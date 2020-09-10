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    RX 6000 kartının mühendislik örneği sızdırıldı

    Dün yapılan RDNA2 ve Zen 3 ön duyurusunun ardından erken mühendislik örneği bir RX 6000 serisi kart gün yüzüne çıktı. Model nihai aşamadan bir hayli uzakta görünüyor.
    1 gün
    3,9b
    8
    22
    Ekran Kartı
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    Metehan Göktaş
    Yazar
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    RX 6000 kartının mühendislik örneği sızdırıldı
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    Dün Lisa SU’nun Twitter’daki paylaşımlarının ardından Big Navi beklentisi ve Zen 3’ü bekleyenlerin heyecanı tazelendi. Bir video paylaşım sitesinde ortaya çıkan kartın RDNA2 mimarisi üzerinde yükseldiği iddia ediliyor.

     

    Paylaşılan erken mühendislik örneği kartın RX 6000 serisine ait bir model olduğu belirtilmiş. PCB üzerinde  Samsung imzasını taşıyan 3+3+2 konfigürasyonunda her bellek için 2 GB kapasiteden 16 GB bellek içeren model 256 bit bellek veriyoluna sahip.

     

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    Model bu haliyle RTX 3090’dan daha az bellek içeriyor. Ayrıca bellek tipi de bilinmemekle birlikte AMD’nin GPU’larının yeşil ekibin karşısına çıkabilmek için daha fazla bant genişliğine ihtiyaç duyduğunu hatırlatalım.

    Oyuncu kartına ait olabilir

    Ek olarak PCB’ye göz gezdirdiğimizde çok sayıda switch ve voltaj ölçüm noktası görülüyor. Bunlar mühendislik örneği ekran kartlarında görmeye alışık olduğumuz detaylardan. Full ???? Typical XT  A0 ASIC etiketi ise kartın bir oyuncu kartı olduğuna işaret ediyor.

     

    Ek olarak yük durumunu belirtecek şekilde mavi LED’lerin konumlandırıldığı erken tasarım kartının en az 1 adet 8-pin PCIe güç konnektörü taşıdığı görülüyor. Son olarak soğutucu sizlerin de dikkatini çektiği üzere işlemci soğutucusu formatında kule tipi bir çözüm.

    Ayrıca Bkz. "RTX 3000 serisi ilk kez yan yana görüntülendi"

    Son olarak erken mühendislik örneği kartların nihai tasarım modellerden görünüş bakımından oldukça farklı olabildiğinin altını çizelim. Ek olarak teknik özellikler de son ana kadar değişebiliyor.



    https://videocardz.com/newz/alleged-amd-radeon-rx-6000-engineering-sample-spotted Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    GuvenDMRK (Güven Demirok) 22 sa. en beğenilen
    Beylikdüzü kart üstünde Serin Palace konutları, 3+1 lüx studio daireler ile sizleri kucaklıyor, istanbulun merkezine 5 dakika ama roketle.

    Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
    Beylikdüzü kart üstünde Serin Palace konutları, 3+1 lüx studio daireler ile sizleri kucaklıyor, istanbulun merkezine 5 dakika ama roketle.
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    1 Yanıt Yanıtla +27
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    Cem300 (Cem Yılmaz) 1 gün
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    Kuantum34 21 sa. ugly3535
    :) nvidia amd sayesinde bu performansı bu fiyata çıkartıyor zaten ! Yoksa nvidia bu 3000 serisini bu şekilde çıkartmazdı.
    1 Yanıt Yanıtla +10
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    Yorumlar (11) Yorum Yaz Forumda Gör
    fotifoti (foti ) 4 sa.
    Yav şu amd sürücüsüne laf edenler ne kullanıyor merak ediyorum? 5700xt ile biraz yabancılık çekerek 2k ekranda müthiş bi performans alırken satıp sonrasında halen kullandığım 2060'da daha fazla sürücü sorunu yaşadım. Bence iki firma da en azından apple ayarında sorunsuz sürücü çıkaramıyor. Kaldı ki apple bile sorunlu sürücülerle boğuşuyor. kendi kendini sürekli bozan bi win10 varken çok da önemsemiyorum. sorun varsa çözüyorum, yoksa eski sürücüye dönüyorum. Kullanıcıların geneli sanırım yaşça küçük yanıltıcı yorumlarda bulunuyorlar. İki firmanın sürücü olarak birbirine üstünlüğü yok bunu kenara yazın :)

