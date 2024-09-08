Ay üssü için uzayda Ay toprağından yapılmış tuğlalar test edilecek

Ay toprağından yapılma tuğlalar test edilecek
Çin devlet medyası CCTV'nin raporuna göre, önümüzdeki aylarda Tianzhou 8 kargo görevi kapsamında farklı kompozisyonlara sahip tuğla örnekleri Tiangong uzay istasyonuna gönderilecek. Bu örnekler, üç yıl boyunca uzay ortamına maruz bırakılacak ve morötesi ışınlar, kozmik radyasyon ve büyük sıcaklık farkları gibi aşırı koşullara tabi tutulacak. Bu süreçte tuğlaların dayanıklılığı ve vakumlu uzay ortamında nasıl bir performans gösterdiği gözlemlenecek. Elde edilecek veriler sayesinde hangi malzemelerin ve üretim yöntemlerinin Ay'da yapı inşa etmek için en uygun olduğu belirlenecek.
Çin medyasının aktardıklarına göre tuğla üretimi için kullanılan yöntem, simüle Ay toprağı sinterleme fırınında 1000 derecenin üzerinde sıcaklıklarada elektromanyetik indüksiyonla ısıtmayı içeriyor. Bu işlem, malzemeyi katı yapılar haline getiriyor ve sadece 10 dakika içinde 18 santimetre uzunluğunda tuğla oluşuyor. Ay'daki kaynakları yerinde kullanma fikri maliyetleri önemli ölçüde düşürebilir ve Ay'da yapılacak keşif çalışmalarını kolaylaştırabilir.
ILRS için çok önemli
Hem NASA hem de Avrupa Uzay Ajansı, Ay toprağı simülasyonlarından tuğla üretme çalışmaları yürütüyor. NASA daha önce Uluslararası Uzay İstasyonu'nda uzay habitatları için malzeme üretimini test etmişti, ancak Çin’in deneyinin Ay toprağından elde edilen tuğlaların dayanıklılığını doğrudan uzayda test edecek ilk deney olması bekleniyor.
ILRS, keşif ve kullanım, Ay tabanlı gözlem, temel bilimsel deney ve teknik doğrulama ve uzun vadeli otonom operasyon dahil olmak üzere çok disiplinli ve çok amaçlı bilimsel araştırma faaliyetlerini yürütebilecek, Ay yüzeyinde veya Ay yörüngesinde inşa edilmiş kapsamlı bir bilimsel deney üssü olarak hizmet verecek. ILRS'nin 2035 yılına kadar tamamlanması ve 2036 yılında tamamen devreye girmesi planlanıyor. Rus devlet medyasına göre Türkiye, bu yılın başlarında ILRS’ye katılmak için başvuruda bulundu.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.