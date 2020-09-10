RX 6000 kartının mühendislik örneği sızdırıldı

Dün Lisa SU’nun Twitter’daki paylaşımlarının ardından Big Navi beklentisi ve Zen 3’ü bekleyenlerin heyecanı tazelendi. Bir video paylaşım sitesinde ortaya çıkan kartın RDNA2 mimarisi üzerinde yükseldiği iddia ediliyor.
Paylaşılan erken mühendislik örneği kartın RX 6000 serisine ait bir model olduğu belirtilmiş. PCB üzerinde Samsung imzasını taşıyan 3+3+2 konfigürasyonunda her bellek için 2 GB kapasiteden 16 GB bellek içeren model 256 bit bellek veriyoluna sahip.
İlginizi Çekebilir AMD Fortnite haritasına sürpriz yumurta yerleştirdi
Model bu haliyle RTX 3090’dan daha az bellek içeriyor. Ayrıca bellek tipi de bilinmemekle birlikte AMD’nin GPU’larının yeşil ekibin karşısına çıkabilmek için daha fazla bant genişliğine ihtiyaç duyduğunu hatırlatalım.
Oyuncu kartına ait olabilir
Ek olarak PCB’ye göz gezdirdiğimizde çok sayıda switch ve voltaj ölçüm noktası görülüyor. Bunlar mühendislik örneği ekran kartlarında görmeye alışık olduğumuz detaylardan. Full ???? Typical XT A0 ASIC etiketi ise kartın bir oyuncu kartı olduğuna işaret ediyor.
Ek olarak yük durumunu belirtecek şekilde mavi LED’lerin konumlandırıldığı erken tasarım kartının en az 1 adet 8-pin PCIe güç konnektörü taşıdığı görülüyor. Son olarak soğutucu sizlerin de dikkatini çektiği üzere işlemci soğutucusu formatında kule tipi bir çözüm.
Ayrıca Bkz. "RTX 3000 serisi ilk kez yan yana görüntülendi"
Son olarak erken mühendislik örneği kartların nihai tasarım modellerden görünüş bakımından oldukça farklı olabildiğinin altını çizelim. Ek olarak teknik özellikler de son ana kadar değişebiliyor.
https://videocardz.com/newz/alleged-amd-radeon-rx-6000-engineering-sample-spotted Yorum Yaz Paylaş Tweetle Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Performans olarak nvida her zaman önde oldu, f/p kartları da hep amd çıkardı. 30 serisi bu anlamda bir ilk. Gelsin yeni kartlar testler sonra yorum yaparız. İşlemci kanadında (benim gözümde) intel bitti . Nvida benzer bir duruma düşmemek için böyle bir strateji geliştirmiş olabilir. Keza tüm konsolları amd'ye kaptırdı. Rekabet iyidir,şahsen tüm kartlar açılmadan sistem toplamayacağım.
yalnız samsung 16gb normal üretim falan diyerek paylaştıkları bu resim gerçekten ilginç olmuş.
8 Kişi Okuyor (0 Üye, 8 Misafir) 3 Masaüstü 5 Mobil
GENEL İSTATİSTİKLER
3898 kez okundu.
11 kişi, toplam 11 yorum yazdı.
HABERİN ETİKETLERİ
amd rx 6000, amd big navi ve