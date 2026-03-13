Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Envantere girdi: Türkiye’yi kamikaze dronlardan MKE TOLGA koruyacak

    MKE TOLGA, Türkiye’nin yakın hava savunmasında görev alacak. Kamikaze dronlara karşı AESA radar, sinyal karıştırıcı ve 12.7-35 mm silahlarla donatılan sistem envantere girdi.

    Makine ve Kimya Endüstrisi’nin geliştirdiği TOLGA Yakın Hava Savunma Sistemi, envantere girdi. Bu kapsamda MKE Genel Müdürü İlhami Keleş, "Dünyada eşleniklerine göre çok daha önde olan bir sistem. Bu haliyle de Çelik Kubbe'nin alt segmentini yani çok alçak irtifayı kapatan bir yapısı var." dedi. Yapılan açıklamalarda TOLGA’ya yakında lazer ve mikrodalga sistemlerinin de ekleneceği belirtildi.

    Katmanlı savunma sisteminin alt kısmını oluşturuyor

    TOLGA, tasarımında Hava Savunma Erken İkaz Komuta Kontrol Sistemi yaklaşımını benimsiyor. Sistem, AESA radarı, sinyal karıştırıcı jammerlar ve farklı çaplarda silahlar içeriyor. Böylece hem elektronik müdahale (soft-kill) hem de vurularak etkisiz hale getirme (hard-kill) seçenekleri sunuyor.

    Keleş, TOLGA’nın farklı menzillere göre değişen çaplarda mühimmat kullanan bir silah sistemi olduğunu açıkladı. Sistemde 12.7 milimetre revolver ve QCB silahlar, 20 milimetre ve 35 milimetre silahlar yer alıyor. Mühimmat, hedefin önünde dağılarak çelik parçacıklarından bir bulut oluşturuyor ve bu sayede hedefin etkisiz hale getirilmesi sağlanıyor. Keleş, mühimmatı tapasız biçimde kullanabilmenin maliyet avantajı sağladığını ve sistemin “etkili, basit, ucuz” felsefesine uygun olduğunu belirtti.

    TOLGA, 10 kilometre menzile kadar hedef tespiti yapabilen AESA radarlarıyla donatılmış durumda. Ayrıca jammer adı verilen sinyal karıştırıcı sistemler vasıtasıyla müdahale edebildiğinin altı çiziliyor. Ancak günümüzde kamikaze dronların sıklıkla fiber optik kablolarla kontrol edildiği görülüyor. Bu noktada sistem, 4 kilometreden 100 metreye kadar her mesafede hedefe müdahale imkanı sunuyor. Keleş bu süreç için “Burada da şöyle yapıyoruz, 4 bin metreden itibaren bir metal bulutunun içerisine alıyoruz. Çünkü silahların atım hızları çok yüksek. Mesela bir 35 milimetrelik, en ağır silah o, onun bile dakikada 1100 atım hızı var ve atılan her bir mühimmat parçacıklara bölünüyor. Dolayısıyla orada tam bir bulut oluşuyor." ifadelerini kullandı.

    Sistemde ayrıca elektro-optik izleme üniteleri bulunuyor. Radar ve optik veriler birleştirilerek yapay zeka destekli izleme sağlanıyor. Böylece dronların olası hareketleri öngörülerek müdahale daha hassas ve verimli hale getiriliyor.

    Lazer ve mikrodalga yolda

    MKE, TOLGA’ya lazer sistemi ve mikrodalga hava savunma ünitelerini eklemeyi planlıyor. Bu iki sistemin de SAHA Fuarı öncesinde platformda test edilmesi hedefleniyor.

    TOLGA, uçtan uca bütün yetenekleriyle tek merkezden yönetilebilen, etkili, basit, ucuz bir konsept ortaya koyduğu için uluslararası alanda da ilgi görüyor. Yapılan açıklamaya göre Mısır, Suudi Arabistan ve Katar ile sözleşmeler imzalanmış durumda. Baltık ülkeleri başta olmak üzere çeşitli bölgelerde ortak üretim ve yerinde üretim modelleri değerlendiriliyor.

    MKE, ihracat anlamında TOLGA’dan oldukça büyük beklentiler içerisinde. Zira Keleş, seri üretim sonrası ihracat tahminlerine ilişkin, "İhracat rakamları için başlangıçta bizim öngörümüz, 'MKE'nin şu anki cirosu kadar bir ciroyu sadece TOLGA yapacak' şeklinde. İnşallah seri üretime geçtiğimiz noktadan itibaren bir yıllık bir periyotta bu ciroları yakalıyor olacağız." ifadelerini kullandı.

    Öte yandan TOLGA'nın Türk Silahlı Kuvvetleri envanterine de giriş sürecinde olduğu açıklandı:

    "İlk defa Kara Kuvvetlerimizin envanterine giriyor. NATO stok kodu da alıyoruz. Yani envantere girme süreci tamamlandı ama NATO stok kodu alma sürecimiz devam ediyor. Hemen akabinde de seri üretime geçiliyor. Zaten son Savunma Sanayi İcra Komitesi SSİK'te de TOLGA'nın hem Kara Kuvvetleri hem Deniz Kuvvetleri hem Hava Kuvvetlerinin talepleri SSİK'ten geçti. Dolayısıyla bizim kendi ihtiyaçlarımızı da o yönüyle karşılıyor olacağız ama ağırlıkla yurt dışını hedefliyoruz. Yurt dışında da iki farklı şekilde olabilecek. Birincisi, fiilen orada üretim. İkincisi, joint venture (ortak girişim) kurmak suretiyle, oradaki ortaklarımızla bir kısmının lokalize edilmesi, oralarda üretilmesi, bir kısmının buradan gitmesi şeklinde iki modeli de orada çalıştırıyor olacağız."

    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    çok çirkinim buzdolabı kapağı düştü ne yapmalıyım padişahlar zina mı yapıyordu düğün masrafları 2025 seg tv alınır mı

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    50.000 TL Üstündeki Telefonlar
    HUAWEI Pura 80 Pro
    HUAWEI Pura 80 Pro
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    30.000-40.000 TL Arası Laptoplar
    Gigabyte A16
    Gigabyte A16
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum