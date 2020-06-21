Ampere GPU’su RTX 2080 Ti’ın %31 önünde

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AMD’nin Büyük Navi hazırlığını yaptığı şu günlerde Nvidia da Ampere kartları üzerinde çalışıyor. Soğutucuyla dikkat çeken kartların test sonucu heyecan uyandırıyor.

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Detaylı RTX 3080 Founders Edition Render görselleri paylaşıldı

%31 daha hızlı Ampere kartı

Henüz hangi karta ait olduğu bilinmeyen test sonucuna göre Ampere GPU’lu model RTX 2080 Ti FE’den %31 daha hızlı konumda. MSI’ın RTX 2080 Ti Lightning Z çözümüne göre ise %21’lik fark kayda geçmiş.

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Bilinmeyen Ampere kartının GPU frekansı 1935 MHz olarak rapor edilirken bellek frekansı 6 Gbps olarak ölçülmüş. Bu durum test yazılımının yeni kartı tanıyamamasından olabileceği gibi GDDR6X bellek iddialarını da destekler nitelikte.

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Ayrıca Bkz. "RTX 3090 ve RTX 3080’in detaylanmaya devam ediyor"

Kart için RTX 3080 Ti tahmini yapılsa da RTX 3090 üzerinde de duruluyor. Eğer RTX 2080 Ti’ın yerini alacak modelden bahsediyorsak GPU devinin hacimli bir performans artışı sunacağını söyleyebiliriz. Nihai tabloyu zaman gösterecek.

https://www.overclock3d.net/news/gpu_displays/alleged_ampere_gpu_performance_numbers_appear_on_the_3dmark_database/1

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