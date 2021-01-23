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    Oyunlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Cyberpunk 2077'nin ilk büyük yaması konsollar ve PC için yayınlandı

    Cyberpunk 2077'nin sorunlu çıkışının ardından ocak ve şubat ayında iki büyük yamanın geleceği açıklanmıştı. İlk büyük yama da geçtiğimiz saatlerde yayınlandı.
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    Özgür Eroğlu
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    Cyberpunk 2077'nin ilk büyük yaması konsollar ve PC için yayınlandı
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    Yayıncılığını ve geliştiriciliğini CD Projekt Red'in yaptığı Cyberpunk 2077 geçtiğimiz ay yayınlandı. Ne yazık ki oyun büyük sorunlarla çıkışını yaptı ve oyuncular büyük tepki gösterdi. Tepkilerin ardından da CD Projekt Red, ocak ve şubat ayı içerisinde iki büyük yama yayınlayacaklarını açıkladı. 

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    Ayrıca Bkz. "Cyberpunk 2077'de Keanu Reeves olmasaydı, Silverhand'in muhtemel görünümü böyle olacaktı"

    İlk büyük yama da geçtiğimiz saatlerde konsollar, PC ve Stadia için yayınlandı. PC'deki boyutu 5.4GB. Açıklamaya göre bu güncelleme ileride gelecek olan güncellemerin altyapısını oluşturuyor. 1.1 yaması genel olarak baktığımızda performans sorunlarını ve hataları giderdiğini görebiliyoruz. Ayrıca yine açık dünya ve görevlerine dair de birçok sorunun düzeltildiğini görüyoruz. Özellikle birçok kişinin başına gelen braindance sekansından çıkamama sorunu düzeltildi.

    Platformlara özel iyileştirmeler baktığımızda ise PlayStation 4'teki çeşitli çökme problemlerinin çözüldüğünü; PlayStation 4 Pro ve PlayStation 5'teki kalabalığın bulunduğu kısımlara performans optimizasyonu yapıldığını görebiliyoruz. 

    1.1 yamasının tüm yama notlarını burada bulabilirsiniz.



    https://www.cyberpunk.net/en/news/37373/patch-1-1 Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    U
    unununium

    Motor ucubeye benziyor futuristik tasarım yapacağım diye daha da kötü yapmışlar

    1 gün önce
    Yorumlar (2) Yorum Yaz Forumda Gör
    Normandia_06 (Yalçın ) 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    Hiç update yapmayanlar için toplam 5.4GB. Daha önce güncelleme yapanlar için yaklaşık 850-900MB arası
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    M mehmet_clk (mehmet çelik) 2 sa. ( Mesaj Silindi )
    Ne vardı 1.5 ay daha bekleyip en azından hasarlı çıkarmasaydınız, eksiklerine rağmen oyun güzel ama bu vaadedilene göre %30 oldukları gerçeğini değiştirmiyor.

    Gog sürümü en temiz ve sorunsuz çalışanı, almak isteyen varsa doğrudan gog'dan alsın.
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