RTX 3070 Mobile’ın Ray Tracing performansı sızdı: RTX 2080 Ti’ın ensesinde

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Nvidia’nın RTX 3000 ailesi kaydadeğer nesiller arası performans artışı sunmasının yanı sıra Ray Tracing başlığında da dikkat çekiyor.

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RTX 3070 Mobile ışın izleme testinde

Ray Tracing odaklı V-Ray 5 testinde ortaya çıkan RTX 3070 Mobile taşınabilir sistemler için ümit vadediyor. GA104 GPU’lu kart test sonuçlarına göre RTX 2080 Ti’ın bir tık altında kalıyor. Bir sonraki neslin mobil orta-üst kartının bir önceki nesilde 1200 dolardan satışa sunulan modeline bu denli yaklaşması bir hayli etkileyici.

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Diğer taraftan 1503 puan alan RTX 3060 Ti ise RTX 3070 Mobile’ın %8 önünde konumlanmış. Henüz RTX 3000 Mobile ailesinin detayları tam olarak bilinmese de yeni nesilde Nvidia’nın masaüstü GPU’sunu mobilde kullanması beklenmiyor.

Ayrıca Bkz. "RTX 3080 Ti HP’nin sürücü listesinde ortaya çıktı"

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Devasa boyutlardaki GA102’yi burada örnek olarak verebiliriz. Tahminlere göre RTX 3070 Mobile, masaüstü RTX 3060 Ti’ın GPU’sunu paylaşabilir.

https://videocardz.com/newz/nvidia-geforce-rtx-3070-mobile-v-ray-rtx-benchmarks-leak

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