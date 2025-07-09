Çinli elektrikli araç JAC E30X, Türkiye'de üretilecek

ATMO Group ve Urzema Holding tarafından kurulan Urzat Otomotiv A.Ş.'nin Türkiye'ye özel SWM G01 Pro modelini Eskişehir'de üreteceğini biliyoruz. Sonbaharda satışa sunulması planlanan SUV model, 178 beygir güç ve 300 Nm tork üreten 1.5 litre turbo benzinli motora sahip.
İlk etapta yıllık 25 bin adet üretim kapasitesine ulaşma hedefiyle yola çıkan Eskişehir fabrikasında üretilecek G01 Pro modelinin yenilenmiş iç donanım, farklı motor-şanzıman seçenekleri ve rakiplerine göre daha rekabetçi olması beklenen fiyatıyla rekabette öne çıkması hedefleniyor.
Elektrikli JAC E30X de Türkiye'de üretilecek
JAC E30X, 51,5 kWsa kapasiteye sahip LFP (lityum demir fosfat) bataryasıyla birleşik kullanımda WLTP'ye göre 374 kilometreye kadar sürüş menzili vadediyor. 100 kW (134 hp) güç ve 175 Nm tork üreten elektrik motoruna sahip kompakt hatchback, bu sayede 0-100 km/s hızlanmasını 7,8 saniyede tamamlıyor. E30X'in son hızı ise 150 km/s ile sınırlı.
JAC E30X boyutları:
- 4025 mm uzunluk
- 1770 mm genişlik
- 1560 mm yükseklik
- 2620 mm aks mesafesi
- 310 litre bagaj hacmi
Donanım olarak da söz konusu modelde 12.8 inç multimedya ekranı, panoramik cam tavan, 6 hava yastığı ve 360 derece kamera gibi özellikler göreceğiz. Çin'de satılan üst versiyonda 3.3 kW'lık V2L özelliği de var ancak Türkiye'de sunulup sunulmayacağı henüz belli değil.
JAC E30X'in Çin'deki fiyatları güncel kurla 12.500 dolar civarından başlayıp 16.350 dolara kadar çıkıyor. Türkiye'de üretilip satılacak versiyon büyük bataryaya sahip olan üst versiyon olacak. Şu an satışa sunulacak olsa 1 milyon TL'nin altında dikkat çekici bir fiyattan giriş yapması gerekirdi ancak 2026 yılı için şimdiden konuşmak oldukça zor.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: