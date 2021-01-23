Cyberpunk 2077'nin ilk büyük yaması konsollar ve PC için yayınlandı

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Yayıncılığını ve geliştiriciliğini CD Projekt Red'in yaptığı Cyberpunk 2077 geçtiğimiz ay yayınlandı. Ne yazık ki oyun büyük sorunlarla çıkışını yaptı ve oyuncular büyük tepki gösterdi. Tepkilerin ardından da CD Projekt Red, ocak ve şubat ayı içerisinde iki büyük yama yayınlayacaklarını açıkladı.

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İlk büyük yama da geçtiğimiz saatlerde konsollar, PC ve Stadia için yayınlandı. PC'deki boyutu 5.4GB. Açıklamaya göre bu güncelleme ileride gelecek olan güncellemerin altyapısını oluşturuyor. 1.1 yaması genel olarak baktığımızda performans sorunlarını ve hataları giderdiğini görebiliyoruz. Ayrıca yine açık dünya ve görevlerine dair de birçok sorunun düzeltildiğini görüyoruz. Özellikle birçok kişinin başına gelen braindance sekansından çıkamama sorunu düzeltildi.

Platformlara özel iyileştirmeler baktığımızda ise PlayStation 4'teki çeşitli çökme problemlerinin çözüldüğünü; PlayStation 4 Pro ve PlayStation 5'teki kalabalığın bulunduğu kısımlara performans optimizasyonu yapıldığını görebiliyoruz.

1.1 yamasının tüm yama notlarını burada bulabilirsiniz.

https://www.cyberpunk.net/en/news/37373/patch-1-1

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