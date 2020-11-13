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    Nvidia, AMD’nin Smart Acces Memory teknolojisine rakip geliştiriyor

    AMD’nin RX 6000 tanıtımı kartların etkileyici performanslarının yanı sıra beraberinde getirdikleriyle de etkileyici bir tanıtımdı. Görünüşe göre AMD’nin teknolojisine rakip yolda.
    12 sa.
    1,4b
    4
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    Metehan Göktaş
    Yazar
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    Nvidia, AMD’nin Smart Acces Memory teknolojisine rakip geliştiriyor
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    Kırmızı ekip RDNA2 mimarili kartlarıyla beklenenin üzerinde performans artışı sunarken aynı nodda etkileyici verimlilik artışı sunacak.

    Nvidia AMD'ye rakip teknoloji hazırlığında

    Bununla birlikte RX 6000 serisi önemli teknolojileri de beraberinde getirdi. CPU’nun GPU’nun VRAM’ine erişmesini sağlayan Smart Access Memory de bunlardan birisiydi. Teknoloji sayesinde sunumlara göre %11’e varan performans artışı elde edilebiliyor. AMD'nin tekniğini daha önce burada ele almıştık.

    Nvidia, AMD’nin Smart Acces Memory teknolojisine rakip geliştiriyor
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    Ayrıca Bkz. "Nvidia ocak ayında RTX 3080 Ti ile karşımıza çıkabilir"

    Gamers Nexus’a göre Nvidia AMD’nin Smart Acces Memory teknolojisine rakip geliştiriyor. AMD’nin Ryzen-Radeon platformu gereksiniminin aksine hem Intel hem de AMD işlemcilerle uyumlu olacak alternatif hakkında henüz detaylı bilgi paylaşılmasa da Nvidia’nın RX 6000 modellerinin satışa sunulmasından önce teknolojisini hazır hale getirmesi ve Ampere kartlarını yazılım güncellemesiyle uyumlu hale getirmesi bekleniyor.



    https://videocardz.com/newz/nvidia-developing-similar-technology-to-amd-smart-access-memory-for-ampere-gpus Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    e d d a i 12 sa. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Beklenen hareketler,aman gıdım gıdım verin teknolojiyi.Amd geliştirene kadar nerdeydin Nvidia? İlla birisi dürtecek :)
    2 Yanıt Yanıtla +24
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    No Way Out (Mert A.) 12 sa. ( Mesaj Silindi )
    Intel kullanıcları boşuna sevinmesin çünkü 10900K'nın önbelleği bile 20mb.

    5600x 35mb, 5900x 70mb.

    AMD kadar etkilemeyecek.
    Yanıtla +16
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    e d d a i 12 sa. ( Mesaj Silindi ) worldpartner
    Ulan bu ne önüne gelen beni AMD fanboyu yapıyor.3DFX fanıyım ben sadece :) 10 senedir bilgisayarıma AMD girmedi.

    nvidia'ya laf söylemek de fanboyluğun tezahürü gibi.

    Niye laf söylenmez mi Nvidia'ya,gücenir mi? Babanızın oğlu mu arkadaş bu iki şirket,eleştirilecek yer varsa eleştirilir elbet.Al birini vur ötekine.
    Ulan bu ne önüne gelen beni AMD fanboyu yapıyor.3DFX fanıyım ben sadece :) 10 senedir bilgisayarıma AMD girmedi. nvidia'ya laf söylemek de fanboyl...
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    2 Yanıt Yanıtla +13
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    Yorumlar (5) Yorum Yaz Forumda Gör
    Ulan Musk (Ahmet Temiz) 10 sa. ( Mesaj Silindi )
    Kısıtlı G-Sync ve daha geniş destek sunan FreeSync olayına benzedi bu.

    Fakat bu sefer taraflar yer değiştirmiş.
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    [__Zahid__] (Zahid ) 10 sa. ( Mesaj Silindi )
    boşa heyecan yapmayın. şimdi duyurulduysa 3-4 sene sonra kullanmaya başlarsınız. bknz: ray tracing, dlss.
    Yanıtla +1
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    No Way Out (Mert A.) 12 sa. ( Mesaj Silindi )
    Intel kullanıcları boşuna sevinmesin çünkü 10900K'nın önbelleği bile 20mb.

    5600x 35mb, 5900x 70mb.

    AMD kadar etkilemeyecek.
    Yanıtla +16
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    teknoCat (ismi gizli) 12 sa. ( Mesaj Silindi )
    Kırmızı şeytan yeşil sümüğü sağlam ezmiş anlaşılan
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    e d d a i 12 sa. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Beklenen hareketler,aman gıdım gıdım verin teknolojiyi.Amd geliştirene kadar nerdeydin Nvidia? İlla birisi dürtecek :)
    2 Yanıt Yanıtla +24
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    Steelo (Fatih Koyuncu) 12 sa. ( Mesaj Silindi ) e d d a i
    Aynen öyle adamlar eğer big navi bu seviyeye gelmeyecek olsaydı, 3080'leri yine %10-15 farkla görecektik en fazla.
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    worldpartner 12 sa. ( Mesaj Silindi ) e d d a i
    Amd fanboyluğu gözünüzü kör etmiş, ray tracing, dlss , gddr6 vs bu teknolojileri getiren nvidia'ya laf söylemek de fanboyluğun tezahürü gibi.
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