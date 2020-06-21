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    Ekran Kartı ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Ampere GPU’su RTX 2080 Ti’ın %31 önünde

    Yaklaşan kartın ilk test sonucu geldi. Etkileyici performans artışı yolda.
    40 dk.
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    Ekran Kartı
    Metehan Göktaş
    Yazar
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    Ampere GPU’su RTX 2080 Ti’ın %31 önünde
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    AMD’nin Büyük Navi hazırlığını yaptığı şu günlerde Nvidia da Ampere kartları üzerinde çalışıyor. Soğutucuyla dikkat çeken kartların test sonucu heyecan uyandırıyor.

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    %31 daha hızlı Ampere kartı

    Henüz hangi karta ait olduğu bilinmeyen test sonucuna göre Ampere GPU’lu model RTX 2080 Ti FE’den %31 daha hızlı konumda. MSI’ın RTX 2080 Ti Lightning Z çözümüne göre ise %21’lik fark kayda geçmiş.

    Ampere GPU’su RTX 2080 Ti’ın %31 önünde
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    Bilinmeyen Ampere kartının GPU frekansı 1935 MHz olarak rapor edilirken bellek frekansı 6 Gbps olarak ölçülmüş. Bu durum test yazılımının yeni kartı tanıyamamasından olabileceği gibi GDDR6X bellek iddialarını da destekler nitelikte.

    Ampere GPU’su RTX 2080 Ti’ın %31 önünde
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    Ayrıca Bkz. "RTX 3090 ve RTX 3080’in detaylanmaya devam ediyor"

    Kart için RTX 3080 Ti tahmini yapılsa da RTX 3090 üzerinde de duruluyor. Eğer RTX 2080 Ti’ın yerini alacak modelden bahsediyorsak GPU devinin hacimli bir performans artışı sunacağını söyleyebiliriz. Nihai tabloyu zaman gösterecek.



    https://www.overclock3d.net/news/gpu_displays/alleged_ampere_gpu_performance_numbers_appear_on_the_3dmark_database/1 Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (5) Yorum Yaz Forumda Gör
    -Gardiyan- (Ö. G.) 11 dk.
    Güzel hoş ama ülkemize kaç liradan giriş yapacak bu kart 20 bin seviyesine yaklaşmasa bari anca testlere bakıp iç çekeriz.
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    ERIKCI (Arap Saçı) 16 dk.
    ampere'yi bir an için amd gpu'su sandım heyecanlandım
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    joven 18 dk.
    Maşallahı var kartlar çok güçlü yalnız Maalesef bu kartların kabiliyetlerini gösterecek oyunlar PC tarafında yok gibi mesele sadece yüksek kare hızı değil bu kartların oyunlardaki kullanılması gereken teknojileri onlardan mahrum oyunlar bu kartları testler teknoloji demoları dışında işe yarar fazlaca birşey yok yazık.
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    clarq26 (Emre Bayram) 33 dk.
    onu bunu bırakta paran varsa 3-5 hesabını yapmıyosan hangi seri alırsan al Ti Lightning Z alıyosan kralsın abi kim ne derse desin.
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    Hakimutata Insane (Sebastian Insane) 32 dk.
    😂 Kedinin ciğere baktıği gibi bakar gari herkes 😂👍fiyatlari görünce.
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