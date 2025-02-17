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    Nvidia GeForce RTX 5050, RTX 5060 ve RTX 5060 Ti ortaya çıktı

    Ana akım oyun dünyasının merakla beklediği GeForce RTX 5050, RTX 5060 ve RTX 5060 Ti ekran kartları ortaya çıktı. Bu ekran kartlarının uygun fiyatlarıyla Blackwell ailesini büyütmesi bekleniyor.
    Nvidia GeForce RTX 5050, RTX 5060 ve RTX 5060 Ti ortaya çıktı Tam Boyutta Gör
    Nvidia’nın yeni nesil ekran kartlarına dair önemli sızıntılar gelmeye devam ediyor. Son olarak, Zotac’ın Avrasya Ekonomik Komisyonu’na (EEC) yaptığı başvurular, RTX 5060 ve 5060 Ti’nin yanı sıra ilk kez duyduğumuz RTX 5050 modelini de içeriyor. Bu ekran kartları Blackwell ailesinin yaygınlaşması için önemli. Zira bunlar, ana akım oyunculara, yani pazarın büyük bir payına hitap edecek.

    RTX 5050, RTX 5060 ve RTX 5060 Ti ufukta göründü

    Bilindiği üzere Nvidia, masaüstü RTX 40 serisinde herhangi bir “50” sınıfı ekran kartı piyasaya sürmemişti. Dolayısıyla ilk kez duyduğumuz RTX 5050 modeli, esasında RTX 3050’nin halefi olacak. Bununla birlikte Nvidia, RTX 5050 ile birlikte 250 dolar altı segmentine de giriş yapabilir. Intel’in Battlemage tabanlı Arc B580 ve B570 kartları ise bu alanda yeni bir alternatif sunmaya başlamıştı.

    Bu arada EEC listelerinin her zaman kesin bir ürün çıkışı anlamına gelmediğini unutmamak gerek. Üreticiler, potansiyel olarak piyasaya sürülebilecek kartları önceden kaydettirerek, olası bir lansman için yerlerini sağlamlaştırıyorlar.

    Kaydettirilen diğer kartlar arasındaki RTX 5060 Ti’nin iki farklı bellek seçeneğiyle gelmesi bekleniyor: 8GB ve 16GB VRAM. Tek farkın bellek kapasitesinde olup olmayacağı ise şu an belirsiz. Öte yandan RTX 5060’ın ise yalnızca 8GB bellekle geleceği iddia ediliyor.

    Şu anda, bir sonraki RTX 50 serisi kart, 20 Şubat'ta piyasaya sürülmesi planlanan GeForce RTX 5070 Ti. Bunu Mart 2025’te RTX 5070 ve Nisan ayında RTX 5060 Ti ve RTX 5060 takip edecek gibi görünüyor. Bütçe dostu ekran kartları için en büyük beklenti, Mayıs ayındaki Computex 2025’te yapılacak duyurulara kaymış durumda.

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    TheJudgé 1 gün önce

    Helikopter, helikopter Para kofer, para kofer

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    Rindaman 3 gün önce

    sağ köşede download tıkladım oynuyor şimdi.

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    selamivural 3 gün önce

    Bu dosya oynatılamıyor diyor, videoya tıklayınca!

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