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    Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Rusya'nın lüks SUV modeli Aurus Komendant kış testlerine başladı

    Geçtiğimiz yıl dünyaya tanıttığı Aurus Senat'ın Rolls-Royce modellerine benzemesiyle gündeme gelen Rus üretici, şimdi de Cullinan'a benzetilen lüks SUV modeli Komendant'ı sahalara sürmeye hazırlanıyor
    3 sa.
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    Otomobil Teknolojileri
    Barış Cankı
    Otomobil Editörü
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    Rusya'nın lüks SUV modeli Aurus Komendant kış testlerine başladı
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    Putin’in yerli makam aracı Senat L700 limuzini üretmesinin ardından Rusların Rolls-Royce’u olarak hafızalara kazınan Aurus, piyasaya süreceği yeni SUV modelin hazırlıklarına devam ediyor.

    Aurus Komendant olarak adlandırılacağı açıklanan lüks SUV’u daha önce bir çekicinin üzerinde görmüştük. Tasarımı kamuflajla gizlenen araç, markanın diğer modelleri olan Senat (sedan) ve Arsenal (minivan) ile birlikte kış testlerinin yapılacağı bölgeye götürülüyordu. Bugün gelen görseller ise Aurus Komendant’ın İsveç’teki kış testlerine başlandığını gösteriyor.

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    Ayrıca Bkz. "Bakan Varank, yerli üretim elektrikli faytonu test etti"

    Özellikle önden bakıldığında Rolls-Royce’un lüks SUV modeli Cullinan’a benzetilen Aurus Komendant, henüz prototip aşamasında olduğu için bazı parçalarından yoksun. Stop lambalarının bulunduğu yere ve arka tamponun altındaki egzoz çıkışlarına baktığımızda bunu daha net görebiliyoruz. İç mekanda ise markanın sedan modeli Senat ile büyük bir benzerlik söz konusu. Dolayısıyla bu alanda büyük bir sürprizle karşılaşmayı beklemiyoruz.

    Aurus Senat ile aynı platformu paylaşan Komendant’ın motor tarafında da aynı yolu izlemesi bekleniyor. Dolayısıyla lüks SUV’un 600 beygir güç ve 880 Nm tork üreten 4.4 litre V8 motordan güç alacağını söyleyebiliriz. Aurus Komendant’ın müşteri teslimatlarının 2022 yılında başlayacağı söyleniyor.



    https://www.carscoops.com/2020/01/say-hello-to-the-2022-aurus-komendant-russias-rolls-royce-cullinan-wannabe/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
    kizabe 2 sa. en beğenilen xml-arif
    bu nasıl fanatiklik bu nasıl körlüktür.Bu nasıl bir cehalettir.

    Daha ortada olmayan ,üretimi olmayan , teknik detayı bile belli olmayan bir aracı test sürşlerine çıkmış araçla karşılaştırıp üstün görüyorsunuz.

    Cehalet insanlığın en büyük engelidir.Bu zihniyet oldukta bizden bir bok olmaz.
    bu nasıl fanatiklik bu nasıl körlüktür.Bu nasıl bir cehalettir. Daha ortada olmayan ,üretimi olmayan , teknik detayı bile belli olmayan bir aracı test sü...
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    kizabe 2 sa. the_dedektif
    bi mal daha
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    DH Misafiri 1 sa.
    Çakma Rolls-Royceski
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    the_dedektif 2 sa.
    togg'un yanında bile geçemez birde yıllardır otomabil üretme deneyimleri var yazık çok yazık.
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    kizabe 2 sa. the_dedektif
    bi mal daha
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    Renault S.A. 3 sa.
    Farlar grand cherokee
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    xml-arif 3 sa.
    togg bunu tokatlar
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    kizabe 2 sa. xml-arif
    bu nasıl fanatiklik bu nasıl körlüktür.Bu nasıl bir cehalettir.

    Daha ortada olmayan ,üretimi olmayan , teknik detayı bile belli olmayan bir aracı test sürşlerine çıkmış araçla karşılaştırıp üstün görüyorsunuz.

    Cehalet insanlığın en büyük engelidir.Bu zihniyet oldukta bizden bir bok olmaz.
    Yanıtla +13
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    ebavamqko 2 sa. yeni yorumcu xml-arif
    italyan togg bence ilk once senin de dahil oldugunu varsaydigim orta gelirlileri tokatlayacak...

    40.000 euro uretim maliyeti olan araci alabilecek paran var mi?
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    blacklotus01 3 sa.
    Çöp
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