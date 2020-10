RTX 3080’e kafa tutan Big Navi’nin 4K testleri paylaşıldı

Tam Boyutta Gör

Lisa SU kendisinin söylediği üzere donanım tutkunlarının tanıtımda ekran kartı görmek istediğini biliyordu. Ryzen 5000 tanıtımı aynı zamanda firmadaki yıl dönümü de olan başarılı yönetici bir sürpriz yaparak RX 6000 serisine ait bir modeli görücüye çıkardı.

Asıl önemli kısımda bundan sonra gelen oyun testleri oldu. Big Navi’nin Borderlands 3’te 4K60 deneyimi sunması oldukça etkileyici derken daha geniş kapsamlı oyun testleri paylaşıldı.

AMD’nin kartı Gears of War 5 ve Call of Duty: Modern Warfare’de de 4K çözünürlükte sırasıyla 73 ve 88 FPS aldığı gözlemlenmiş. Kıyaslamak gerekirse Borderlands 3’te RTX 3080’in ensesinde biten RX 6000 kartı, Gears of War 5’te ise yalnızca yüzde birkaç farkla geride kalıyor.

Son olarak Call of Duty’nin oyun içi benchmark aracı olmadığı için AMD’nin nasıl bir test yaptığı bilinmediği için net bir yorum yapılamıyor.

Rakamlar AMD’nin kendi testlerine ait olduğu için birebir doğru kabul etmek yanlış olabilir. Yine de RX 6000’in beklendiği gibi üst seviyeye oynadığını gösterdiği oldukça net.

Bununla birlikte AMD testteki RX 6000 çözümünün tepe model mi yoksa bir tık altına konumlandırılacak model mi olduğunu netleştirmemiş. Eğer ikinci seçenekten söz ediyorsak donanım dünyasının en heyecanlı dönemlerinden birisine girmek üzere olabiliriz.

AMD bu sefer üst seviyeyi hedef alıyor

Biz ilk seçenek üzerinden değerlendirelim. AMD bu sefer gerçekten de üst seviyede Nvidia’nın karşısına çıkacağa benziyor.

Bu ilerleyen aylarda Nvidia’dan bellek kapasitesine yönelik güncellemeleri getireceği gibi Super benzeri hamlelerle piyasadaki dengeyi sağlamaya yönelik ince ayarlar yapmaya yöneltebilir. Aynı hamleleri AMD’den beklemek de yanlış olmayacaktır.

Son olarak tablodan çıkarılacak en doğru yorumsa Nvidia’nın RTX 3080’de neden fiyat düşürdüğüne dair değerlendirme. Daha önce net test sonuçları bulunmadığı için her ne kadar oldukça olası olsa da daha somut olduğu için RTX 3080’in fiyatını RTX 2080 Ti’ın satışlarına/fiyatına bağlamak daha elle tutulur bir görüştü. Yeni test sonuçları gösteriyor ki önceki yazımızda da belirttiğimiz üzere RTX 3080 durduk yere gelmemiş.

AMD bu sefer iddialı geliyor olabilir İkinci muhtemel ama daha zayıf etmense AMD’nin RDNA2 mimarili kartları olabilir. Zira AMD ve Nvidia kartlarını geliştirirken birbirlerinin sunacağı performans artışından az çok haberdar olduğu düşünülüyor. Dahası firmalar bunlara göre fiyatlandırmalara gidip bellek frekansını son anda değiştirebiliyor da. AMD’nin RX 5700’ünü fiyatını son anda düşürüp Nvidia’ya oynadığı oyunu hatırlayalım. Bununla birlikte AMD’nin Big Navi kartından beklenti büyük. Şu ana kadar RTX 2080 Ti’a kaydadeğer bir fark atacağı iddiaları dolaşan modelin son dönemde RTX 2080 Ti seviyesinde olacağı paylaşılsa da RDNA2’ye dair şu ana kadar paylaşılan slaytlar beklentileri arttırıyor. Kırmızı ekibin sessizliği dikkat çekiyor Ek olarak AMD tarafının uzun süredir nispeten sessiz kalması da içten içe düşündürmüyor değil. Kırmızı ekibin bu sene sonuna kadar RDNA2 kartlarını duyuracağını göz önünde bulundurarak acil değilse en azından beklemekte fayda olduğunun altını çizelim.

