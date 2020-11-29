Türkiye'de gönüllü vatandaşlara 3. faz koronavirüs aşısı uygulanmaya başlandı

Dünyada ve ülkemizde koronavirüs aşı çalışmaları devam ediyor. Çok sayıda aşı adayı 3. faz denemelerine geçti. ABD’li Pfizer şirketinin (BiONTech ile ortak geliştirilen aşı) ve Çinli Sinovac şirketinin aşıları tamamlanmak üzere. Türkiye, Sinovac şirketinden aşı alımı için sözleşme imzaladı. İlk aşılar Aralık ayında ülkemize gelecek.
Yabancı şirketlerin Türkiye’deki 3. faz aşı çalışmaları, gönüllü sağlık çalışanları üzerinde yapılıyor. Sağlık Bakanlığı, yaklaşık 10 gün önce vatandaşların da 3. faz aşı çalışmalarına gönüllü olabileceğini duyurmuş ve covid19asi.calismasi.info sayfasındaki 'Randevu Talebi' bölümünde talep almaya başlamıştı.İlginizi Çekebilir Bakan Koca, Covid-19 aşısının Türkiye'ye geleceği tarih ve miktarını açıkladı
Sağlık çalışanı olmayan gönüllülerin aşılama süreci başladı. Kayıt yaptıran kişiler yakınındaki sağlık merkezine çağrıldı. Gönüllülerden edindiğimiz bilgilere göre gönüllülerin önce sağlık durumu kontrol ediliyor. Aşıya engel durumu olmayanlar aşılama sürecine dahil ediliyor.
WhatsApp üzerinden sıkı takip
Aşılama ekibi, aşı gönüllüleriyle WhatsApp üzerinden iletişim halinde oluyor. Aşı öncesi ve aşı sonrası sağlık durumları hakkında bilgi istiyor. Sağlık durumunda değişiklik olması haline hızlıca bildirmesi isteniyor.
Ayrıca Bkz. "Türkiye'de Covid-19 aşısı için nasıl gönüllü olunur, şartlar neler?"
Sağlık çalışanları pek gönüllü değil
3. faz aşı çalışmalarında ilk etapta sağlık çalışanları gönüllüleri aşılandı. Sağlık Bakanlığı 5 bin sağlık çalışanını aşılamayı hedeflemişti ancak bu hedef tutturulmadı. Yaklaşık 2500 sağlık çalışanına aşı uygulanabildi. Sağlık çalışanları, koronavirüse karşı ön cephede mücadele etse de aşıya olumlu yaklaşmadı.
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Ay'da araba süren astronotların ilginç görüntüleri
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Merhaba. bayanlar sms atabilir
Burayı nasıl kapatıyoruz?
hocam videoyu izlemeden yorum yapıyorsun ayıp oluyor bak ✌️😎
Üçüncü bir kişi yok. Ay yüzeyine koyulan tripodlu kameralarla çekim yapılıyor.
Dünya ne kadar tuhaf. Bir taraf deliler gibi gelişip bütün dunyayi etkisi altina alabilecek duzeye geliyor. Teknolojisinden film sektorune ivirina zivirina herseyini tum dunyaya pazarlar hale geliyor. Diger tarafa bakiyorsun. Aya gidilmedi, aşılar zararlı, herşey komplo, dunyayi aslinda uc bes kisi yönetiyor hüloooğ diyor. İlginç.
Brad Pitt'in Ad Astra filminde Ay'da bu araçlarla kovalamaca sahnesi vardı. Ay'da araç sürme ve kovalamaca hissini vermişlerdi bana göre. Bence burdaki görüntüleri ve daha fazlasını incelemişlerdir kesin.
o kadar kumu stüdyoya iyi doldurmuşlar ha
ay üzerinde sadece iki insan varken sürücünün gelip videoyu çekene çarptığını düşünsene haha :)
Acaba buraya gelse ne kadar ÖTV isterler buna.
Not : covidi atlattım
Geçmiş olsun