Envantere girdi: Türkiye’yi kamikaze dronlardan MKE TOLGA koruyacak

Tam Boyutta Gör Makine ve Kimya Endüstrisi’nin geliştirdiği TOLGA Yakın Hava Savunma Sistemi, envantere girdi. Bu kapsamda MKE Genel Müdürü İlhami Keleş, "Dünyada eşleniklerine göre çok daha önde olan bir sistem. Bu haliyle de Çelik Kubbe'nin alt segmentini yani çok alçak irtifayı kapatan bir yapısı var." dedi. Yapılan açıklamalarda TOLGA’ya yakında lazer ve mikrodalga sistemlerinin de ekleneceği belirtildi.

Katmanlı savunma sisteminin alt kısmını oluşturuyor

TOLGA, tasarımında Hava Savunma Erken İkaz Komuta Kontrol Sistemi yaklaşımını benimsiyor. Sistem, AESA radarı, sinyal karıştırıcı jammerlar ve farklı çaplarda silahlar içeriyor. Böylece hem elektronik müdahale (soft-kill) hem de vurularak etkisiz hale getirme (hard-kill) seçenekleri sunuyor.

Keleş, TOLGA’nın farklı menzillere göre değişen çaplarda mühimmat kullanan bir silah sistemi olduğunu açıkladı. Sistemde 12.7 milimetre revolver ve QCB silahlar, 20 milimetre ve 35 milimetre silahlar yer alıyor. Mühimmat, hedefin önünde dağılarak çelik parçacıklarından bir bulut oluşturuyor ve bu sayede hedefin etkisiz hale getirilmesi sağlanıyor. Keleş, mühimmatı tapasız biçimde kullanabilmenin maliyet avantajı sağladığını ve sistemin “etkili, basit, ucuz” felsefesine uygun olduğunu belirtti.

TOLGA, 10 kilometre menzile kadar hedef tespiti yapabilen AESA radarlarıyla donatılmış durumda. Ayrıca jammer adı verilen sinyal karıştırıcı sistemler vasıtasıyla müdahale edebildiğinin altı çiziliyor. Ancak günümüzde kamikaze dronların sıklıkla fiber optik kablolarla kontrol edildiği görülüyor. Bu noktada sistem, 4 kilometreden 100 metreye kadar her mesafede hedefe müdahale imkanı sunuyor. Keleş bu süreç için “Burada da şöyle yapıyoruz, 4 bin metreden itibaren bir metal bulutunun içerisine alıyoruz. Çünkü silahların atım hızları çok yüksek. Mesela bir 35 milimetrelik, en ağır silah o, onun bile dakikada 1100 atım hızı var ve atılan her bir mühimmat parçacıklara bölünüyor. Dolayısıyla orada tam bir bulut oluşuyor." ifadelerini kullandı.

Sistemde ayrıca elektro-optik izleme üniteleri bulunuyor. Radar ve optik veriler birleştirilerek yapay zeka destekli izleme sağlanıyor. Böylece dronların olası hareketleri öngörülerek müdahale daha hassas ve verimli hale getiriliyor.

Lazer ve mikrodalga yolda

Tam Boyutta Gör MKE, TOLGA’ya lazer sistemi ve mikrodalga hava savunma ünitelerini eklemeyi planlıyor. Bu iki sistemin de SAHA Fuarı öncesinde platformda test edilmesi hedefleniyor.

TOLGA, uçtan uca bütün yetenekleriyle tek merkezden yönetilebilen, etkili, basit, ucuz bir konsept ortaya koyduğu için uluslararası alanda da ilgi görüyor. Yapılan açıklamaya göre Mısır, Suudi Arabistan ve Katar ile sözleşmeler imzalanmış durumda. Baltık ülkeleri başta olmak üzere çeşitli bölgelerde ortak üretim ve yerinde üretim modelleri değerlendiriliyor.

MKE, ihracat anlamında TOLGA’dan oldukça büyük beklentiler içerisinde. Zira Keleş, seri üretim sonrası ihracat tahminlerine ilişkin, "İhracat rakamları için başlangıçta bizim öngörümüz, 'MKE'nin şu anki cirosu kadar bir ciroyu sadece TOLGA yapacak' şeklinde. İnşallah seri üretime geçtiğimiz noktadan itibaren bir yıllık bir periyotta bu ciroları yakalıyor olacağız." ifadelerini kullandı.

Öte yandan TOLGA'nın Türk Silahlı Kuvvetleri envanterine de giriş sürecinde olduğu açıklandı:

"İlk defa Kara Kuvvetlerimizin envanterine giriyor. NATO stok kodu da alıyoruz. Yani envantere girme süreci tamamlandı ama NATO stok kodu alma sürecimiz devam ediyor. Hemen akabinde de seri üretime geçiliyor. Zaten son Savunma Sanayi İcra Komitesi SSİK'te de TOLGA'nın hem Kara Kuvvetleri hem Deniz Kuvvetleri hem Hava Kuvvetlerinin talepleri SSİK'ten geçti. Dolayısıyla bizim kendi ihtiyaçlarımızı da o yönüyle karşılıyor olacağız ama ağırlıkla yurt dışını hedefliyoruz. Yurt dışında da iki farklı şekilde olabilecek. Birincisi, fiilen orada üretim. İkincisi, joint venture (ortak girişim) kurmak suretiyle, oradaki ortaklarımızla bir kısmının lokalize edilmesi, oralarda üretilmesi, bir kısmının buradan gitmesi şeklinde iki modeli de orada çalıştırıyor olacağız."

