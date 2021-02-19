RTX 3060'lar madencilerin elinde patladı: Kısıtlama BIOS düzeyinde olabilir

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Geçtiğimiz hafta bazı perakendecilerin henüz satışa sunulmayan RTX 3060ları madencilere toplu sattığının haberini almıştık. Nvidia’dan gelen son haberler oyuncuların keyfini doruğa ulaştırdı.

Erkenden satılan RTX 3060 bulunması gereken kitleye geri dönecek

Nvidia’nın yayınladığı blog yazısının ardından kullanıcılar madencilerin kartları yine de bir şekilde kullanabileceği yönünde tahminlere bulunmuştu. RTX 3060’ın erken sahiplerinin testlerine göre Nvidia madencilere güzel bir sürpriz hazırlamış.

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Sürücüden de öte modellerin BIOS düzeyinde uygulandığı düşünülen kısıtlama modifiye bios yazılımlarıyla ya da madencilerin çoğunluğunun kullandığı Linux dağıtımlarıyla aşılamıyor. Nvidia’dan bir yetkiliden elde edildiği iddia edilen bilgi eğer doğruysa kartların performansının tamamının kullanılması madencileri biraz daha zorlayacaktır.

https://videocardz.com/newz/nvidia-geforce-rtx-3060-anti-mining-algoritm-is-not-just-a-driver-thing-technology-could-expand-to-more-skus

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