Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    ABD'nin yeni hayalet bombardıman uçağı ilk kez havada yakıt ikmali yaparken görüntülendi

    Orta Doğu'daki gerilim sürerken, ABD Hava Kuvvetleri'nin yeni nesil hayalet bombardıman uçağı B-21 Raider'ın havada yakıt ikmali yaparken çekilen ilk görüntüleri internete sızdırıldı.

    ABD Hava Kuvvetleri'nin yeni nesil hayalet bombardıman uçağı B-21 Raider, havada yakıt ikmali yaparken ilk kez objektiflere takıldı. Mojave Çölü semalarında kaydedilen bu anlar, havacılık meraklılarının paylaşımlarıyla kısa sürede sosyal medyada yayıldı. Görüntülerin, ABD'nin Orta Doğu'daki askeri operasyonlara yanıt olarak uzun menzilli saldırı kapasitesini artırdığı bir dönemde sızması dikkat çekti.

    Jarod Hamilton ve Ian Recchio isimli fotoğrafçılar B-21 Raider'ı bir KC-135 Stratotanker uçağından yakıt alırken görüntülemeyi başardı. Bu önemli operasyon sırasında hayalet uçağa güvenlik ve gözlem amacıyla bir F-16 savaş uçağı eşlik ederken, daha alt irtifada seyreden bir başka jetin ise telemetri verilerini topladığı bildirildi.

    Flightradar24 verileri, yakıt ikmalinin yaklaşık 7 kilometre irtifada gerçekleştiğini doğruladı. Bu irtifa, söz konusu uçuşun rutin bir eğitimden ziyade B-21'in kabiliyetlerini değerlendirmeye yönelik bir test faaliyeti olabileceğine işaret ediyor. Havada yakıt ikmali kabiliyeti, uçağın ileri üs kullanmadan dünyanın farklı noktalarında görev yapabilmesini sağlayan kritik bir unsur olarak öne çıkıyor.

    Kritik eşik: Havada yakıt ikmali

    Northrop Grumman tarafından geliştirilen B-21 Raider, selefi B-2 Spirit gibi uçan kanat tasarımına sahip. Ancak uçak, daha gelişmiş elektronik sistemler ve düşük görünürlük (stealth) özellikleriyle öne çıkıyor. Hem konvansiyonel hem de nükleer silah taşıyabilen B-21, modern hava savunma sistemlerini aşabilecek şekilde tasarlandı. Hali hazırda uçuş testleri süren B-21 Raider'ın birkaç örneğinin daha üretim sürecinde olduğu belirtiliyor.

    ABD Hava Kuvvetleri'nin hedefi uçağı 2027 yılında envantere dahil etmek. Yeni bombardıman uçağı hizmet ömrünün sonuna yaklaşan B-1 Lancer ile B-2 Spirit'in yerini alacak. B-21 Raider'ın havada yakıt ikmali testi yapması, programın en kritik kilometre taşlarından biri olarak değerlendiriliyor. Sonuç olarak bu başarılı ikmal operasyonu B-21'in hiçbir ileri üsse ihtiyaç duymadan küresel ölçekte operasyonlar gerçekleştirebilme kabiliyetini tüm dünyaya fiilen göstermiş oldu.
    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    aveo code 24 lg buzdolabı yorum muhabbet kuşu tırnak kanaması öldürür mu linea 1.3 multijet yakıt tüketimi araç ipotekli kredi

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000-15.000 TL Arası Telefonlar
    Tecno Spark 40 Pro
    Tecno Spark 40 Pro
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    20.000-30.000 TL Arası Laptoplar
    ASUS Vivobook 15
    ASUS Vivobook 15
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum