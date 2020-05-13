Ryzen 5 3600X,Core i5-10400’den %10-15 önde

Intel’in bir kere daha çekirdek/izlek sayısını yükselttiği Comet Lake işlemcileriyle birlikte Core i5 ailesi Coffee Lake’teki Core i7 yongalarıyla eşleşir hale geldi. Fiyatıyla da iddialı yeni Core i5 işlemci ailesinden bir modelin testi dikkat çekici.
Core i5-10400
Core i5-10400, 6 çekirdek 12 izlekli yapıda 12 MB önbellekle desteklenmiş işlemci. 2.9 GHz’den 4 GHz’e yükselebilen 65 watt TDP’li yonga 182 dolarlık fiyat etiketiyle satışa sunulacak. Z490 Tomahawk anakartı üzerinde teste giren çözüm 6/6 core i5-9400F ile kıyaslandığında tek çekirdek testlerinde %4.8’lik boost frekans artışını yansıtır ölçüde %2-5 aralığında artış göstermiş.
Selefinden %45 daha hızlı
6/12 Core i5 işlemcisinin farkını ortaya koyduğu testlerse çoklu çekirdek testleri olmuş. HT desteği sayesinde Cinebench R20’de %41.85 öne geçen işlemci Cinebench R15 sonuçlarına göre selefine %45.05 fark atmış. İşlemci, 200 dolara satılan Ryzen 5 3600X’ten bu haliyle %10-15 aralığında daha geride.
https://www.techpowerup.com/266977/intel-core-i5-10400-tested-significant-multi-threaded-performance-gain-over-i5-9400 Yorum Yaz Paylaş Tweetle Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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ne güzel işte intel fiyat indirmiş f/p olmuş ama tabi teşekkürler AMD demek lazım.
görünüşe göre 10400 500 600 serisi güzel duruyor çıksın incelemeleri görürüz.
birde bunların rakibi artık amd 4000 olacak esasında bakalım amd ne çıkaracak kasımdan önce netleşsede indirimde alsak.
çünkü sonradan cıkan işlemci 10400
Düzelttim.
@canguler917 @onrerol @No Way Out @vayanamvaybabam @kaptan666 @brokengineer @MDV
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