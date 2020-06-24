RTX 3080 Ti 21 TFLOPS hesaplama kapasitesiyle gelebilir

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GPU devinin hacimli performans artışı sunacağı Ampere kartlarının hazırlığını yaptığı şu günlerde modellere dair detay gün yüzüne çıkmaya devam ediyor.

RTX 3080 Ti

Bir Twitter kullanıcısının paylaşımına göre RTX 3080 Ti 21 TFLOPS’luk hesaplama kapasitesi sunabilir. GA102 GPU’sundan güç alması beklenen kartta 5376 CUDA çekirdeğinin 2200 MHz’e kadar yükselmesi beklenirken 12 GB kapasiteli GDDR6 belleklerinse 18 Gbps’te görev yapacağı belirtilmiş.

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Bellek bant genişliği 863 GB/s seviyesine ulaşacak kartın TDP değeri ise 320 watt seviyesinde olabilir.Hatırlayacağınız üzere geçtiğimiz günlerde paylaştığımız sızıntıda belleklerin frekansı bilinmese de GDDR6X bellek kullanılacağına yer verilmişti.

Ayrıca GPU’nun 7 nm sürecinden geçeceği de tabloldaki dikkat çeken veriler arasında. Görünüşe göre Nvidia’nın TSMC’nin kapısını çalacağı iddiaları doğru olabilir.

Ayrıca Bkz. "Ampere GPU’su RTX 2080 Ti’ın %31 önünde "

Son olarak son sızıntının bellek tipi dışında RTX 3080 Ti’da GA102-400’e işaret etmesi de şu ana kadarki sızıntılarla uyuşmuyor. Bu açıdan teknik özelliklerin şu günlerde sık sık değişebileceğini unutmamak gerek.

https://wccftech.com/rumor-alleged-spec-sheet-of-an-nvidia-rtx-3080-ti-leaked-shows-up-to-23-tflops-of-peak-graphics-horsepower/

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