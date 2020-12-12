RTX 3070 Mobile’ın Ray Tracing performansı sızdı: RTX 2080 Ti’ın ensesinde

Nvidia’nın RTX 3000 ailesi kaydadeğer nesiller arası performans artışı sunmasının yanı sıra Ray Tracing başlığında da dikkat çekiyor.İlginizi Çekebilir Nvidia: Stok sıkıntısında tek sorun GPU değil
RTX 3070 Mobile ışın izleme testinde
Ray Tracing odaklı V-Ray 5 testinde ortaya çıkan RTX 3070 Mobile taşınabilir sistemler için ümit vadediyor. GA104 GPU’lu kart test sonuçlarına göre RTX 2080 Ti’ın bir tık altında kalıyor. Bir sonraki neslin mobil orta-üst kartının bir önceki nesilde 1200 dolardan satışa sunulan modeline bu denli yaklaşması bir hayli etkileyici.
Diğer taraftan 1503 puan alan RTX 3060 Ti ise RTX 3070 Mobile’ın %8 önünde konumlanmış. Henüz RTX 3000 Mobile ailesinin detayları tam olarak bilinmese de yeni nesilde Nvidia’nın masaüstü GPU’sunu mobilde kullanması beklenmiyor.
Ayrıca Bkz. "RTX 3080 Ti HP’nin sürücü listesinde ortaya çıktı"
Devasa boyutlardaki GA102’yi burada örnek olarak verebiliriz. Tahminlere göre RTX 3070 Mobile, masaüstü RTX 3060 Ti’ın GPU’sunu paylaşabilir.
https://videocardz.com/newz/nvidia-geforce-rtx-3070-mobile-v-ray-rtx-benchmarks-leak Yorum Yaz Paylaş Tweetle Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Belki Nvidia da tsmc'ye ve onun gelişmiş 7nm üretimine geçer de %20-25 düzeyinde bir performans artışı görürüz. Ama tsmc de ufaktan ileri üretim tekniklerine kayıyor. Neticede 2 yıldır 7nm ile üretim yapılıyor.