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Kırmızı ekip RDNA2 mimarili kartlarıyla beklenenin üzerinde performans artışı sunarken aynı nodda etkileyici verimlilik artışı sunacak.

Nvidia AMD'ye rakip teknoloji hazırlığında

Bununla birlikte RX 6000 serisi önemli teknolojileri de beraberinde getirdi. CPU’nun GPU’nun VRAM’ine erişmesini sağlayan Smart Access Memory de bunlardan birisiydi. Teknoloji sayesinde sunumlara göre %11’e varan performans artışı elde edilebiliyor. AMD'nin tekniğini daha önce burada ele almıştık.

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Gamers Nexus’a göre Nvidia AMD’nin Smart Acces Memory teknolojisine rakip geliştiriyor. AMD’nin Ryzen-Radeon platformu gereksiniminin aksine hem Intel hem de AMD işlemcilerle uyumlu olacak alternatif hakkında henüz detaylı bilgi paylaşılmasa da Nvidia’nın RX 6000 modellerinin satışa sunulmasından önce teknolojisini hazır hale getirmesi ve Ampere kartlarını yazılım güncellemesiyle uyumlu hale getirmesi bekleniyor.

https://videocardz.com/newz/nvidia-developing-similar-technology-to-amd-smart-access-memory-for-ampere-gpus

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