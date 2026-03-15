ABD'nin yeni hayalet bombardıman uçağı ilk kez havada yakıt ikmali yaparken görüntülendi

Jarod Hamilton ve Ian Recchio isimli fotoğrafçılar B-21 Raider'ı bir KC-135 Stratotanker uçağından yakıt alırken görüntülemeyi başardı. Bu önemli operasyon sırasında hayalet uçağa güvenlik ve gözlem amacıyla bir F-16 savaş uçağı eşlik ederken, daha alt irtifada seyreden bir başka jetin ise telemetri verilerini topladığı bildirildi.
Flightradar24 verileri, yakıt ikmalinin yaklaşık 7 kilometre irtifada gerçekleştiğini doğruladı. Bu irtifa, söz konusu uçuşun rutin bir eğitimden ziyade B-21'in kabiliyetlerini değerlendirmeye yönelik bir test faaliyeti olabileceğine işaret ediyor. Havada yakıt ikmali kabiliyeti, uçağın ileri üs kullanmadan dünyanın farklı noktalarında görev yapabilmesini sağlayan kritik bir unsur olarak öne çıkıyor.
Kritik eşik: Havada yakıt ikmali
Northrop Grumman tarafından geliştirilen B-21 Raider, selefi B-2 Spirit gibi uçan kanat tasarımına sahip. Ancak uçak, daha gelişmiş elektronik sistemler ve düşük görünürlük (stealth) özellikleriyle öne çıkıyor. Hem konvansiyonel hem de nükleer silah taşıyabilen B-21, modern hava savunma sistemlerini aşabilecek şekilde tasarlandı. Hali hazırda uçuş testleri süren B-21 Raider'ın birkaç örneğinin daha üretim sürecinde olduğu belirtiliyor.
Türkiyede gelmez malsesef gelse bile 1,2m den aşağı sattırmazlar. Bize ucuz araba haram çünkü [resim]
Hafif araç çitlenbik gibi, ne yalan söyleyeyim araç çok hoşuma gitti, şehir içinde ideal bir araç
bence pastadan ciddi bir pay alabilir
hiç fena değil evin 2. arabası olur