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    RTX 3090’ı hiç böyle görmediniz: LCD ekran, 26 faz VRM

    GALAX GeForce RTX 3090 HOF serisi hız aşırtma ve profesyonellere yönelik heyecan verici özelliklerle geliyor. 4.3 inçlik LCD ekran, 26 faz VRM bunlar arasında.
    01 Şubat 2021, 17:00 (2 hf.)
    6,5b
    1
    24
    Ekran Kartı
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    RTX 3090’ı hiç böyle görmediniz: LCD ekran, 26 faz VRM
    Tam Boyutta Gör

    Nvidia’nın yeni canavarı GeForce RTX 3090 ekran kartı AIB ortaklarının elinde farklı görünümlere bürünüyor. Ağırlıklı olarak agresif ve kaslı bir görünüme odaklanan üreticilerden GALAX yine HOF serisiyle dikkat çekiyor.

    GALAX GeForce RTX 3090 HOF neler sunuyor?

    Hız aşırtma ve yüksek performansı ile profesyonellerin beğendiği serilerden olan GALAX HOF; RTX 3090 ekran kartını unutmadı. Standart ve premium versiyonlar dikkat çekici özelliklerle geliyor.

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    GALAX GeForce RTX 3090 HOF standart versiyonda 3 fanlı ve 3 slotlu bir tasarım benimsenmiş. Fanlar yüke göre sessizliğe bürünebiliyor. İki adet fan 102mm iken bir fan da 92mm. 11 yapraklı fanlar yüksek hava akışı sağlıyor.

    RGB LED aydınlatmalı ekran kartı 14+8+4 faz dijital güç tasarımı sunuyor. Sessizlik ve performans modları arasında çift BIOS anahtarı ile geçiş yapabiliyorsunuz. Tek tıkla hız aşırtma imkanı mevcut.

    RTX 3090’ı hiç böyle görmediniz: LCD ekran, 26 faz VRM
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    Premium versiyonlarda 4.3 inçlik HOF Panel III LCD ekran bulunuyor. USB üzerinden bağlanan ekran pek çok farklı veriyi gösterebiliyor ve HOF AI yazılımı ile konfigüre edilebiliyor. Bu versiyonlarda 1905MHz hıza erişilebiliyor.

    Limited Edition versiyonlarında 1875MHz en yüksek hız mevcut. HOF OC Lab Edition ise daha yüksek hızlara ulaşıyor ve 500W TGP değerine kadar çıkabiliyor. RTX 3090 serisinde en yüksek TGP değerlerinden birisine GALAX erişiyor. GALAX GeForce RTX 3090 HOF serisi 3.015GHz ile hız aşırtma rekoru kırmıştı. Heyecan verici bu seri kısa süre içerisinde piyasada olacak.



    https://wccftech.com/galax-geforce-rtx-3090-hof-graphics-cards-unleashed/ Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
    Deathburn (deathburn ) 2 hf. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    dh 2.elde temiz 40 bini var
    1 Yanıt Yanıtla +17
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    Yorumlar (14) Yorum Yaz Forumda Gör
    ahrimar (Serdar sirzai) 2 hf. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    https://www.galax.com/en/graphics-card/30-series/geforce-rtx-3090-hof-le.html

    Ekran ayrı arkadaşlar. USB bir lcd ekran. Kartla birleşik değil. Bunun yerine android app olsa daha mantıklı olurdu. Logitec benzeri.

    not: Editor kaynak olarak keşke orjinal sitesine bir baksaymış. Konuyu ona göre açsaymış vs vs...
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    E ekrem71 (ekrem ekrem) 2 hf. ( Mesaj Silindi ) ahrimar
    Hocam ekran USB üzerinden bağlanıyor dedik zaten birleşik demedik ki.
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    H Huan8 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    Ekranı az daha büyütüp, çözünürlüğü de 2k seviyesine getirirlerse, monitörsüz de kasaya bakarak oyun oynayabiliriz.
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    heyysanadiyom (heyysanadiyom alengirli) 2 hf. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    1 yıl sonra yeni seri geldiğinde o kadar da önemsenmeyecek





    ----------







    şimdilik wowww dedirtiyor o kadar







    -----------



    1080ti



    ----------



    2080ti



    ----------





    de olduğu gibi ...





    --------





    haksız mıyım?
    1 Yanıt Yanıtla +1
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    T A R I K (T A R I K ) 4 gün ( Mesaj Silindi ) heyysanadiyom
    kesinlikle katılıyorum
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    xgny58x (Günay Erat) 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    HoF serisi gerçekten çok güzel bir seri. Zamanında hep GTX 970 HoF serisi bir kartım olsun isterdim. İleride bir gün param olursa bir tane alıp sergilerim :)
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    Zenohsama (Celal Sakallı) 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
    Yanıtla +2
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    ankaland (mehmet yok) 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    aslında kart müzeye konulsa, müze giriş biletleriyle madencilikten daha çok para kazanılır..
    Yanıtla +2
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    B boşyapanlaratepki 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    Eğer bir gün defkhanın parçasında olduğu gibi zengin olursam bi düşünebilirim ama şimdi rx 550 bana çok fazla
    Yanıtla +1
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    snowtger (Eren ) 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    Arkadaş insan bir elektronik cihaza aşık olur mu ?
    Gözyaşlarımı RX 580'ime siliyorum şu an.
    Yanıtla +1
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    RAIZEN 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    Hiçbir profesyonel karta ekstra yük ve sıcaklık bindirecek bir LCD ekran istemez. Ucuz bir pazarlama taktiği.
    2 Yanıt Yanıtla
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    G Grkwnxs (Grkwn Nxs) 2 hf. ( Mesaj Silindi ) RAIZEN
    Ufacık ekran sıcaklığa etkisi hissedilmez
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    canguler917 (can guler) 2 hf. ( Mesaj Silindi ) RAIZEN
    inan bana, biz makine mühendisleri olarak bu kartın soğutmasını tasarlayacak olsak, ekranın ürettiği ısıyı direkt ihmal ederiz, konusunu bile açmayız
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    D DH Misafiri 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    Zamanın da zorlanmadan sıfır 980 Hof almıştım çıkar çıkmaz şimdi imkansız öyle birşey
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    galax, GALAX GeForce RTX 3090 HOF ve Donanım
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