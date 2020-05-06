Surface Book ailesinin en güçlüsü Surface Book 3 tanıtıldı

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Yazılım devi Surface Book ailesinin en güçlüsü Surface Book 3’ü tanıttı. Yeni Surface dizüstüsü güçlü detaylarına karşın uzun batarya ömrüyle öne çıkıyor.

Tasarım tarafında değişikliğe gitmeyen Microsoft klavyeyi değiştirmemeyi tercih etmiş. Ağırlık ve ebatlarda da Surfacebook 2 ile aynı çizgide olan bir başka başlık. Haliyle yeni Surface Book’un en büyük getirisi donanımında. Yazılım devi işlemci kanadını Ice Lake ile güncellerken GPU tarafını ise Pascal’dan Turing’e yükseltmiş.

İşlemci ve GPU güncellenmiş

13.5’’ ve 15’’ ekran boyutlarında sunulan çözümlerde işlemci tarafında 10 nm Core i5-1035G7 ve Core i7-1065G7 seçenekleri sunulmuş. 15’’ seçeneğinde Core i5 opsiyonunun sunulmadığını belirtelim. GPU başlığına geldiğimizde 13.5’’ modelde GTX 1650 Max-Q’ya yer verilmiş. Daha büyük ekranla gelen Surface Book’ta ise GTX 1660 Ti Max-Q’nun yanı sıra kurumsal pazarla sınırlı olacak şekilde Quadro RTX 3000 kartı seçilebiliyor.

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RAM BGA formatında, SSD yükseltilebilecek

8,16 veya 32 GB kapasiteli LPDDR4X bellek seçeneğine yer verilen Surface Book 3’lerde 256 GB’tan 2 TB’a kadar değiştirilebilir formda SSD tercih edilebiliyor. Surface Book 3 13’te 3000x2000 çözünürlükteki 3:2 orana sahip dokunmatik ekran konumlandıran Microsoft, Surface Book 3 15’te aynı ekran oranında 3240x2160 çözünürlük sunmuş.

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Her iki modelde de bağlantı imkanları 2 USB 3.1 Gen 1 (Type-A), USB Gen 1 (Type-C formatında, görüntü ve 2 yönlü güç aktarımı destekli), tam boy SDXC kart okuyucu, 3,5 mm kulaklık jackı, 2 Surface Connect portuna yer verilmiş. Kablosuz bağlantı isteyenler için de Wi-Fi 6, Bluetooth 5.0 ve Xbox Wireless desteğinin bulunduğunu belirtelim.

Batarya ömrü

Daha kaslı yapıdaki yeni Surface Book’lar buna karşın uzun batarya ömrü sunacak. Surface Book 3 13’te 70 WHr batarya ile 17.5 saate kadar, Surface Book 3 15’te ise 80 WHr batarya ile yine 17.5 saate kadar prizden uzak deneyim mümkün.

Fiyatlar

Son olarak 5 MP ön ve 8 MP AF destekli arka kamerayla gelen modeller 10th Gen Intel Core i5,/8GB RAM/256GB içeren 1599 dolarlık seçenekten 10th Gen Intel Core i7/32 GB RAM/2TB/GTX 1660Ti ile gelen 3399 dolarlık modele kadar ölçekleniyor. Çıkış tarihi olaraksa 21 Mayıs belirlenmiş.

https://www.windowscentral.com/surface-book-3-2020-announce

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