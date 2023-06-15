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    Beklenen Nvidia RTX 4060’ın ne zaman çıkacağı açıklandı

    Nvidia, mayıs ayında RTX 4060 serisi kartlarını tanıtmıştı. Halihazırda RTX 4060 Ti satışa sunulmuş olsa da düz versiyon RTX 4060 çıkış yapmamıştı. Şimdi kartın ne zaman çıkacağı açıklandı.
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    Beklenen Nvidia RTX 4060’ın ne zaman çıkacağı açıklandı Tam Boyutta Gör
    Nvidia, ana akım pazara RTX 4060 Ti ve RTX 4060 ile giriş yapacağını mayıs ayında yaptığı tanıtımla açıklamıştı. Bir süredir RTX 4060 Ti 8 GB modeli piyasada satın alınabilir olsa da temel model olan GeForce RTX 4060 çıkışını yapmamıştı. Firma kısa bir süre önce merak örtüsünü kaldırdı ve RTX 4060’ın tam olarak ne zaman çıkacağını açıkladı.

    RTX 4060 çıkış tarihi

    Nvidia, yaptığı açıklamada GeForce RTX 4060 ekran kartının 29 Haziran tarihinden itibaren raflardaki yerini alacağını açıkladı. Nvidia, esasında bu kartın temmuz ayında satışa çıkacağını açıklamamıştı ancak görünüşe göre tarih biraz geriye çekilmiş durumda.

    RTX 4060, yurt dışında 299 dolar, Türkiye’de ise 7.499 TL resmi fiyat etiketine sahip. Bu anlamda RTX 40 serisi ekran kartları arasındaki en uygun model bu. Giriş seviyesini temsil eden RTX 4060, bu anlamda 1440p veya 4K yerine 1080p'de oyun oynamak için konumlandırılıyor. RTX 4060, Nvidia'nın ürün gamında 8GB VRAM'li 399$'lık (9.999 TL) RTX 4060 Ti ve 16GB RAM'li 499$'lık (12.499 TL) ikinci RTX 4060 Ti olmak üzere iki Ti-varyantının altında yer alacak.

    Beklenen Nvidia RTX 4060’ın ne zaman çıkacağı açıklandı Tam Boyutta Gör
    RTX 4060, kendisinden önceki RTX 3060'tan 30 dolar daha ucuza satılıyor, ancak bu nesilde daha az VRAM’e sahip. Önceki modelde 12 GB bellek varken bu nesilde 8 GB bellek bulunuyor. Nvidia verilerine göre kart, RTX 3060’tan ve RTX 2060’tan DLSS kapalı olduğunda sırasıyla 1,2 ve 1,6 kat daha hızlı. DLSS aktif hale geldiğinde bu fark sırasıyla 1,7 ve 2,3 kat oluyor.
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    Apple karma gerçeklik gözlüğü: Vision Pro

    A
    aysegul.08 1 gün önce

    spss programında anova ve t testi nasıl yapılır tüm soruları eklyerek mi yapmam gerekiyor

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    Furkooo85 6 gün önce

    Hololens 2 ile karşılaştırıldığında donanımsal olarak Hololens çok zayıf kalıyor. Üzerine Vision Pro, Hololens 2 ile aynı fiyatta.

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    ahmet. 6 gün önce

    🤩

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    Mantarın Başı 1 hafta önce

    Çok iyi

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