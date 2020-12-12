Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    indirim kodu
    Anlık Bildirim
    Ekran Kartı ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    RTX 3070 Mobile’ın Ray Tracing performansı sızdı: RTX 2080 Ti’ın ensesinde

    RTX Ampere ile birlikte ışın izleme performansında hacimli iyileştirme yaşandı. Görünüşe göre mobil orta segment kart bir önceki neslin üst seviye kartıyla boy ölçüşüyor.
    1 hf.
    1,9b
    1
    12
    Ekran Kartı
    Abone ol
    Metehan Göktaş
    Yazar
    Bildirimi Aç Bildirim Açık
    5

    Nvidia’nın RTX 3000 ailesi kaydadeğer nesiller arası performans artışı sunmasının yanı sıra Ray Tracing başlığında da dikkat çekiyor.

    İlginizi Çekebilir Avatar Nvidia: Stok sıkıntısında tek sorun GPU değil

    RTX 3070 Mobile ışın izleme testinde

    Ray Tracing odaklı V-Ray 5 testinde ortaya çıkan RTX 3070 Mobile taşınabilir sistemler için ümit vadediyor. GA104 GPU’lu kart test sonuçlarına göre RTX 2080 Ti’ın bir tık altında kalıyor. Bir sonraki neslin mobil orta-üst kartının bir önceki nesilde 1200 dolardan satışa sunulan modeline bu denli yaklaşması bir hayli etkileyici.

    RTX 3070 Mobile’ın Ray Tracing performansı sızdı: RTX 2080 Ti’ın ensesinde
    Tam Boyutta Gör

    Diğer taraftan 1503 puan alan RTX 3060 Ti ise RTX 3070 Mobile’ın %8 önünde konumlanmış. Henüz RTX 3000 Mobile ailesinin detayları tam olarak bilinmese de yeni nesilde Nvidia’nın masaüstü GPU’sunu mobilde kullanması beklenmiyor.

    Ayrıca Bkz. "RTX 3080 Ti HP’nin sürücü listesinde ortaya çıktı"

    RTX 3070 Mobile’ın Ray Tracing performansı sızdı: RTX 2080 Ti’ın ensesinde
    Tam Boyutta Gör

    Devasa boyutlardaki GA102’yi burada örnek olarak verebiliriz. Tahminlere göre RTX 3070 Mobile, masaüstü RTX 3060 Ti’ın GPU’sunu paylaşabilir.



    https://videocardz.com/newz/nvidia-geforce-rtx-3070-mobile-v-ray-rtx-benchmarks-leak Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Yorumlar (10) Yorum Yaz Forumda Gör
    mamad 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Nvidia'nın Ampere mimarisi ve Samsung'un 8nm üretimi ile ortaya çıkan gpular ne yazık ki enerji verimliliği konusunda pek iddialı değiller. Bu sebeple de bu nesil mobilde görebileceğimiz en güçlü kartlar 3070 ve o civarda olacak gibi.

    Belki Nvidia da tsmc'ye ve onun gelişmiş 7nm üretimine geçer de %20-25 düzeyinde bir performans artışı görürüz. Ama tsmc de ufaktan ileri üretim tekniklerine kayıyor. Neticede 2 yıldır 7nm ile üretim yapılıyor.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Esxici (Mehmet Zülküf) 1 hf. yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    Mobilde rtx nedense bir türlü heyecanlandıramıyor beni.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    wolwes 1 hf. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    3080 Ti da göründü HP'nin sürücü listesinde herhalde pandemide Jensen evde kafayı yedi fırından sürekli yeni kart çıkarıyo.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    ahmetbmyo (ahme t) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Bekleyeyimmi gaming laptop almak için karar veremedim sizce 3070 li laptop gelirmi yada fiyatı maximum 16 felan olur mu
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    tekin-71 (Fatih Tekin) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    3080 li laptop alan adam masa üstünu aramaz bence
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Oh Long Johnson 1 hf. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    Laptop ekran kartları neden masaüstü kartlarına göre daha düşük tgp'li? Mesela rtx 3070 mobile'a 80-90 w tgp demişler ama masaüstünde rtx 3050'nin 90 w tgp olacağı söyleniyor, ki mobile 3070 çok daha güçlü olacaktır. Masaüstü rtx 3070 220 w tgp'ye sahip. Masaüstü rtx 3070, mobile sürümüne göre vray'de %35 daha iyi performansa sahip ancak %140 daha fazla tgp'li. Bu biraz anlamsız değil mi? Madem öyle masaüstüne de düşük tgp'li modelleri getirsinler.
    1 Yanıt Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    nuksws_99 (dasasd ) 1 hf. ( Mesaj Silindi ) Oh Long Johnson
    emin ol isteseler getirirler fakat niye simdiden bunu yapsinlar? Ornegin 4000 serisinde enerji kullanimini dusurduk diyip yenilik olarak sunarlar.
    1 Yanıt Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    ssbrutality (Okan Günaydın ) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    hayir be kardesim.. nvidia açıkladı 5000 series apu + 3060 li makineler 999 $ olacakne 30 40 bini
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    ` quaD. (Barış ) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    gelmiş geçmiş en performanslı laptoplar geliyor galiba.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    nuksws_99 (dasasd ) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    zaten artık fark çok az, sadece "MASAÜSTÜ DİZ KARDEŞİM" manyakları kabullenemiyor. Tabi tr de çok pahalı olur.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    qoqoCAN (qoqo CAN) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    20-30 bin lira arası olur
    Yanıtla +2
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Daha Fazla Yorum Yükle
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    Nasıl eklemek istersiniz?
    Haftanın Beğenilen Yorumcuları
    ProfXavier +72 ssbrutality +71 vedkum +64 investing +43 khytr89 +41 galaxyg +39 palamutix +39 dost1984 +28 Xagdas +28 ilkerinanç +28
    Geçen Hafta En Beğenilen 3 Üye
    1 kilecerme ilk kez +377 2 TUFFGONG ilk kez +256 3 Spider_hip 6. kez +201
    ANLIK GÖRÜNTÜLEMELER
    1 Kişi Okuyor (0 Üye, 1 Misafir) 1 Masaüstü

    GENEL İSTATİSTİKLER
    1879 kez okundu.
    10 kişi, toplam 10 yorum yazdı.

