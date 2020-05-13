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    İşlemci ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Ryzen 5 3600X,Core i5-10400’den %10-15 önde

    Comet Lake işlemcilerini test sonuçları gelmeye devam ediyor. Son test 6/12 işlemcinin performansına dair ipucu sunuyor.
    3
    3 gün (Son Güncelleme: 2 gün)
    5,1b
    1
    120
    İşlemci
    Metehan Göktaş
    Yazar
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    Ryzen 5 3600X,Core i5-10400’den %10-15 önde
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    Intel’in bir kere daha çekirdek/izlek sayısını yükselttiği Comet Lake işlemcileriyle birlikte Core i5 ailesi Coffee Lake’teki Core i7 yongalarıyla eşleşir hale geldi. Fiyatıyla da iddialı yeni Core i5 işlemci ailesinden bir modelin testi dikkat çekici.

    Core i5-10400

    Core i5-10400, 6 çekirdek 12 izlekli yapıda 12 MB önbellekle desteklenmiş işlemci. 2.9 GHz’den 4 GHz’e yükselebilen 65 watt TDP’li yonga 182 dolarlık fiyat etiketiyle satışa sunulacak. Z490 Tomahawk anakartı üzerinde teste giren çözüm 6/6 core i5-9400F ile kıyaslandığında tek çekirdek testlerinde %4.8’lik boost frekans artışını yansıtır ölçüde %2-5 aralığında artış göstermiş.

    Ryzen 5 3600X,Core i5-10400’den %10-15 önde
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    Selefinden %45 daha hızlı

    6/12 Core i5 işlemcisinin farkını ortaya koyduğu testlerse çoklu çekirdek testleri olmuş. HT desteği sayesinde Cinebench R20’de %41.85 öne geçen işlemci Cinebench R15 sonuçlarına göre selefine %45.05 fark atmış. İşlemci, 200 dolara satılan Ryzen 5 3600X’ten bu haliyle %10-15 aralığında daha geride.

    Ryzen 5 3600X,Core i5-10400’den %10-15 önde
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    https://www.techpowerup.com/266977/intel-core-i5-10400-tested-significant-multi-threaded-performance-gain-over-i5-9400 Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    TheShadow (The Shadow) 3 gün
    2-3 sene sonra açık var deyip yamaya yamaya aradaki farkı kapatırlar.
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    smart1978 (X Y) 3 gün
    Intel den sasma ...
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    jac0B0 3 gün Lazeran
    Amd nin avukatı mısın?
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    Yorumlar (66) Yorum Yaz Forumda Gör
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    detanaoq (Heraktus forgionus) 2 gün
    intele tApan intel muridleri şokta... gerçekten yazık onlara...
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    hakanhan68 2 gün
    amma kavga ediyorsunuz ,bırakın onlar birbirini yesin biz karlı çıkalım .

    ne güzel işte intel fiyat indirmiş f/p olmuş ama tabi teşekkürler AMD demek lazım.

    görünüşe göre 10400 500 600 serisi güzel duruyor çıksın incelemeleri görürüz.

    birde bunların rakibi artık amd 4000 olacak esasında bakalım amd ne çıkaracak kasımdan önce netleşsede indirimde alsak.

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    acura07 (okan yuksel) 2 gün
    hahah ıntel gerıde olarak duzeltseydınız daha dogru bır habercılık olurdu :) yada 3600x hala 10400 den %15 önde şeklinde
    çünkü sonradan cıkan işlemci 10400
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    Wilson Fisk (Çağlar Kılıç) 2 gün acura07
    yılmadık inandık ve kazandık.hani taş kuyu mevzusu oldu 7 sayfa yazık gariplerim sevindi 3600'ü geçiyoruz diye.geçemeyecekler birincisi acayip pahalı geliyor aletler daha anakartları da gelecek ikincisi.
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    Espa (Ahmet ) 2 gün
    Intel şimdiden sitelere fake haberler için para dağıtmaya başlamış. Sever böyle işleri :)
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    xGlorfindel 2 gün
    İnşallah 10400 ryzen 3600le kafa kafaya gelir de 900tlye 3600 alır keyfime bakarım hehehehe
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    northwood (_ _) 2 gün
    Kusura bakmayın arkadaşlar yorgun kafayla yazınca böyle olmuş.
    Düzelttim.
    @canguler917 @onrerol @No Way Out @vayanamvaybabam @kaptan666 @brokengineer @MDV
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    algoritma (Umut KARAMAN) 2 gün
    9. nesil i5 ile 10.nesil i5 karşılaştırması bu.
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    MDV 2 gün
    sen boyle rezil haberler yapmazdin ne oldu sana
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    veteriner69 2 gün
    Orijinal haberde AMD nin adı bile geçmiyor. Editör arkadaş kendi derleme yapmış. (Orijinal haber i5-9400 vs i5-10400)
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    Wilson Fisk (Çağlar Kılıç) 2 gün veteriner69
    ya boşver bak çocuk gibi seviniyorlar fake hesaplar dolmuş gene 3 5 mesajlı.bir hafta sonra göreceğiz hepsinin şeklini.
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    5124 kez okundu.
    60 kişi, toplam 66 yorum yazdı.

    HABERİN ETİKETLERİ
    Core i5-10400, core i5-10400f ve
    6 etiket daha core i5 intel comet lake lga 1200 cinebench r15 cinebench r20 Donanım
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