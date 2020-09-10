RX 6000 kartının mühendislik örneği sızdırıldı

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Dün Lisa SU’nun Twitter’daki paylaşımlarının ardından Big Navi beklentisi ve Zen 3’ü bekleyenlerin heyecanı tazelendi. Bir video paylaşım sitesinde ortaya çıkan kartın RDNA2 mimarisi üzerinde yükseldiği iddia ediliyor.

Paylaşılan erken mühendislik örneği kartın RX 6000 serisine ait bir model olduğu belirtilmiş. PCB üzerinde Samsung imzasını taşıyan 3+3+2 konfigürasyonunda her bellek için 2 GB kapasiteden 16 GB bellek içeren model 256 bit bellek veriyoluna sahip.

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Model bu haliyle RTX 3090’dan daha az bellek içeriyor. Ayrıca bellek tipi de bilinmemekle birlikte AMD’nin GPU’larının yeşil ekibin karşısına çıkabilmek için daha fazla bant genişliğine ihtiyaç duyduğunu hatırlatalım.

Oyuncu kartına ait olabilir

Ek olarak PCB’ye göz gezdirdiğimizde çok sayıda switch ve voltaj ölçüm noktası görülüyor. Bunlar mühendislik örneği ekran kartlarında görmeye alışık olduğumuz detaylardan. Full ???? Typical XT A0 ASIC etiketi ise kartın bir oyuncu kartı olduğuna işaret ediyor.

Ek olarak yük durumunu belirtecek şekilde mavi LED’lerin konumlandırıldığı erken tasarım kartının en az 1 adet 8-pin PCIe güç konnektörü taşıdığı görülüyor. Son olarak soğutucu sizlerin de dikkatini çektiği üzere işlemci soğutucusu formatında kule tipi bir çözüm.

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Son olarak erken mühendislik örneği kartların nihai tasarım modellerden görünüş bakımından oldukça farklı olabildiğinin altını çizelim. Ek olarak teknik özellikler de son ana kadar değişebiliyor.

https://videocardz.com/newz/alleged-amd-radeon-rx-6000-engineering-sample-spotted

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