AMD Ryzen 5000 ilk oyun testleri

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Zen 3 mimarisiyle hacimli IPC artışı sunan Ryzen 5000 işlemcilerinin satışa sunulmasına yaklaşık bir ay var. Bununla birlikte firma merak edenler için ilk testleri paylaştı.

AMD Ryzen 5000 için paylaştığı testleri içerik üretimi ve oyun testleri olarak ikiye ayırmış. Ryzen 9 5950X’i selefiyle kıyaslayan kırmızı ekibin içerik üretimi odaklı testlerinde yonganın %27’ye kadar iyileşme sunduğu görülüyor.

Nesilden nesile %29 fark

Oyun testlerinde ise Zen 3 mimarili işlemcinin %29 performan artışı sunduğu görülüyor. Nesiller arası sunulan bir performans artışı olarak pratikte %29’luk fark donanım dünyasının beklediği düzeyinde üzerinde.

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AMD’nin en hızlı oyun işlemcisi olarak tanıttığı Ryzen 9 5900X ise Ryzen 9 3900X’in ortalama %26 önünde. Dahası Ryzen 9 5900X’in Cinebench R15’te tek çekirdekte 631 puan alarak 600 puan barajını aşan ilk işlemci olması da önemli bir gelişme.

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Tanıtımda Ryzen 9 5950X’in Core i9-10900K ile kıyaslaması ise oldukça iddialı rakamlara yer verildi. AMD’nin çözümü içerik üretiminde render işlemlerinde %59’a kadar farkı açtığı görüldü.

Ayrıca Bkz. "AMD Ryzen 5000 işlemcilerini duyurdu: %29 performans artışı geldi"

Bununla birlikte oyun testlerinde de üstünlük taraf değiştirmemiş. Güncel oyunlardan işlemci performansını yansıtan en iyi yapımlardan birisi Shadow of the Tomb Raider. Ryzen 9 5950X’in burada da mavi ekibin işlemcisini %5’lik payla geride bırakması işlerin Intel’i iyice zora sokacak düzeye geldiğini gösterdi.

https://www.anandtech.com/show/16151/amd-zen-3-announcement-by-lisa-su-a-live-blog-at-noon-et-1600-utc

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