RTX 3090’ın GPU’su yakından görüntülendi

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RTX Ampere ailesinin en büyük yongasını kalbinde taşıyan RTX 3090 stoklarda bulunamasa da bir tanesini edinen fotoğrafçı GA102’nin detaylı görsellerini paylaştı.

İnfrared yonga çekimlerinin son konuğu GA102

Yongaların yüksek çözünürlüklü infrared fotoğraflarını çeken Fritzchens Fritz bu sefer de GA102’yi ele aldı. Her birisinde 7 grafik işleme kümesi bulunan 12 SM içerisinde 10752 CUDA çekirdeği barındıran GA102 28.3 milyon transistörün 628.4 mm2’lik alana dizildiği bir yonga.

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10 MB L1 ve 6 MB’lık L2 önbelleğiyle desteklenen Nvidia’nın şimdiye kadarki en büyük oyuncu GPU’su uzun uzun incelenecek bir yapıya sahip.

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Streaming Multiprocessor (SM) üniteleri, Texture Processor Cluster (TPC), 32 FP32 çekirdeği, 16 INT32 çekirdeği ve Tensor çekirdeği bölümü görülüyor.

Her bir SM ünitesinde ise 128 FP32 çekirdeği, 64 INT 32 çekirdeği, 4 Tensor, 4 Wrap zamanlayıcıları ve 4 çıkış ünitesi bulunuyor.

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Ayrıca Bkz. "RTX 3070 Mobile’ın Ray Tracing performansı sızdı: RTX 2080 Ti’ın ensesinde"

Ayrıca her blokta yeni L0 komutseti önbelleği ve 256 KB’lık kayıt dosyası konumlandırılmış. Yonganın yan kenarlarında ise GDDR6X bellekler için arayüzler konumlandırılırken alt kenarda görüntü çıkışlarından sorumlu birim yer alıyor.

https://wccftech.com/nvidia-flagship-ampere-gaming-gpu-ga102-gets-beautiful-die-shot/

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