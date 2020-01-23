Rusya'nın lüks SUV modeli Aurus Komendant kış testlerine başladı

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Putin’in yerli makam aracı Senat L700 limuzini üretmesinin ardından Rusların Rolls-Royce’u olarak hafızalara kazınan Aurus, piyasaya süreceği yeni SUV modelin hazırlıklarına devam ediyor.

Aurus Komendant olarak adlandırılacağı açıklanan lüks SUV’u daha önce bir çekicinin üzerinde görmüştük. Tasarımı kamuflajla gizlenen araç, markanın diğer modelleri olan Senat (sedan) ve Arsenal (minivan) ile birlikte kış testlerinin yapılacağı bölgeye götürülüyordu. Bugün gelen görseller ise Aurus Komendant’ın İsveç’teki kış testlerine başlandığını gösteriyor.

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Özellikle önden bakıldığında Rolls-Royce’un lüks SUV modeli Cullinan’a benzetilen Aurus Komendant, henüz prototip aşamasında olduğu için bazı parçalarından yoksun. Stop lambalarının bulunduğu yere ve arka tamponun altındaki egzoz çıkışlarına baktığımızda bunu daha net görebiliyoruz. İç mekanda ise markanın sedan modeli Senat ile büyük bir benzerlik söz konusu. Dolayısıyla bu alanda büyük bir sürprizle karşılaşmayı beklemiyoruz.

Aurus Senat ile aynı platformu paylaşan Komendant’ın motor tarafında da aynı yolu izlemesi bekleniyor. Dolayısıyla lüks SUV’un 600 beygir güç ve 880 Nm tork üreten 4.4 litre V8 motordan güç alacağını söyleyebiliriz. Aurus Komendant’ın müşteri teslimatlarının 2022 yılında başlayacağı söyleniyor.

https://www.carscoops.com/2020/01/say-hello-to-the-2022-aurus-komendant-russias-rolls-royce-cullinan-wannabe/

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