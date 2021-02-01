RTX 3090’ı hiç böyle görmediniz: LCD ekran, 26 faz VRM

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Nvidia’nın yeni canavarı GeForce RTX 3090 ekran kartı AIB ortaklarının elinde farklı görünümlere bürünüyor. Ağırlıklı olarak agresif ve kaslı bir görünüme odaklanan üreticilerden GALAX yine HOF serisiyle dikkat çekiyor.

GALAX GeForce RTX 3090 HOF neler sunuyor?

Hız aşırtma ve yüksek performansı ile profesyonellerin beğendiği serilerden olan GALAX HOF; RTX 3090 ekran kartını unutmadı. Standart ve premium versiyonlar dikkat çekici özelliklerle geliyor.

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GALAX GeForce RTX 3090 HOF standart versiyonda 3 fanlı ve 3 slotlu bir tasarım benimsenmiş. Fanlar yüke göre sessizliğe bürünebiliyor. İki adet fan 102mm iken bir fan da 92mm. 11 yapraklı fanlar yüksek hava akışı sağlıyor.

RGB LED aydınlatmalı ekran kartı 14+8+4 faz dijital güç tasarımı sunuyor. Sessizlik ve performans modları arasında çift BIOS anahtarı ile geçiş yapabiliyorsunuz. Tek tıkla hız aşırtma imkanı mevcut.

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Premium versiyonlarda 4.3 inçlik HOF Panel III LCD ekran bulunuyor. USB üzerinden bağlanan ekran pek çok farklı veriyi gösterebiliyor ve HOF AI yazılımı ile konfigüre edilebiliyor. Bu versiyonlarda 1905MHz hıza erişilebiliyor.

Limited Edition versiyonlarında 1875MHz en yüksek hız mevcut. HOF OC Lab Edition ise daha yüksek hızlara ulaşıyor ve 500W TGP değerine kadar çıkabiliyor. RTX 3090 serisinde en yüksek TGP değerlerinden birisine GALAX erişiyor. GALAX GeForce RTX 3090 HOF serisi 3.015GHz ile hız aşırtma rekoru kırmıştı. Heyecan verici bu seri kısa süre içerisinde piyasada olacak.

https://wccftech.com/galax-geforce-rtx-3090-hof-graphics-cards-unleashed/

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