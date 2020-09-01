RTX 3090'ın PCB’si görüntülendi

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GPU devi RTX 3000 serisi kartlarını yarın tanıtacak. RTX 3090, RTX 3080 ve RTX 3070’in tanıtılması beklenen çevrimiçi etkinlik öncesinde RTX 3090’in baskı devresi gün yüzüne çıktı.

Yeni NVLink arayüzü görülüyor

Devre kartında herhangi bir bileşen yer almazken bellek modüllerinin yerleşimi için 12 adet yer belirlenmiş. Ayrıca yeni NVLink arayüzü de net bir şekilde görülüyor. Bununla birlikte güç sağlayacak ünitenin 20 faz içereceği iddiasını destekler nitelikte yerleşimler bulunuyor.

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Kartın nispeten kısa yapısı ise Nvidia’nın ters yöne konumlandıracağı fana uygun bir şekilde tasarlanacak pasif soğutucu bloğu doğrular nitelikte.

Ayrıca PCB daha önce çentikli yapıda olacağı iddia edilmişti. Kartın son kısımlarında herhangi bir devre elemanı yerleşimi için belirteç bulunmayan üçgen şeklindeki kısım görünüşe göre işlevsiz bir kısım olabilir.

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Ayrıca Bkz. "Gainward RTX 3090/3080 modellerini listeledi, ASUS ROG STRIX 3090 görüntülendi"

Diğer taraftan bu üçgen kısımın PG133 ve PG132 PCB’lerinde soğutucu bloğa göre montaj için kullanılması da olası. Nihai PCB yeni Founders Edition kartının inceleme ekiplerinin eline ulaşmasıyla detaylı bir şekilde görüntülenecektir.

https://videocardz.com/newz/nvidia-geforce-rtx-3090-pcb-pictured

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