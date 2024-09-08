Ay üssü için uzayda Ay toprağından yapılmış tuğlalar test edilecek

Teknoloji ve bilim dünyasını seven ve takip etmekten büyük zevk alan Metin, öğrendiklerini ise DonanımHaber okuyucuları ile paylaşır.

Tam Boyutta Gör Çin, 2030'larda Ay'da kurmayı hedeflediği uluslararası araştırma üssü için hazırlıklarını hızlandırıyor. Bu kapsamda, yerel Ay materyallerinden elde edilen tuğlaların aşırı uzay koşullarında nasıl dayanacağını test etmek amacıyla yeni bir deneye hazırlanıyor. Ay toprağı benzeri malzemelerden üretilen tuğlalar, Çin'in Tiangong uzay istasyonuna gönderilecek ve dayanıklılıkları incelenecek.

Ay toprağından yapılma tuğlalar test edilecek

Çin devlet medyası CCTV'nin raporuna göre, önümüzdeki aylarda Tianzhou 8 kargo görevi kapsamında farklı kompozisyonlara sahip tuğla örnekleri Tiangong uzay istasyonuna gönderilecek. Bu örnekler, üç yıl boyunca uzay ortamına maruz bırakılacak ve morötesi ışınlar, kozmik radyasyon ve büyük sıcaklık farkları gibi aşırı koşullara tabi tutulacak. Bu süreçte tuğlaların dayanıklılığı ve vakumlu uzay ortamında nasıl bir performans gösterdiği gözlemlenecek. Elde edilecek veriler sayesinde hangi malzemelerin ve üretim yöntemlerinin Ay'da yapı inşa etmek için en uygun olduğu belirlenecek.

Çin medyasının aktardıklarına göre tuğla üretimi için kullanılan yöntem, simüle Ay toprağı sinterleme fırınında 1000 derecenin üzerinde sıcaklıklarada elektromanyetik indüksiyonla ısıtmayı içeriyor. Bu işlem, malzemeyi katı yapılar haline getiriyor ve sadece 10 dakika içinde 18 santimetre uzunluğunda tuğla oluşuyor. Ay'daki kaynakları yerinde kullanma fikri maliyetleri önemli ölçüde düşürebilir ve Ay'da yapılacak keşif çalışmalarını kolaylaştırabilir.

ILRS için çok önemli

Tam Boyutta Gör Çin, 2030'larda ortaklarıyla birlikte Ay'da Uluslararası Ay Araştırma İstasyonu (ILRS) adında bir üs kurmayı planlıyor. Bu büyük projeye hazırlık amacıyla Çin, 2028 yılı civarında fırlatılması planlanan Chang’e 8 göreviyle Ay'ın güney kutbuna bir iniş aracı ve keşif robotu göndermeyi hedefliyor. Bu görevde, 3D baskı teknolojisiyle Ay toprağından tuğlalar üretmek de test edilecek. Dolayısıyla buradan öğrenilenler ILRS için çok değerli bilgiler verecek.

Hem NASA hem de Avrupa Uzay Ajansı, Ay toprağı simülasyonlarından tuğla üretme çalışmaları yürütüyor. NASA daha önce Uluslararası Uzay İstasyonu'nda uzay habitatları için malzeme üretimini test etmişti, ancak Çin’in deneyinin Ay toprağından elde edilen tuğlaların dayanıklılığını doğrudan uzayda test edecek ilk deney olması bekleniyor.

Satürn’ün ikonik halkaları 2025’te kaybolacak 2 gün önce eklendi

ILRS, keşif ve kullanım, Ay tabanlı gözlem, temel bilimsel deney ve teknik doğrulama ve uzun vadeli otonom operasyon dahil olmak üzere çok disiplinli ve çok amaçlı bilimsel araştırma faaliyetlerini yürütebilecek, Ay yüzeyinde veya Ay yörüngesinde inşa edilmiş kapsamlı bir bilimsel deney üssü olarak hizmet verecek. ILRS'nin 2035 yılına kadar tamamlanması ve 2036 yılında tamamen devreye girmesi planlanıyor. Rus devlet medyasına göre Türkiye, bu yılın başlarında ILRS’ye katılmak için başvuruda bulundu.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Popüler Bilim

Uzay Haberleri

Ay üsleri için Ay toprağından yapılmış tuğlalar test edilecek