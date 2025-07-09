Çinli elektrikli araç JAC E30X, Türkiye'de üretilecek

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ATMO Group ve Urzema Holding tarafından kurulan Urzat Otomotiv A.Ş.'nin Türkiye'ye özel SWM G01 Pro modelini Eskişehir'de üreteceğini biliyoruz. Sonbaharda satışa sunulması planlanan SUV model, 178 beygir güç ve 300 Nm tork üreten 1.5 litre turbo benzinli motora sahip.

İlk etapta yıllık 25 bin adet üretim kapasitesine ulaşma hedefiyle yola çıkan Eskişehir fabrikasında üretilecek G01 Pro modelinin yenilenmiş iç donanım, farklı motor-şanzıman seçenekleri ve rakiplerine göre daha rekabetçi olması beklenen fiyatıyla rekabette öne çıkması hedefleniyor.

Elektrikli JAC E30X de Türkiye'de üretilecek

Düzenlenen etkinliğin asıl sürprizi ise detaylarıyla öne çıkan JAC E30X oldu. Model adı nedeniyle Volvo EX30 ile karıştırılması mümkün olan model, 2023 yılından bu yana Yiwei3 ismiyle Çin'de üretiliyor. Uygun fiyatıyla öne çıkacağı açıklanan JAC E30X de Eskişehir'de üretilecek ve 2026 yılında Türkiye'de satışa sunulacak.

JAC E30X, 51,5 kWsa kapasiteye sahip LFP (lityum demir fosfat) bataryasıyla birleşik kullanımda WLTP'ye göre 374 kilometreye kadar sürüş menzili vadediyor. 100 kW (134 hp) güç ve 175 Nm tork üreten elektrik motoruna sahip kompakt hatchback, bu sayede 0-100 km/s hızlanmasını 7,8 saniyede tamamlıyor. E30X'in son hızı ise 150 km/s ile sınırlı.

Tam Boyutta Gör

JAC E30X boyutları:

4025 mm uzunluk

1770 mm genişlik

1560 mm yükseklik

2620 mm aks mesafesi

310 litre bagaj hacmi

Tam Boyutta Gör 100 km'de 10 kWsa enerji tüketimine sahip olduğu belirtilen JAC E30X'te hızlı şarj süresi 30 dakika olarak açıklandı ancak bunun %30-80 dolum süresi olduğunu belirtmekte fayda var. AC şarj tarafında ise %0-100 arası dolum 5,5 saat sürüyor.

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Donanım olarak da söz konusu modelde 12.8 inç multimedya ekranı, panoramik cam tavan, 6 hava yastığı ve 360 derece kamera gibi özellikler göreceğiz. Çin'de satılan üst versiyonda 3.3 kW'lık V2L özelliği de var ancak Türkiye'de sunulup sunulmayacağı henüz belli değil.

JAC E30X'in Çin'deki fiyatları güncel kurla 12.500 dolar civarından başlayıp 16.350 dolara kadar çıkıyor. Türkiye'de üretilip satılacak versiyon büyük bataryaya sahip olan üst versiyon olacak. Şu an satışa sunulacak olsa 1 milyon TL'nin altında dikkat çekici bir fiyattan giriş yapması gerekirdi ancak 2026 yılı için şimdiden konuşmak oldukça zor.

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Çinli elektrikli araç JAC E30X, Türkiye'de üretilecek

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