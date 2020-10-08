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    İşlemci ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    AMD Ryzen 5000 ilk oyun testleri

    AMD’nin Ryzen 5000 tanıtımının sonlarına doğru yer verdiği oyun testleri etkileyici rakamlar içeriyor. Merakla beklenen RX 6000 kartının ilk testleri de geldi.
    2 hf. (Son Güncelleme: 1 hf.)
    5,9b
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    İşlemci
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    Metehan Göktaş
    Yazar
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    AMD Ryzen 5000 ilk oyun testleri
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    Zen 3 mimarisiyle hacimli IPC artışı sunan Ryzen 5000 işlemcilerinin satışa sunulmasına yaklaşık bir ay var. Bununla birlikte firma merak edenler için ilk testleri paylaştı.

    AMD Ryzen 5000 için paylaştığı testleri içerik üretimi ve oyun testleri olarak ikiye ayırmış. Ryzen 9 5950X’i selefiyle kıyaslayan kırmızı ekibin içerik üretimi odaklı testlerinde yonganın %27’ye kadar iyileşme sunduğu görülüyor.

    Nesilden nesile %29 fark

    Oyun testlerinde ise Zen 3 mimarili işlemcinin %29 performan artışı sunduğu görülüyor. Nesiller arası sunulan bir performans artışı olarak pratikte %29’luk fark donanım dünyasının beklediği düzeyinde üzerinde.

    İlginizi Çekebilir Avatar 65 watt TDP'li Ryzen 5 5600X, 125 watt TDP'li Core i5-10600K’nın %36.5 önünde

    AMD Ryzen 5000 ilk oyun testleri
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    AMD’nin en hızlı oyun işlemcisi olarak tanıttığı Ryzen 9 5900X ise Ryzen 9 3900X’in ortalama %26 önünde. Dahası Ryzen 9 5900X’in Cinebench R15’te tek çekirdekte 631 puan alarak 600 puan barajını aşan ilk işlemci olması da önemli bir gelişme.

    AMD Ryzen 5000 ilk oyun testleri
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    Tanıtımda Ryzen 9 5950X’in Core i9-10900K ile kıyaslaması ise oldukça iddialı rakamlara yer verildi. AMD’nin çözümü içerik üretiminde render işlemlerinde %59’a kadar farkı açtığı görüldü.

    Ayrıca Bkz. "AMD Ryzen 5000 işlemcilerini duyurdu: %29 performans artışı geldi"

    Bununla birlikte oyun testlerinde de üstünlük taraf değiştirmemiş. Güncel oyunlardan işlemci performansını yansıtan en iyi yapımlardan birisi Shadow of the Tomb Raider. Ryzen 9 5950X’in burada da mavi ekibin işlemcisini %5’lik payla geride bırakması işlerin Intel’i iyice zora sokacak düzeye geldiğini gösterdi.

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    https://www.anandtech.com/show/16151/amd-zen-3-announcement-by-lisa-su-a-live-blog-at-noon-et-1600-utc Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En gerçekçi yapay et

    hareketliperde

    MERHaba kız var mı :D

    1 saat önce
    Bildiğin Odun

    İthal yapay et satışlarımıza hazır mısın Türkiye

    2 saat önce
    ardicli2000

    yine de bir et değil...

    2 saat önce
    CrrystaL

    ne la bu

    3 saat önce
    TheJudgé

    bune la

    9 saat önce
    zOppOr

    Deneme

    13 saat önce
    hareketliperde

    v

    19 saat önce
    Steelo

    noluyo

    20 saat önce
    TR_mahmutpek

    bu ne la

    1 gün önce
    danlabilic

    .

    1 gün önce
    ikibinonlar

    👌🏻 test

    2 hafta önce
    bahtiyaruckun

    3D yazıcıya en kısa zamanda ötv geliyor zam geliyor desenize

    4 hafta önce
    Jeolog.

    test

    4 hafta önce
    Ankaratıplı

    içine etin besin değerlerini entegre etsinler ya da çok fazla abarttım

    1 ay önce
    Barni Moloztaş

    3D YAZICIYA BAS ÖTV BASSSSSS

    1 ay önce
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    Muten Baba 2 hf. en beğenilen
    Seni tebrik ederim kardeşim son dönemlerde haberciliğin hakkını veriyorsun
    1 Yanıt Yanıtla +5
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    Yorumlar (9) Yorum Yaz Forumda Gör
    1
    Normandia_06 (Yalçın ) 1 hf. (düzenlendi)
    Ortada oyun testi felan yok ! Tahmini olası değerler söyleniyor.Biraz abartı hep vardır :)
    İşlemciler çıktığında gerçekleri göreceğiz.Kaldı ki 3000 serisi kullananlar için 5000 serisi işlemci ile değiştirmeye değmez
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    WARTIME 1 hf.
    Ne oldu kullanıcı dostu AMD cıgınıze.Fıyatları mı arttırdı

    Senelerdır dedık burada dılımızde tuy kalmadı.Amd intelı oyunlarda gecerse fıyatlarıylada gecer dıye bosuna demedık.Ama amd kullanıcı dostu alın sıze kullanıcı dostu.Xt serisi cok ucuzmus gıbı bırde 50dolar fıyat arttırdılar.

