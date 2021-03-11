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    Ekran Kartı ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    İlk Nvidia madenci kartı görüntülendi: Kilitli RTX 3060 kadar kazıyor

    GPU devinin madenci krizine çözüm olarak geliştirdiği madencilere ayrı kart üretme fikrinin somut adımları yolda. Nvidia’nın Kripto para kazmaya yönelik ilk kart görüntülendi.
    11 Mart 2021, 22:30 (4 sa.)
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    Metehan Göktaş
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    İlk Nvidia madenci kartı görüntülendi: Kilitli RTX 3060 kadar kazıyor
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    Yeşil ekip geçtiğimiz haftalarda madencilere özel kart geliştireceğini duyurmuştu. Oyuncu modellerinin de kripto para kazma kilidiyle geleceği haberiyle birlikte paylaşılan blog yazısının ardından ilk kart görüntülendi.

    Gigabyte CMP 30HX beklendiği üzere görüntü çıkışına yer verilmeyen 2 fanla serinletilen bir çözüm. Kalbinde GTX 1660/Super’de de bulunan TU116 GPU’sunu barındıran kartta 1280 veya 1408 CUDA çekirdeğinin bulunması beklenirken model 6 GB GDDR6 bellekle desteklenecek.

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    Kilitli RTX 3060 kadar kazıyor

    125 watt TGP bütçesi içerisinde 26 MH/s kazan model bu haliyle RTX 3060’ın dosta endişe düşmana güven salan kripto para kazma kilitli haliyle benzer seviyede.

    İlk Nvidia madenci kartı görüntülendi: Kilitli RTX 3060 kadar kazıyor
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    Hatırlayacağınız üzere geçtiğimiz günlerde bazı Çinli madenciler Nvidia’nın RTX 3060’ın kripto para kazma performansını yaklaşık %50 kısıtlayan kilidini kaldırmayı başarmıştı.

    Ayrıca Bkz. "11. nesil Core işlemci ailesi sızdı: Comet Lake’e kıyasla %14 FPS artışı"

    Diğer taraftan gelen haberlere göre Nvidia’nın iş ortakları CMP 30HX ve 40HX modellerinin hacimli üretimine başlamış. Büyük çaptaki kripto para kazma çiftliklerinin çoktan ihtiyacı kadar kartı iş ortaklarından direkt fabrikadan aldığı düşünülürse madencilere özel kart üretiminin oyunculara ne düzeyde fayda sağlayacağını zaman gösterecek.



    https://videocardz.com/newz/first-nvidia-cmp-crypto-mining-processor-has-been-pictured
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    emregnu (Emre ONGUN) 4 sa. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Bence madencileri doyurmaya yetmez. O kadar çok talep var ki. Bir kaç sene önceki kart modellerini bile tüketmişler.
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    whitelated (Ömer Faruk) 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    125 watt 26 mh mı gtx 1070 ile 120 watta 28mh kazılabiliyorken :D
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    aliosman2323 (ali osman ) 4 sa. ( Mesaj Silindi )
    Emeksizmi :) çalışma sadece kas gücüyle mi olur. Bir çok kişi mining sayesinde senin ekonomi kanallarında izlediğin kişilerden daha bilgili oldu araştırdı ve kendini geliştirdi.
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    emregnu (Emre ONGUN) 4 sa. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Bence madencileri doyurmaya yetmez. O kadar çok talep var ki. Bir kaç sene önceki kart modellerini bile tüketmişler.
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