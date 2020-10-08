AMD Ryzen 5000 ilk oyun testleri

Zen 3 mimarisiyle hacimli IPC artışı sunan Ryzen 5000 işlemcilerinin satışa sunulmasına yaklaşık bir ay var. Bununla birlikte firma merak edenler için ilk testleri paylaştı.
AMD Ryzen 5000 için paylaştığı testleri içerik üretimi ve oyun testleri olarak ikiye ayırmış. Ryzen 9 5950X’i selefiyle kıyaslayan kırmızı ekibin içerik üretimi odaklı testlerinde yonganın %27’ye kadar iyileşme sunduğu görülüyor.
Nesilden nesile %29 fark
Oyun testlerinde ise Zen 3 mimarili işlemcinin %29 performan artışı sunduğu görülüyor. Nesiller arası sunulan bir performans artışı olarak pratikte %29’luk fark donanım dünyasının beklediği düzeyinde üzerinde.İlginizi Çekebilir 65 watt TDP'li Ryzen 5 5600X, 125 watt TDP'li Core i5-10600K’nın %36.5 önünde
AMD’nin en hızlı oyun işlemcisi olarak tanıttığı Ryzen 9 5900X ise Ryzen 9 3900X’in ortalama %26 önünde. Dahası Ryzen 9 5900X’in Cinebench R15’te tek çekirdekte 631 puan alarak 600 puan barajını aşan ilk işlemci olması da önemli bir gelişme.
Tanıtımda Ryzen 9 5950X’in Core i9-10900K ile kıyaslaması ise oldukça iddialı rakamlara yer verildi. AMD’nin çözümü içerik üretiminde render işlemlerinde %59’a kadar farkı açtığı görüldü.
Ayrıca Bkz. "AMD Ryzen 5000 işlemcilerini duyurdu: %29 performans artışı geldi"
Bununla birlikte oyun testlerinde de üstünlük taraf değiştirmemiş. Güncel oyunlardan işlemci performansını yansıtan en iyi yapımlardan birisi Shadow of the Tomb Raider. Ryzen 9 5950X’in burada da mavi ekibin işlemcisini %5’lik payla geride bırakması işlerin Intel’i iyice zora sokacak düzeye geldiğini gösterdi.
https://www.anandtech.com/show/16151/amd-zen-3-announcement-by-lisa-su-a-live-blog-at-noon-et-1600-utc Yorum Yaz Paylaş Tweetle Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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En gerçekçi yapay et
MERHaba kız var mı :D
İthal yapay et satışlarımıza hazır mısın Türkiye
yine de bir et değil...
ne la bu
bune la
Deneme
noluyo
bu ne la
👌🏻 test
3D yazıcıya en kısa zamanda ötv geliyor zam geliyor desenize
test
içine etin besin değerlerini entegre etsinler ya da çok fazla abarttım
3D YAZICIYA BAS ÖTV BASSSSSS
İşlemciler çıktığında gerçekleri göreceğiz.Kaldı ki 3000 serisi kullananlar için 5000 serisi işlemci ile değiştirmeye değmez
Senelerdır dedık burada dılımızde tuy kalmadı.Amd intelı oyunlarda gecerse fıyatlarıylada gecer dıye bosuna demedık.Ama amd kullanıcı dostu alın sıze kullanıcı dostu.Xt serisi cok ucuzmus gıbı bırde 50dolar fıyat arttırdılar.
Tercıh edılebılır en ıyısı cpu hala 10700k dır. Nokta
bu arada gerçek kullanıcı testleri çıksın öyle anlaşılır
gerçek karşılaştırma testi için
transistör sayısı eşit olmalı
nm ebatı eşit olmalı.
işlemci hızları eşit olmalı
işlemci ön bellekleri ebatı eşit olmalı
eğer bunları fiziksel veya teorik matematikle denklemeltirirseniz
işte o zaman fiyat bölü performans değerilerini doğru hesap etmiş olursunuz.
yoksa AMD nm mimarisinin düşük tüketim düşük ısı üretimine göre kendine göre piyasada 1. yim diye kendi kendine zafer turları atar.
ben AMD nin orjinal başarısı olan noktaları takir ederim
aynı zamanda intelinde orjinal başar noktalarını asla görmeden gelemem.
Kıyaslama için intel'in yatırım yapıp, daha düşük boyutlarda üretim teknolojisiyle işlemci üretmesini mi bekleselerdi?
Ayrıca farklı yapılarda işlemcilerden bahsediyoruz. 10900K daha az çekirdeğe sahip ve daha yüksek nm'yle üretildiği halde önceki nesli Ryzenları oyun performansı olarak geride bırakıyordu misal...
Intel, sonrası için 10 nm üretim yapıyormuş ve gelecek işlemciler muhtemelen şu ankilerin tümünden hızlı olacaktır. Amd de yol haritasında 5 nm'ye geçeceğini duyurdu.
Yani bir sonraki nesil işlemcilerde bu defa 10 nm'ye karşı 5 nm olacak. :)
5 nm sınır mı acaba , fiziğin geldiği boyuta bak...
Neurolink , 5nm işlemciler , gpt 3 , grafene örgüler , vs.r
Bu arada , işlemciler hususunda deneyim ve bilgi sahibi arkadaşlara sormak isterim , gerçekten merak konusudur benim için ...
Sizce AMD işlemciler dayanıklı mıdır ? Hani nasıl desem ; mesela Intel işlemciler ortalama bir kullanımda 10 sene gider ama Amd aynı kullanım senaryosunda 7 sene ömürlüdür , veya Amd 10 sene dayanır intel 5 sene dayanır vsr gibi ?
İşte , masaüstünde 10 senedir aynı AMD işlemciyi kullandım halen çalışıyor gibi şeyler söylenebilir mi ?
Teşekkürler
Kardeşim gidin RDR 2,Death Stranding gibi oyunlar ile test yapın...
Üstünlük taraf değişti mi değişmedi mi ?