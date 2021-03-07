RTX 3090 Hall of Fame’in güç limiti 1000 watta çıkarıldı: Performans %3 arttı

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GALAX en yüksek performansı arayanlara yönelik geliştirdiği modelini geçtiğimiz ay duyurmuştu. Model üzerinde RTX 3090’ın sınırları keşfedildi.

GeForce RTX 3090 Hall Of Fame (HOF) Edition

Çinli bir içerik üreticisinin GALAX donanımlarıyla kurulan sistemde yapılan test RTX 3090’ın arttırılan güç limitine tepkisini de gün yüzüne çıkardı. 12 katmanlı PCB üzerinde 26 faz VRM’e sahip kart 3 fanlı aktif soğutucu bloğuyla hız aşırtma işlemlerine bir hayli elverişli.

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Ryzen 9 5900X’in 4400 MHz belleklerle kombine edildiği sistemi besleyen PSU ise Corsair AX1500i olmuş.

Atılan taş ürkütülen kurbağaya değdi mi?

Stok ayarlarında 1845 MHz’de görev yapan GPU’ya sağlanan 1000 wattlık güç limiti neticesinde yalnızca 150 MHz’lik artış yakalanırken kartın güç tüketimi 420 watttan 630 watta fırlamış. Bunca kaslı donanım ve eforun neticesinde elde edilen performans artışı ise %3 seviyesinde kalmış.

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