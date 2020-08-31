Gainward RTX 3090/3080 modellerini listeledi, ASUS ROG STRIX 3090 görüntülendi

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Geçtiğimiz günlerde Zotac ve Gainward’ın ilk RTX 3090/3080/3070 modellerini paylaşmıştık. Gainward cephesi bu sefer de modellerini web sayfasında görücüye çıkardı.

RTX 3090 Golden Sample

Görünüşe göre Gainward fabrika çıkışı hız aşırtmalı Golden Sample ve stok frekanslarda çalışan bir kart hazırlığında. En yüksek frekansları hedefler içinse Phoenix GS hazırlanmış. 1695 Mhz’de çalışan stok kartlar Phoenix çözümünde 1740 MHz’e yükselebilecek.

RTX 3090’da geçtiğimiz günlerde paylaştığımız teknik özelliklerse böylelikle doğrulanmış oldu. Üst seviye kart 5248 CUDA çekirdeğiyle gelirken 24 GB kapasiteli GDDR6X bellek kullanacak. 384 bit bellek veriyoluna yer verilen modeller 2x8pin güç konnektörü üzerinden beslenirken 350 watt TGP’ye sahip.

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Zotac ve Gainward’ın RTX 3090/3080 modelleri paylaşıldı: 2x8-pin’e devam

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RTX 3080’de ise GA102’nin kırpılmış haline yer verilecek. 4352 CUDA çekirdeğinin bulunduğu yonganın erişimine sunulan 10 GB GDRR6X belleklerle iletişim 320-bit veriyolu üzerinden sağlanacak.

RTX 3080’in TDP değeri ise 320 watt oalrak belirlenmiş. Son olarak Gainward RTX 3090 ve 3080 için 7 nm üretim sürecini doğrularken TSMC veya Samsung bantlarının tercih edilip edilmediğini paylaşmamış.

Diğer taraftan ASUS’un temmuz ayında gün yüzüne çıkan ROG STRIX render görseli son fotoğraf ile doğrulanmış oldu. Kart yaklaşık 2.5 slot kaplayak soğutucusuyla gelecek.

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Ayrıca Bkz. "Zotac ve Gainward’ın RTX 3090/3080 modelleri paylaşıldı: 2x8-pin’e devam"

3 fanlı soğutucu blok üzerinde model bilgisi yer almazken 3090/3080’in aynı PCB’yi paylaşacak olması nedeniyle ROG STRIX kartların da aynı dış görünüşe sahip olacağını söyleyebiliriz.

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