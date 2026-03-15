ABD'nin yeni hayalet bombardıman uçağı ilk kez havada yakıt ikmali yaparken görüntülendi

ABD Hava Kuvvetleri'nin yeni nesil hayalet bombardıman uçağı B-21 Raider, havada yakıt ikmali yaparken ilk kez objektiflere takıldı. Mojave Çölü semalarında kaydedilen bu anlar, havacılık meraklılarının paylaşımlarıyla kısa sürede sosyal medyada yayıldı. Görüntülerin, ABD'nin Orta Doğu'daki askeri operasyonlara yanıt olarak uzun menzilli saldırı kapasitesini artırdığı bir dönemde sızması dikkat çekti.

Neden S-400 yerine Patriot tercih edildi? MSB açıkladı 3 gün önce eklendi

Jarod Hamilton ve Ian Recchio isimli fotoğrafçılar B-21 Raider'ı bir KC-135 Stratotanker uçağından yakıt alırken görüntülemeyi başardı. Bu önemli operasyon sırasında hayalet uçağa güvenlik ve gözlem amacıyla bir F-16 savaş uçağı eşlik ederken, daha alt irtifada seyreden bir başka jetin ise telemetri verilerini topladığı bildirildi.

Flightradar24 verileri, yakıt ikmalinin yaklaşık 7 kilometre irtifada gerçekleştiğini doğruladı. Bu irtifa, söz konusu uçuşun rutin bir eğitimden ziyade B-21'in kabiliyetlerini değerlendirmeye yönelik bir test faaliyeti olabileceğine işaret ediyor. Havada yakıt ikmali kabiliyeti, uçağın ileri üs kullanmadan dünyanın farklı noktalarında görev yapabilmesini sağlayan kritik bir unsur olarak öne çıkıyor.

Kritik eşik: Havada yakıt ikmali

Northrop Grumman tarafından geliştirilen B-21 Raider, selefi B-2 Spirit gibi uçan kanat tasarımına sahip. Ancak uçak, daha gelişmiş elektronik sistemler ve düşük görünürlük (stealth) özellikleriyle öne çıkıyor. Hem konvansiyonel hem de nükleer silah taşıyabilen B-21, modern hava savunma sistemlerini aşabilecek şekilde tasarlandı. Hali hazırda uçuş testleri süren B-21 Raider'ın birkaç örneğinin daha üretim sürecinde olduğu belirtiliyor.

ABD Hava Kuvvetleri'nin hedefi uçağı 2027 yılında envantere dahil etmek. Yeni bombardıman uçağı hizmet ömrünün sonuna yaklaşan B-1 Lancer ile B-2 Spirit'in yerini alacak. B-21 Raider'ın havada yakıt ikmali testi yapması, programın en kritik kilometre taşlarından biri olarak değerlendiriliyor. Sonuç olarak bu başarılı ikmal operasyonu B-21'in hiçbir ileri üsse ihtiyaç duymadan küresel ölçekte operasyonlar gerçekleştirebilme kabiliyetini tüm dünyaya fiilen göstermiş oldu.

