.

    Bununla birlikte AMD’nin Big Navi kartından beklenti büyük. Şu ana kadar RTX 2080 Ti’a kaydadeğer bir fark atacağı iddiaları dolaşan modelin son dönemde RTX 2080 Ti seviyesinde olacağı paylaşılsa da RDNA2’ye dair şu ana kadar paylaşılan slaytlar beklentileri arttırıyor.

    Kırmızı ekibin sessizliği dikkat çekiyor

    Ek olarak AMD tarafının uzun süredir nispeten sessiz kalması da içten içe düşündürmüyor değil. Kırmızı ekibin bu sene sonuna kadar RDNA2 kartlarını duyuracağını göz önünde bulundurarak acil değilse en azından beklemekte fayda olduğunun altını çizelim.

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    https://www.anandtech.com/show/16150/amd-teases-radeon-rx-6000-card-performance-numbers-aiming-for-3080 Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En gerçekçi yapay et

    hareketliperde

    MERHaba kız var mı :D

    1 saat önce
    Bildiğin Odun

    İthal yapay et satışlarımıza hazır mısın Türkiye

    2 saat önce
    ardicli2000

    yine de bir et değil...

    2 saat önce
    CrrystaL

    ne la bu

    2 saat önce
    TheJudgé

    bune la

    8 saat önce
    zOppOr

    Deneme

    12 saat önce
    hareketliperde

    v

    18 saat önce
    Steelo

    noluyo

    20 saat önce
    TR_mahmutpek

    bu ne la

    1 gün önce
    danlabilic

    .

    1 gün önce
    ikibinonlar

    👌🏻 test

    2 hafta önce
    bahtiyaruckun

    3D yazıcıya en kısa zamanda ötv geliyor zam geliyor desenize

    4 hafta önce
    Jeolog.

    test

    4 hafta önce
    Ankaratıplı

    içine etin besin değerlerini entegre etsinler ya da çok fazla abarttım

    1 ay önce
    Barni Moloztaş

    3D YAZICIYA BAS ÖTV BASSSSSS

    1 ay önce
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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    pkblgn 2 hf. en beğenilen
    Bunların ekran kartlarını kaça çıkardığı önemli değil bizim gibi Fakirleşen ve teknoloji mağazalarının fırsatçılık yaptığı ülkede kaç paradan satılacağı önemli. 700 dolarlık kartları 9000 tl lerden satıyorsunuz yazıklar olsun
    Bunların ekran kartlarını kaça çıkardığı önemli değil bizim gibi Fakirleşen ve teknoloji mağazalarının fırsatçılık yaptığı ülkede kaç paradan satılacağı önemli...
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    2 Yanıt Yanıtla +60
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    Boş yapma beni dinle 2 hf. yeni yorumcu
    3000 serisinin böyle olması ile amd nin alakası yok.
    -- by Mesut Çevik...
    2 Yanıt Yanıtla +40
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    canguler917 (can guler) 2 hf.
    nvidia bu kadar güçlü kartları boşa çıkarmaz dediğimizde, amd'den sağlam kartlar geliyor olabilir dediğimizde gülmüşlerdi. ne oldu ?
    3 Yanıt Yanıtla +27
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    Yorumlar (28) Yorum Yaz Forumda Gör
    1
    mav1li (Selim ) 1 hf.
    Söylentiye göre Navi 21A 2050mhz ve 21B 2200mhz de çalışıyormuş. Amd nin gösterdiği 2050mhz çalışan kartın sonuçlarıymış. 2200mhz çalışınca yüzde 5-7 arası performans farkı olacakmış.

    Kartın ismi 6900xt olacaksa 3090 performansı verecektir. Geri kalırsa 6800xt olarak çıkar.
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    snakefatih (Uncle TREVOR) 1 hf.
    Önemli olan kaç para olduğu
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    Timeguard 1 hf.
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    BekirTemel (Bekir ) 1 hf.
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    DH Misafiri 1 hf.
    Rtx 3070 için sıraya girip bekleyenler.. Bu rtx 3080e yaklaşan 16gb kart için çöp diyecek bekleyin.
    Yanıtla +5
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    demircibu (Burhan ) 1 hf.
    Rekabet iyidir nvidia stoklu gelemedı alamayanların yarısı amd 6xx serısı alsa nvidia akıllanır..
    2080ti ayarı olsun 6k olsun alalım.
    İnş 16gb gelir.
    Birde şöyle hbm2 versıyonu olsa rtx 3080 ile kafa kafaya 4kda 8bine alalım.
    Yanıtla
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    hopeyoung 1 hf.
    https://www.speedcomputers.biz/asus-rog-strix-rx-5700-xt-oc-8gb-gddr6-video-karta/

    Buradan atlayıp bulgaristana gidiyorsun. Otobüs bleti, istanbuldan varnaya 160tl ve yaklaşık 8 saat sürüyor. Vize de var elbet. Onu da tatile say. Ya da giriş çıkış yaparak daha çok ekipman alarak vizeyi de bedavaya getirme imkanı mevcut. Becerin varsa casinoda da kazanabilirsin.
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    homosapiens17 (Görkem Serbes) 1 hf.
    gelsin bekliyoruz
    1 Yanıt Yanıtla
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    xtx510 (Mehmet Eren) 1 hf.
    Yeni çöpler
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    DH Misafiri 1 hf.
    Düşük Ramlı Nvidia kartları alınmaz. AMD fiyat performans ve Ram oranı olarak daha avantajlı. Nvidia yeni kart çıkarsa bile daha pahalı olacağı kesin
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    11568 kez okundu.
    27 kişi, toplam 28 yorum yazdı.

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    amd rx 6000 oyun testleri, amd big navi oyun testleri ve
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