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    Ay üssü için uzayda Ay toprağından yapılmış tuğlalar test edilecek

    Çin’in uzay programı tüm hızıyla işlemeye devam ediyor. Şimdi ise araştırmacılar Ay'daki yerel malzemelerden yapılan tuğlaların ekstrem ortamlara nasıl dayanacağını incelemek istiyor.

    Ay üsleri için Ay toprağından yapılmış tuğlalar test edilecek Tam Boyutta Gör
    Çin, 2030'larda Ay'da kurmayı hedeflediği uluslararası araştırma üssü için hazırlıklarını hızlandırıyor. Bu kapsamda, yerel Ay materyallerinden elde edilen tuğlaların aşırı uzay koşullarında nasıl dayanacağını test etmek amacıyla yeni bir deneye hazırlanıyor. Ay toprağı benzeri malzemelerden üretilen tuğlalar, Çin'in Tiangong uzay istasyonuna gönderilecek ve dayanıklılıkları incelenecek.

    Ay toprağından yapılma tuğlalar test edilecek

    Çin devlet medyası CCTV'nin raporuna göre, önümüzdeki aylarda Tianzhou 8 kargo görevi kapsamında farklı kompozisyonlara sahip tuğla örnekleri Tiangong uzay istasyonuna gönderilecek. Bu örnekler, üç yıl boyunca uzay ortamına maruz bırakılacak ve morötesi ışınlar, kozmik radyasyon ve büyük sıcaklık farkları gibi aşırı koşullara tabi tutulacak. Bu süreçte tuğlaların dayanıklılığı ve vakumlu uzay ortamında nasıl bir performans gösterdiği gözlemlenecek. Elde edilecek veriler sayesinde hangi malzemelerin ve üretim yöntemlerinin Ay'da yapı inşa etmek için en uygun olduğu belirlenecek.

    Çin medyasının aktardıklarına göre tuğla üretimi için kullanılan yöntem, simüle Ay toprağı sinterleme fırınında 1000 derecenin üzerinde sıcaklıklarada elektromanyetik indüksiyonla ısıtmayı içeriyor. Bu işlem, malzemeyi katı yapılar haline getiriyor ve sadece 10 dakika içinde 18 santimetre uzunluğunda tuğla oluşuyor. Ay'daki kaynakları yerinde kullanma fikri maliyetleri önemli ölçüde düşürebilir ve Ay'da yapılacak keşif çalışmalarını kolaylaştırabilir.

    ILRS için çok önemli

    Ay üsleri için Ay toprağından yapılmış tuğlalar test edilecek Tam Boyutta Gör
    Çin, 2030'larda ortaklarıyla birlikte Ay'da Uluslararası Ay Araştırma İstasyonu (ILRS) adında bir üs kurmayı planlıyor. Bu büyük projeye hazırlık amacıyla Çin, 2028 yılı civarında fırlatılması planlanan Chang’e 8 göreviyle Ay'ın güney kutbuna bir iniş aracı ve keşif robotu göndermeyi hedefliyor. Bu görevde, 3D baskı teknolojisiyle Ay toprağından tuğlalar üretmek de test edilecek. Dolayısıyla buradan öğrenilenler ILRS için çok değerli bilgiler verecek.

    Hem NASA hem de Avrupa Uzay Ajansı, Ay toprağı simülasyonlarından tuğla üretme çalışmaları yürütüyor. NASA daha önce Uluslararası Uzay İstasyonu'nda uzay habitatları için malzeme üretimini test etmişti, ancak Çin’in deneyinin Ay toprağından elde edilen tuğlaların dayanıklılığını doğrudan uzayda test edecek ilk deney olması bekleniyor.

    ILRS, keşif ve kullanım, Ay tabanlı gözlem, temel bilimsel deney ve teknik doğrulama ve uzun vadeli otonom operasyon dahil olmak üzere çok disiplinli ve çok amaçlı bilimsel araştırma faaliyetlerini yürütebilecek, Ay yüzeyinde veya Ay yörüngesinde inşa edilmiş kapsamlı bir bilimsel deney üssü olarak hizmet verecek. ILRS'nin 2035 yılına kadar tamamlanması ve 2036 yılında tamamen devreye girmesi planlanıyor. Rus devlet medyasına göre Türkiye, bu yılın başlarında ILRS’ye katılmak için başvuruda bulundu.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    onderweb 13 saat önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

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    poopae2W 1 hafta önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

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    limbesh 2 hafta önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 1 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 1 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 5 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    Profil resmi
    E_Y_B_H_P_T 5 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 7 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 7 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 8 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 9 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 10 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 10 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 11 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 12 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 1 yıl önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 yıl önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 yıl önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 yıl önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 1 yıl önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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