    Performans olarak nvida her zaman önde oldu, f/p kartları da hep amd çıkardı. 30 serisi bu anlamda bir ilk. Gelsin yeni kartlar testler sonra yorum yaparız. İşlemci kanadında (benim gözümde) intel bitti . Nvida benzer bir duruma düşmemek için böyle bir strateji geliştirmiş olabilir. Keza tüm konsolları amd'ye kaptırdı. Rekabet iyidir,şahsen tüm kartlar açılmadan sistem toplamayacağım.
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    Panamalı Hasta (Gökhan Eroğlu) 2 sa. fotifoti
    ben bu sorunu anakart+işlemci+ram+ekran kartı uyumuna bağlıyorum.yıllarca saçma sapan yerlerde kasan 4790 ve h81mk anakartımdan sonra gigabyte s2h+ryzen 3600+3600 mhz cl15 sisteme geçtim. sistem resmen yağ gibi akıyor. eskiden sistemim masaüstünde bile kasardı şuanda bilgisayar fazla geliyor resmen çok stabil ve çok akıcı.yıllardır bilgisayar kullanır ve değiştiririm. intel kadar amd kullanmışlığım da var. ben bu sorun yaşamanın sebebini anca çözdüm. o da sistem bileşenleri uyumlu değilse hep biryerde sorun ararsınız ama bulamazsını ve yıllarca öyle kullanırsınız. fakat bilgisayar bileşenleri uyumluysa sistem yağ gibi akar. ne kasma donma yaşarsın ne mavi ekran alırsın. bu nedenle piyasada çok tercih edilmiş ve youtubeda istediğiniz sistemleri toplamış birilerini bulursanız çekinmeden o kasayı toplayın. tabi şans faktörünü de unutmamak gerekir...
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    exeter (Kıvanç ) 9 sa.
    O fan ufak olmuş. thermaltake frio falan taksalardı. 220w tdp degerli bir fan falan taksalardı ancaymış.
    yalnız samsung 16gb normal üretim falan diyerek paylaştıkları bu resim gerçekten ilginç olmuş.
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    arrivederci (mustafa ) 9 sa.
    buralar yanar
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    ugly3535 (Sinan Saltık) 22 sa.
    Rtx 2000 serisine göre bignaviden umudum vardı AMD için Nvidia ya karşı ciddi rekabet oluşturması dan ve bu da son tüketici yani bizler için avantaj olarak görüyordum ama 3000 serisi ve fiyat politikasını görünce umudum kalmadı:)
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    Kuantum34 21 sa. ugly3535
    :) nvidia amd sayesinde bu performansı bu fiyata çıkartıyor zaten ! Yoksa nvidia bu 3000 serisini bu şekilde çıkartmazdı.
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    Spider_hip (Doğan Eray) 22 sa.
    Amd rezil etme bizi ya, hayvan kadar işlemci fanı nedir öyle. Tamam mühendislik falan ama sızdırtma bari. Ayrı ufak bir kasa ile satsınlar bari, uzatmayla ana kasaya bağlarız.rtx 3090 falan da öyle. Eski cd/dvd rom kısmı gibi önden çıkacak neredeyse.
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    GuvenDMRK (Güven Demirok) 22 sa. en beğenilen
    Beylikdüzü kart üstünde Serin Palace konutları, 3+1 lüx studio daireler ile sizleri kucaklıyor, istanbulun merkezine 5 dakika ama roketle.

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    6s 22 sa. GuvenDMRK
    Merkezi ısıtma mı dairler?
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    lemartes 23 sa.
    Ciddi tartisma var bunla ilgili. En buyuk navimi bir ufak boyumu seklinde
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    Zero Limit 23 sa.
    baya böyle değiştirilebilir cpu fan takalım buna
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    brk6152 23 sa.
    İşlemci çıkarsın ekran kartı pek olmuyo sanki
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    Ussuz (mehmet ) 1 gün
    Yıllardır nvidiayi tokatlamasini bekliyoruz bir türlü göremedik inşllah bu sefer görürüz :D
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    GENEL İSTATİSTİKLER
    3898 kez okundu.
    11 kişi, toplam 11 yorum yazdı.

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    amd rx 6000, amd big navi ve
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