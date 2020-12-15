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    RTX 3090’ın GPU’su yakından görüntülendi

    Daha önce Ryzen 5000 işlemcilerini yakından çekimini yapan isim bu sefer en büyük Ampere GPU’sunu gözler önüne serdi. Yonga özel bir teknikle görüntülendi.
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    Metehan Göktaş
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    RTX Ampere ailesinin en büyük yongasını kalbinde taşıyan RTX 3090 stoklarda bulunamasa da bir tanesini edinen fotoğrafçı GA102’nin detaylı görsellerini paylaştı.

    İnfrared yonga çekimlerinin son konuğu GA102

    Yongaların yüksek çözünürlüklü infrared fotoğraflarını çeken Fritzchens Fritz bu sefer de GA102’yi ele aldı. Her birisinde 7 grafik işleme kümesi bulunan 12 SM içerisinde 10752 CUDA çekirdeği barındıran GA102 28.3 milyon transistörün 628.4 mm2’lik alana dizildiği bir yonga.

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    10 MB L1 ve 6 MB’lık L2 önbelleğiyle desteklenen Nvidia’nın şimdiye kadarki en büyük oyuncu GPU’su uzun uzun incelenecek bir yapıya sahip.

    Streaming Multiprocessor (SM) üniteleri, Texture Processor Cluster (TPC), 32 FP32 çekirdeği, 16 INT32 çekirdeği ve Tensor çekirdeği bölümü görülüyor.

    Her bir SM ünitesinde ise 128 FP32 çekirdeği, 64 INT 32 çekirdeği, 4 Tensor, 4 Wrap zamanlayıcıları ve 4 çıkış ünitesi bulunuyor.

    Ayrıca Bkz. "RTX 3070 Mobile’ın Ray Tracing performansı sızdı: RTX 2080 Ti’ın ensesinde"

    Ayrıca her blokta yeni L0 komutseti önbelleği ve 256 KB’lık kayıt dosyası konumlandırılmış. Yonganın yan kenarlarında ise GDDR6X bellekler için arayüzler konumlandırılırken alt kenarda görüntü çıkışlarından sorumlu birim yer alıyor.



    https://wccftech.com/nvidia-flagship-ampere-gaming-gpu-ga102-gets-beautiful-die-shot/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (4) Yorum Yaz Forumda Gör
    Zenohsama (Celal Sakallı) 6 gün ( Mesaj Silindi )
    Ben şimdiye kadar bilgisayarda sadece oyun oynadım diyen biriyle tv'de sadece dizi seyrederim diyen arasında fark yok. :) Yani GPU hakkında derin malumata ihtiyacı yok.
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    BekirHan (Bekir Han) 6 gün ( Mesaj Silindi )
    Ekran kartlarındaki yongalar ne zaman ki işlem gücü bakımından cpu lardan hızlı olmaya başladı o günden beri gpu diye anılır oldu. Misal bizim akışkan problemlerini çözmede kullandığımız hpc gpu larımız var. Haliyle oyun için kullanıldığında oyuncu gpu su olarak anılması bir o kadar doğal. Çok aşina olduğumuz bir terim değil belki ama yanlış da değil.
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    hellmare (Akif Emre) 6 gün ( Mesaj Silindi )
    Nvidia iyi güzel gpu lar çıkarıyor ama gittikçe artan güç ihtiyaçları biraz korkuucu olmaya başladı. Yanınımızda güç santrali gibi psu da almamız gerekiyor. Bu nesilde mobil gpuların hepsi kırpılmış olacak yine maalesef. Mobil 3080 modeli 3070 kadar bile olamayack gibi, bu üzücü kendi adıma.
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    6s 6 gün ( Mesaj Silindi )
    "Oyuncu gpu'su" Tamam çoğu kişinin ne amaçla aldığı belli, ömrüm boyunca bilgisayar dizip oyun oynadım, ama böyle bir tabir duymadım. Bu da dendikten sonra artık rahatça ölebilirim. Gerçi oyuncu lazımlığına kadar gördük, buna niye takıldıysam.
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    einhander (Erdem ) 6 gün ( Mesaj Silindi ) 6s
    bazı super bılgısayarlarda ıslem hızı ve ıslemcı yapısı sebebıyle gpu tercıh edıyorlar o sebeple oyuncu gpu su denmıs olabılır
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