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    Rusya, nükleer enerjili Leningrad buzkıranını suya indirdi

    Rusya'nın St. Petersburg kentinde bulunan Baltık Tersanesi'nde inşa edilen ve nükleer enerjiyle çalıştığı açıklanan Leningrad buzkıranı Putin'in açılışıyla suya indirildi.

    Rusya, nükleer enerjili Leningrad buzkıranını suya indirdi Tam Boyutta Gör

    Rusya'nın St. Petersburg kentindeki Baltık Tersanesi'nde inşa edilen ve nükleer enerjiyle çalışan Leningrad buzkıranı suya indirildi.

    Rusya Devlet Nükleer Enerji Kuruluşu Rosatom'dan yapılan açıklamaya göre, Rusya'nın Proje 22220 kapsamında ürettiği beşinci seri evrensel nükleer buzkıranı Leningrad, Kuzey Deniz Rotası'ndaki deniz taşımacılığının geliştirilmesinde önemli rol oynayacak.

    Buzkıranın kızağa yerleştirilmesi dolayısıyla düzenlenen törenin açılışını Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin yaptı.

    Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Rosatom Genel Müdürü Aleksey Likhachev, Kuzey Deniz Rotası'nın daha da gelişmesinin, Kuzey Kutbu'nda gemi inşasının genişletilmesini zorunlu hale getirdiğini belirterek şunları kaydetti:

    'Yakın gelecekte çok sayıda yüksek buz sınıfı kargo gemisine ihtiyaç duyulacak. Kuzey Kutbu'nda gemi inşası Rusya için stratejik açıdan önemli bir alana dönüşüyor ve Rosatom sadece bir müşteri değil, aynı zamanda bu çalışmaların katılımcısı. Leningrad buzkıranının bölgenin gelişimine katkıda bulunacağına inanıyorum.'

    Proje 22220'nin faaliyette 3 nükleer buzkıranı bulunuyor.

    Lider evrensel nükleer buzkıran Arktika 2020 yılında, birinci seri evrensel nükleer buzkıran Sibir 2021 yılında ve ikinci seri evrensel nükleer buzkıran Ural 2022 yılında hizmete alındı.

    Açıklamaya göre, üçüncü seri evrensel nükleer buzkıran Yakutia'nın Aralık 2024'te hizmete alınması planlanıyor. Yapım aşamasında olan dördüncü seri evrensel nükleer buzkıran Çukotka'nın ise Aralık 2026'da hizmete alınacağı öngörülüyor.

    Proje 22220 kapsamında üretilen buzkıranlar, yenilikçi çözümlere dayalı olarak inşa ediliyor. Nükleer enerjiyle çalışan Leningrad buzkıranı, yeni nesil reaktör tesisi RITM-200 ile donatıldı.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    garez41 5 gün önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 1 hafta önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 1 hafta önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 2 hafta önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    Profil resmi
    wdwh8qgsr 3 hafta önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

    Profil resmi
    Rindaman 4 hafta önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 1 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 2 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 2 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 3 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 4 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 4 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 4 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 5 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 5 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 5 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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