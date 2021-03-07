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    RTX 3090 Hall of Fame’in güç limiti 1000 watta çıkarıldı: Performans %3 arttı

    Galax geçtiğimiz ay RTX 3090 tabanlı kaslı modelini tanıtmış ilk hız aşırtma testleri yapılmıştı. 26 fazlı VRM birimiyle gelen modelin güç limiti BIOS moduyla yükseltildi.
    07 Mart 2021, 23:00 (17 sa.)
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    Ekran Kartı
    Metehan Göktaş
    Yazar
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    2

    RTX 3090 Hall of Fame’in güç limiti 1000 watta çıkarıldı: Performans %3 arttı
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    GALAX en yüksek performansı arayanlara yönelik geliştirdiği modelini geçtiğimiz ay duyurmuştu. Model üzerinde RTX 3090’ın sınırları keşfedildi.

    GeForce RTX 3090 Hall Of Fame (HOF) Edition

    Çinli bir içerik üreticisinin GALAX donanımlarıyla kurulan sistemde yapılan test RTX 3090’ın arttırılan güç limitine tepkisini de gün yüzüne çıkardı. 12 katmanlı PCB üzerinde 26 faz VRM’e sahip kart 3 fanlı aktif soğutucu bloğuyla hız aşırtma işlemlerine bir hayli elverişli.

    İlginizi Çekebilir Avatar RTX 3090 kasa içerisinde görüntülendi, RTX 3080 yakın çekimleri paylaşıldı

    Ayrıca Bkz. "RTX 3080 Ti 12 GB madencilere karşı dirençli olabilir"

    Ryzen 9 5900X’in 4400 MHz belleklerle kombine edildiği sistemi besleyen PSU ise Corsair AX1500i olmuş.

    Atılan taş ürkütülen kurbağaya değdi mi?

    Stok ayarlarında 1845 MHz’de görev yapan GPU’ya sağlanan 1000 wattlık güç limiti neticesinde yalnızca 150 MHz’lik artış yakalanırken kartın güç tüketimi 420 watttan 630 watta fırlamış. Bunca kaslı donanım ve eforun neticesinde elde edilen performans artışı ise %3 seviyesinde kalmış.



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    Trafikte öfkeyi azaltacak: Mesaj Ekranı

    alfa-x 1 gün önce

    Terisne öfkeyi artırır gibi :) arabadaki yazılar bile tahrik ederken istediğini yazıp sinir katsayısını artırır.Ben buna ilave arkadan gelen ayarsız farlar ve daha güçlüampül led kullananlar için arkaya iki tane led projektör düşünüyorum ,arkaya doğru sellektör :))

    buraxus 1 gün önce

    İnşallah buraya gelmez yazılacakları düşünemiyorum...Yani bsg harf grubu plaka alıp harfleri neon ışıklarla kaplayıp gerektiğinde yakmak isteyen manyaklar tanıyorum...

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    En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
    Feyzuli 17 sa. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Ütü ve kettle bu haberi duyduğunda GPUyu kıskandı.
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    blue7 17 sa. ( Mesaj Silindi )
    Afedersiniz ama bokunu çıkarmışlar.
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    35bucuk (Özgür Karen) 16 sa. ( Mesaj Silindi )
    Küresel ısınma, iklim değişikliği ile mücadele gibi konuları dillendirirken ekran kartlarında gereksiz güç tüketimini göz ardı etmeleri ilginç...
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    Yorumlar (14) Yorum Yaz Forumda Gör
    StreamRolleR (Mert ) 2 sa. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    Metehan göktaş allah aşkına bırak bu haberleri. Overclock nedir Extreme o.c nedir bir habersin. Attığın başlık çok clickbait. 1000W unlocked bios un daha ne olduğunu bile bilmeden haber yapmışsın. Buradaki kitlenin de içler acınası yorumları efsane..
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    Zenohsama (Celal Sakallı) 2 sa. ( Mesaj Silindi ) StreamRolleR
    Biraz da konu hakkında bilgi verseniz keşke, ben de bilmiyorum bahsettiğiniz konuyu. Forum bunun için var, google'dan öğrenip kenara çekilmeyeyim dedim.
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    K kayamtky 4 sa. ( Mesaj Silindi )
    1000 watt lık elektrik sobasıyla ısınıyor insanlar.
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    cabriyo (Emin Tuncer) 6 sa. ( Mesaj Silindi )
    150 fps de %3-5 lik fark için oc/ultra/nitro+ diyip aşırı fazla para istiyorlar. oc/plus/ultra alana kadar beklerim 4080-4090 alırım %20-30 farka veririm o parayı.
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    Zenohsama (Celal Sakallı) 7 sa. ( Mesaj Silindi )

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    Romeo84 7 sa. ( Mesaj Silindi )
    neden kart olmadığı belli oldu, abudik kubidik kartlara yongaları harcamışlar...yazık
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    Gbness (İsmail Söylev) 7 sa. ( Mesaj Silindi ) Romeo84
    Abidik gubidik değildir hocam galax güzel marka boş yere ürün yapmazlar
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    ` quaD. (Barış ) 8 sa. ( Mesaj Silindi )
    3080 3090 arasinda cok fark olsaydi dunki 3090 extreme siparisimi iptal etmezdim ama cidden cok fark yok. 3090 alinca 4080 cikinca verdigim paraya uzulecegim sonra.
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    lokman2768 (Lokman ) 13 sa. ( Mesaj Silindi )
    Değermi değmez
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    ssbrutality (Okan Günaydın) 15 sa. ( Mesaj Silindi )
    aman ne artmış ne artmış..
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    cocainbar (Cocain bar) 16 sa. ( Mesaj Silindi )
    210w verip %3 alcam. oldu biz kalkalim
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    heyysanadiyom (heyysanadiyom alengirli) 16 sa. ( Mesaj Silindi )
    galax markası ülkemizde pek bilinmez ama hız aşırtma dendiğinde ilk isim onlardır
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    Galeri, GeForce RTX 3090 Hall Of Fame (HOF) Edition ve
    4 etiket daha galax rtx 3090 nvidia ampere Donanım
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