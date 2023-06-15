Beklenen Nvidia RTX 4060’ın ne zaman çıkacağı açıklandı

RTX 4060 çıkış tarihi
Nvidia, yaptığı açıklamada GeForce RTX 4060 ekran kartının 29 Haziran tarihinden itibaren raflardaki yerini alacağını açıkladı. Nvidia, esasında bu kartın temmuz ayında satışa çıkacağını açıklamamıştı ancak görünüşe göre tarih biraz geriye çekilmiş durumda.
RTX 4060, yurt dışında 299 dolar, Türkiye’de ise 7.499 TL resmi fiyat etiketine sahip. Bu anlamda RTX 40 serisi ekran kartları arasındaki en uygun model bu. Giriş seviyesini temsil eden RTX 4060, bu anlamda 1440p veya 4K yerine 1080p'de oyun oynamak için konumlandırılıyor. RTX 4060, Nvidia'nın ürün gamında 8GB VRAM'li 399$'lık (9.999 TL) RTX 4060 Ti ve 16GB RAM'li 499$'lık (12.499 TL) ikinci RTX 4060 Ti olmak üzere iki Ti-varyantının altında yer alacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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spss programında anova ve t testi nasıl yapılır tüm soruları eklyerek mi yapmam gerekiyor
Hololens 2 ile karşılaştırıldığında donanımsal olarak Hololens çok zayıf kalıyor. Üzerine Vision Pro, Hololens 2 ile aynı fiyatta.
🤩
Çok iyi