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    RTX 3060'lar madencilerin elinde patladı: Kısıtlama BIOS düzeyinde olabilir

    Oyuncular bir süre önce satışa sunulmadan madencilerin eline geçen RTX 3060ları uzaktan üzgün bir şekilde seyrediyordu. Görünüşe göre son gülen yine kartı asıl kitlesi olacak.
    19 Şubat 2021, 18:09 (Güncellendi, 4 sa.)
    3,3b
    51
    22
    Ekran Kartı
    Metehan Göktaş
    Yazar
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    3

    RTX 3060'lar madencilerin elinde patladı: Kısıtlama BIOS düzeyinde olabilir
    Tam Boyutta Gör

    Geçtiğimiz hafta bazı perakendecilerin henüz satışa sunulmayan RTX 3060ları madencilere toplu sattığının haberini almıştık. Nvidia’dan gelen son haberler oyuncuların keyfini doruğa ulaştırdı.

    Erkenden satılan RTX 3060 bulunması gereken kitleye geri dönecek

    Nvidia’nın yayınladığı blog yazısının ardından kullanıcılar madencilerin kartları yine de bir şekilde kullanabileceği yönünde tahminlere bulunmuştu. RTX 3060’ın erken sahiplerinin testlerine göre Nvidia madencilere güzel bir sürpriz hazırlamış.

    Ayrıca Bkz. "Nvidia madencilere savaş açtı! Tüm yeni Ampere kartlar kripto para kazımı kısıtıyla gelebilir"

    Sürücüden de öte modellerin BIOS düzeyinde uygulandığı düşünülen kısıtlama modifiye bios yazılımlarıyla ya da madencilerin çoğunluğunun kullandığı Linux dağıtımlarıyla aşılamıyor. Nvidia’dan bir yetkiliden elde edildiği iddia edilen bilgi eğer doğruysa kartların performansının tamamının kullanılması madencileri biraz daha zorlayacaktır.



    https://videocardz.com/newz/nvidia-geforce-rtx-3060-anti-mining-algoritm-is-not-just-a-driver-thing-technology-could-expand-to-more-skus Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    P
    Phant0mTR 1 saat önce

    ExclusivePack. Linkini verdiğiniz video 3 ay öncesine ait ama. Aynı denemeden mi bahsediliyor.

    Jeolog. 1 gün önce

    c

    A
    aysensS 1 gün önce

    Doğru yada değil bilmiyorum ama tasarımı harika

    ExclusivePack 1 gün önce

    fake bu. böyle bir hız yok https://www.youtube.com/watch?v=yKjzmts-oQU

    Rouvax 1 gün önce

    Seri uretim degil

    En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
    S smalsrol (Volkan Küçük) 3 sa. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Samimi değilsin nvidia, stoklara girmeyen kartlar bile nasıl oluyorsa fabrikadan madencilere satılıyor, sonra " ellerinde patladı" öyle mi ?
    Yanıtla +11
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    CWaRRioR 4 sa. ( Mesaj Silindi ) Sawasson
    Oyuncu ve madenci ürünlerini ayrıştırıyor. Mantıklı bir hamle bence de...
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    Dalette (hasan yılmaz) 5 sa. ( Mesaj Silindi )
    beter olsunlar
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    Yorumlar (16) Yorum Yaz Forumda Gör
    2
    _ __sin__ 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    Hallederler bios programcıları ve profesyonel ler bunun için var :D
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    mayatyr 2 sa. ( Mesaj Silindi )
    Niye sadece 3060 madenciler ucuza kaçmasın diyemi
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    fero01 (ferhat özalp) 2 sa. ( Mesaj Silindi )
    2.el araba fiyatları düşücek galericiler bitiyor. Pardon yanlış oldu
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    Nevfel (T. I.) 3 sa. ( Mesaj Silindi )
    3060 ellerinde patlarsa bu sefer 3060 ti, 3070, 3080, 3090 fiyatları daha da artacak demektir.
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    Fearless_tr (Cengiz ................) 3 sa. ( Mesaj Silindi )
    Hirpalanmis kartlari simdi cok az kullanilmis yap yeni diye satarlar ebay'de :))))
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    S smalsrol (Volkan Küçük) 3 sa. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Samimi değilsin nvidia, stoklara girmeyen kartlar bile nasıl oluyorsa fabrikadan madencilere satılıyor, sonra " ellerinde patladı" öyle mi ?
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    Portraitclub 3 sa. ( Mesaj Silindi )
    Bekleyin bu yaz kartların fiyatı normale döner.
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    P Pence1 (Ümit Türkmen) 2 sa. ( Mesaj Silindi ) Portraitclub
    İyimserliğine sağlık. Bu yılı unut.
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    hanıncipsi 3 sa. ( Mesaj Silindi )
    mobile sürümüne de bekliyoruz nvidiaaaaa
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    carter (Volkan ) 4 sa. ( Mesaj Silindi )
    Beter olsunlar.
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    allaturca89 (burak ) 4 sa. ( Mesaj Silindi )
    Amd kartların satışında patlama yaşanır eğer doğruysa.
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    anilk91 (ANIL KARA) 4 sa. ( Mesaj Silindi ) allaturca89
    Bu yaşanmamış halimi 🤣🤣
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