    Tercıh edılebılır en ıyısı cpu hala 10700k dır. Nokta
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    mito1172 (mito ) 1 hf. WARTIME
    ne olsun intel amd nin ruhunu ele geçirdi amd de kazıkçı oldu


    bu arada gerçek kullanıcı testleri çıksın öyle anlaşılır
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    WarSaw (Savaş T.) 1 hf.
    intel adam ol güzel işlemciler çıkart amd çok pahalandı ucuza alalım amd yi doğru düzgün bi rakip ol :D
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    SEO19ProjectManager (EEEE 55555) 2 hf.
    öncelikle AMD taraftarı olsamda tarafsız konuşmak adına !!!

    gerçek karşılaştırma testi için

    transistör sayısı eşit olmalı
    nm ebatı eşit olmalı.
    işlemci hızları eşit olmalı
    işlemci ön bellekleri ebatı eşit olmalı

    eğer bunları fiziksel veya teorik matematikle denklemeltirirseniz

    işte o zaman fiyat bölü performans değerilerini doğru hesap etmiş olursunuz.

    yoksa AMD nm mimarisinin düşük tüketim düşük ısı üretimine göre kendine göre piyasada 1. yim diye kendi kendine zafer turları atar.

    ben AMD nin orjinal başarısı olan noktaları takir ederim
    aynı zamanda intelinde orjinal başar noktalarını asla görmeden gelemem.
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    orc123456 1 hf. SEO19ProjectManager
    Öyle şey olmaz malesef. Aslolan ürünün son kullanıcıya ulaştırılan fiyatı ve performansıdır. Her çipin bir mimarisi var. Kimi firma çekirdek hızına, kimisi çekirdek sayısına, kimisi üretim sürecine, kimisi önbelleğe vs vs gibi birçok farklı konuya odaklanabilir. Intel'in 14nm'de takılmış olması Intel'in problemi, AMD'nin 5ghz çekirdek hızını aşamamış olması AMD'nin problemi. Neticesinde artı ve eksileriyle ortaya konulan bir performans ve fiyat var.
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    Zenohsama (Celal Sakallı) 1 hf. SEO19ProjectManager
    Rakibinin, piyasada satılan en son muadil işlemcisiyle kıyaslamışlar, intel 14++++'dan daha aşağılara iner işlemci üretirse onunla kıyaslarlar. Daha fazla transistör için daha düşük +++++ lazım. :))


    Kıyaslama için intel'in yatırım yapıp, daha düşük boyutlarda üretim teknolojisiyle işlemci üretmesini mi bekleselerdi?


    Ayrıca farklı yapılarda işlemcilerden bahsediyoruz. 10900K daha az çekirdeğe sahip ve daha yüksek nm'yle üretildiği halde önceki nesli Ryzenları oyun performansı olarak geride bırakıyordu misal...


    Intel, sonrası için 10 nm üretim yapıyormuş ve gelecek işlemciler muhtemelen şu ankilerin tümünden hızlı olacaktır. Amd de yol haritasında 5 nm'ye geçeceğini duyurdu.


    Yani bir sonraki nesil işlemcilerde bu defa 10 nm'ye karşı 5 nm olacak. :)
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    sendemail (umit erdem) 2 hf.
    Benim aklımı donduran 1 milimin milyonda biri ölçekte transistör (devre) yapmaları...
    5 nm sınır mı acaba , fiziğin geldiği boyuta bak...
    Neurolink , 5nm işlemciler , gpt 3 , grafene örgüler , vs.r

    Bu arada , işlemciler hususunda deneyim ve bilgi sahibi arkadaşlara sormak isterim , gerçekten merak konusudur benim için ...

    Sizce AMD işlemciler dayanıklı mıdır ? Hani nasıl desem ; mesela Intel işlemciler ortalama bir kullanımda 10 sene gider ama Amd aynı kullanım senaryosunda 7 sene ömürlüdür , veya Amd 10 sene dayanır intel 5 sene dayanır vsr gibi ?
    İşte , masaüstünde 10 senedir aynı AMD işlemciyi kullandım halen çalışıyor gibi şeyler söylenebilir mi ?
    Teşekkürler
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    jem991 (Adnan Balcı) 2 hf. sendemail
    Koşullar ve şartlar belirleyicidir. bütün şartlar eşit hiç bir woltaj değişkeni yokken aynı frekanslarda çalışacaklarsa biri 10 sene gidiyorsa diğeride 10 sene gidecektir. çünkü kullanılan hammadde her ikisindede en üst seviye. ama kendi üst limitlerinde kullanılacaksa en çok ısınan en önce ölecektir. buda şu sonuca getirir amd 105w intel 125w ısıl tasarım değerlerine sahip yani intel daha önce ölür
    Yanıtla +3
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    CaptainErturan (Tobey Maguire) 2 hf.
    Shadow of the Tomb Raider ile test etmek nedir arkadaş !

    Kardeşim gidin RDR 2,Death Stranding gibi oyunlar ile test yapın...
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    interwap (Volkan ) 2 hf. CaptainErturan
    Işlemci test ediyorlar. Bu oyunlarda işlemciye en fazla gereksinim duyan oyunlardan.
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    Mithrandir. (Gandalf The White) 2 hf.
    neden kimse rdr2 testi yapmıyor ya en önemli oyun bu değil mi
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    jem991 (Adnan Balcı) 2 hf. Mithrandir.
    tabiki değil asla oynamadım aslada oynamayacağım
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    WarSaw (Savaş T.) 1 hf. Mithrandir.
    yoo değil bana görede en güzel oyun among us onda yapsınlar testi
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    Muten Baba 2 hf. en beğenilen
    Seni tebrik ederim kardeşim son dönemlerde haberciliğin hakkını veriyorsun
    1 Yanıt Yanıtla +5
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    torabi 2 hf.
    Bununla birlikte oyun testlerinde de üstünlük taraf değiştirmemiş. Güncel oyunlardan işlemci performansını yansıtan en iyi yapımlardan birisi Shadow of the Tomb Raider. Ryzen 9 5950X’in burada da mavi ekibin işlemcisini %5’lik payla geride bırakması işlerin Intel’i iyice zora sokacak düzeye geldiğini gösterdi.



    Üstünlük taraf değişti mi değişmedi mi ?
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