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    Gainward RTX 3090/3080 modellerini listeledi, ASUS ROG STRIX 3090 görüntülendi

    Ampere kod adlı kartların tanıtımına 1 gün kala yeni ekran kartları da gün yüzüne çıkıyor. Gainward kanadı kartlarının teknik özelliklerini netleştirdi.
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    Ekran Kartı
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    Metehan Göktaş
    Yazar
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    Gainward RTX 3090/3080 modellerini listeledi, ASUS ROG STRIX 3090 görüntülendi
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    Geçtiğimiz günlerde Zotac ve Gainward’ın ilk RTX 3090/3080/3070 modellerini paylaşmıştık. Gainward cephesi bu sefer  de modellerini web sayfasında görücüye çıkardı.

    RTX 3090 Golden Sample

    Görünüşe göre Gainward fabrika çıkışı hız aşırtmalı Golden Sample ve stok frekanslarda çalışan bir kart hazırlığında. En yüksek frekansları hedefler içinse Phoenix GS hazırlanmış. 1695 Mhz’de çalışan stok kartlar Phoenix çözümünde 1740 MHz’e yükselebilecek.

    RTX 3090’da geçtiğimiz günlerde paylaştığımız teknik özelliklerse böylelikle doğrulanmış oldu. Üst seviye kart 5248 CUDA çekirdeğiyle gelirken 24 GB kapasiteli GDDR6X bellek kullanacak. 384 bit bellek veriyoluna yer verilen modeller 2x8pin güç konnektörü üzerinden beslenirken 350 watt TGP’ye sahip.

    İlginizi Çekebilir Avatar Zotac ve Gainward’ın RTX 3090/3080 modelleri paylaşıldı: 2x8-pin’e devam

    Gainward RTX 3090/3080 modellerini listeledi, ASUS ROG STRIX 3090 görüntülendi
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    RTX 3080’de ise GA102’nin kırpılmış haline yer verilecek. 4352 CUDA çekirdeğinin bulunduğu yonganın erişimine sunulan 10 GB GDRR6X belleklerle iletişim 320-bit veriyolu üzerinden sağlanacak.

    RTX 3080’in TDP değeri ise 320 watt oalrak belirlenmiş. Son olarak Gainward RTX 3090 ve 3080 için 7 nm üretim sürecini doğrularken TSMC veya Samsung bantlarının tercih edilip edilmediğini paylaşmamış.

    Diğer taraftan ASUS’un temmuz ayında gün yüzüne çıkan ROG STRIX render görseli son fotoğraf ile doğrulanmış oldu. Kart yaklaşık 2.5 slot kaplayak soğutucusuyla gelecek.

    Gainward RTX 3090/3080 modellerini listeledi, ASUS ROG STRIX 3090 görüntülendi
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    Ayrıca Bkz. "Zotac ve Gainward’ın RTX 3090/3080 modelleri paylaşıldı: 2x8-pin’e devam"

    3 fanlı soğutucu blok üzerinde model bilgisi yer almazken 3090/3080’in aynı PCB’yi paylaşacak olması nedeniyle ROG STRIX kartların da aynı dış görünüşe sahip olacağını söyleyebiliriz.



    Kaynakça https://videocardz.com/newz/gainward-confirms-geforce-rtx-3090-and-rtx-3080-phoenix-graphics-cards https://videocardz.com/newz/asus-geforce-rtx-3090-rog-strix-pictured Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (8) Yorum Yaz Forumda Gör
    Yoizhik (Fatih U.) 1 sa.
    Kesin biri elim yandı diye mahkemeye verdi bunları, üstüne uyarı yazmak zorunda hissettiler. Amerika'da özellikle böyle işsiz güçsüz insanlar çok.
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    somoncum 1 sa. yeni yorumcu
    Anladım abi işte hep bunlar parada ucuza kaçarsanız ekran kartı bize emanet değildir uyarısı o :D
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    paco_ct (cenk tez) 2 sa.
    kartın üzerinde sıcak yüzey uyarısıda verdiklerine göre artık ekran kartında yumurta pişirebiliriz sanki 😂🤣😋
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    somoncum 2 sa. yeni yorumcu paco_ct
    Ama hakkını yemeyelim MSI Trio X soğutmasından kat kat daha iyi ASUS Rog Strix ancak aralarında 250TL fark oluşuyor. Çoğu oyunda yüksek ayarlarda 60 derecede soğutuyor birde asus'un special version olan matrix de var 45-55 derecelerde oyun oynatıyor. Fazla insanda yok fazla incelemeside bulunmuyor internet de.
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    somoncum 2 sa. yeni yorumcu
    Asus modelinin fan boyutları büyümüş buda oluyorki üst düzey soğutma sağlayacak. Çok güzel olmuş umarım ekran kartının yanındaki boydan boya Republic of gamers aydınlatmasının sadeliğini bozup yerine RTX 3000 serisi ismini yazıp ve arka back plate de yer alan rog gözünün yazı boyutuyla beraber büyüklüğünü artırıp ARGB aydınlatma ile dizayn edilirse gözüm kapalı alacağım.
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    ` quaD. (Barış ) 2 sa.
    Amd rtx 3080 seviyesine kart cikarir. 3090 sanmam.
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    okayynn (Okan Ü.) 2 sa.
    :D fiyatından dolayı anca ekrana ekmek banarız , neyse ben köşemde big Navi kartlarını bekliyorum.
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    fhrstw 2 sa.
    Amd bence bu sefer şeytanın bacağını kıracak eğer firmwarede bir falso olmazsa. Direk 3090 rakip kart çıkar mı bilmem onu ancak nvidia işi çok sıkı tuttuğunu biliyoruz. Demek ki big navi gerçekten sağlam gelecek.
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    clarq26 (Emre Bayram) 3 sa.
    gerçekten cok büyük modeller geliyor neyse 4-5 sene sonra bi rtx 3090 sistem toplarız :D
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