    HABERİN ETİKETLERİ
    rtx 3070 mobile, rtx 3060 ti ve
    8 etiket daha rtx 2080 ti rtx 3000 mobile rtx 3000 rtx ampere nvidia Donanım Taşınabilir Bilgisayarlar Mobil Teknolojiler
    Facebook Sayfası249,6b
    Twitter Profili94,7b
    Instagram Sayfası46,5b
    YouTube Kanalı310b
    RSS Yayını
    Mobil Uygulamamızı İndirin Tanıtım
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 1 hf. 2020'nin en popüler uygulaması TikTok oldu 1 hf. Nokia markalı ilk dizüstü bilgisayar ortaya çıktı: İşte özellikleri ve fiyatı 1 hf. Oppo A15s'nin sızdırılan tanıtım görseli bazı teknik detayları da ortaya koyuyor 1 hf. Honor V40 serisi dört farklı işlemciyle gelebilir 1 hf. 1.39 inç AMOLED ekranıyla Realme Watch S Pro geliyor 1 hf. Steam'den yeni bir rekor: Eş zamanlı çevrimiçi kullanıcı sayısı 24.7 milyon 1 hf. Açık adres tarihe karışıyor: Adres Kodu geliyor 1 hf. Indiana Jones 5'in çalışmalarına başlandı; Harrison Ford kadroda 1 hf. Asus yeni Intel Xe grafikli ExpertBook B9 modelini tanıttı 1 hf. CD Projekt'in yönetim ekibi, Cyberpunk 2077'nin hatalı çıkmasının sorumluluğunu üstlendi 1 hf. Leica SL2-S içerik üreticilerine ağırlık veriyor 1 hf. Fargo ve Legion'ın yaratıcısından Alien dizisi geliyor 1 hf. Twitter ekran paylaşım uygulaması Squad’ı satın aldı 1 hf. DARPA, Gremlin sürü İHA projesinde dronları havada yakalama testlerine devam ediyor 1 hf. 2020 yılı emisyonlarının azaldığını gösteren bir çevre raporu daha yayınlandı 1 hf. Nintendo Switch'i ABD'de PS5 bile geçemedi 1 hf. Stratejik bulmaca oyunu Not Chess, iOS cihazlar için yayınlandı 1 hf. Addlink 7 GB/s’ye ulaşabilen S95 SSD’sini duyurdu 1 hf. Zotac RTX 3080 Trinity ve RTX 3070 Twin Edge Limited White Edition’ı duyurdu 1 hf. Instagram ve Snapchat'te tweet paylaşma dönemi başlıyor 1 hf. GÖRÜNTÜLENEN RTX 3070 Mobile’ın Ray Tracing performansı sızdı: RTX 2080 Ti’ın ensesinde Sonraki Xiaomi, Android 11 güncellemesi alacak yeni modelleri duyurdu 1 hf. Haftalık Dizi Önerisi 05: Raised by Wolves 1 hf. TP-Link Tapo P100 Akıllı Priz ve L510E Akıllı Ampül | İnceleme 1 hf. Meizu Watch'un seri üretimi başladı 1 hf. Atık suların arıtılmasında kullanılabilecek bakteri türü keşfedildi 1 hf. Samsung Galaxy S21 amiral gemileri plastik kasa ile gelebilir 1 hf. Sepsis ve inflamatuar durumlarda kanda seviyesi artan yapılar keşfedildi 1 hf. Microsoft, Windows 10 on ARM’da x64 desteğini denemeye başladı 1 hf. Samsung'un yeni dizüstü bilgisayarı yolda: Galaxy Book Go 1 hf. iPhone 13 kutusundan Lightning kablosu ve SIM kart iğnesi çıkmayabilir 1 hf. 12.9 inç büyüklüğünde 120 Hz ekranı ile yeni Huawei MatePad geliyor 1 hf. Ultra ince çerçeveli Samsung Galaxy S21 Plus çalışırken görüntülendi [Video] 1 hf. Ericsson, patent lisans anlaşmazlıkları nedeniyle Samsung'a dava açtı 1 hf. Xiaomi Mi 11'in tasarımı netleşti: İşte amiral gemisinin yeni fotoğrafları 1 hf. Samsung Galaxy M12, Exynos 850 ve Android 11 ile gelecek 1 hf. Ford Transit'e Limited ve Frigo Van seçenekleri eklendi: İşte fiyat ve özellikleri 1 hf. Pantone 2021'in trend renklerini belirledi 1 hf. Yeni Edge sürümüyle bellek kullanımı %32 düşecek 1 hf. Cyberpunk 2077 için hataları gideren yeni bir yama yayınlandı 1 hf. Galaxy amiral gemilerinde kiralama dönemi başlıyor Daha Eskiler
    Yükselişteki Paylaşımlar
    Kripto Paralar katkılarıyla
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız