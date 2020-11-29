Türkiye'de gönüllü vatandaşlara 3. faz koronavirüs aşısı uygulanmaya başlandı

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Dünyada ve ülkemizde koronavirüs aşı çalışmaları devam ediyor. Çok sayıda aşı adayı 3. faz denemelerine geçti. ABD’li Pfizer şirketinin (BiONTech ile ortak geliştirilen aşı) ve Çinli Sinovac şirketinin aşıları tamamlanmak üzere. Türkiye, Sinovac şirketinden aşı alımı için sözleşme imzaladı. İlk aşılar Aralık ayında ülkemize gelecek.

Yabancı şirketlerin Türkiye’deki 3. faz aşı çalışmaları, gönüllü sağlık çalışanları üzerinde yapılıyor. Sağlık Bakanlığı, yaklaşık 10 gün önce vatandaşların da 3. faz aşı çalışmalarına gönüllü olabileceğini duyurmuş ve covid19asi.calismasi.info sayfasındaki 'Randevu Talebi' bölümünde talep almaya başlamıştı.

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Sağlık çalışanı olmayan gönüllülerin aşılama süreci başladı. Kayıt yaptıran kişiler yakınındaki sağlık merkezine çağrıldı. Gönüllülerden edindiğimiz bilgilere göre gönüllülerin önce sağlık durumu kontrol ediliyor. Aşıya engel durumu olmayanlar aşılama sürecine dahil ediliyor.

WhatsApp üzerinden sıkı takip

Aşılama ekibi, aşı gönüllüleriyle WhatsApp üzerinden iletişim halinde oluyor. Aşı öncesi ve aşı sonrası sağlık durumları hakkında bilgi istiyor. Sağlık durumunda değişiklik olması haline hızlıca bildirmesi isteniyor.

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Sağlık çalışanları pek gönüllü değil

3. faz aşı çalışmalarında ilk etapta sağlık çalışanları gönüllüleri aşılandı. Sağlık Bakanlığı 5 bin sağlık çalışanını aşılamayı hedeflemişti ancak bu hedef tutturulmadı. Yaklaşık 2500 sağlık çalışanına aşı uygulanabildi. Sağlık çalışanları, koronavirüse karşı ön cephede mücadele etse de aşıya olumlu yaklaşmadı.

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