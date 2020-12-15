RTX 3080 Ti ertelendi, RTX 3060 iki farklı bellek kapasitesiyle geliyor

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İptal haberinin ardından tekrar gündeme gelen RTX 3080 Ti için bu sefer de erteleme iddiası ortaya atıldı. Kart biraz gecikecek.

GA102-250 GPU’suyla gelmesi beklenen iddiaya göre 11-17 Şubat penceresinde satışa sunulacak. Daha önce modelin önümüzdeki ocak ayında geleceği bir çok kaynak tarafından doğrulanmıştı.

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20 GB GDDR6X bellekle desteklenmesi beklenen RTX 3080 Ti’ın RTX 3090’da olduğu gibi 10496 CUDA çekirdeği taşıyacağı tahmin ediliyor. Fiyat tarafında ise 999 dolarlık etiket sızıntısı var ki bu modeli RTX 3090’ın 1500 dolarlık fiyatı yanında bir kat daha ilgi çekici hale getiriyor.

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6/12 GB bellek seçenekli RTX 3060 ve GPU'su değişen RTX 3050 Ti

Uygun fiyata yüz güldürecek RTX 3060 ise son gelen habere göre 6 ve 12 GB GDDR6 bellekli iki seçenek halinde karşımıza çıkacak. GPU’da bir farklılaşma olup olmayacağı bilinmiyor ancak Nvidia Pascal’da izlediği stratejiyi yeniden izleyeceğe benziyor.

Daha önce paylaştığımız RTX 3050 Ti ise RTX 3060 6 GB olarak yeniden adlandırılabilir. Şu ana kadar RTX 3050 Ti’ın GA106 GPU’sundan güç alacağı üzerinde duruluyordu.

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Diğer taraftan ufukta yavaş yavaş belirmeye başlayan RTX 3050 içinse kırpılmış GA107 yongasından söz ediliyor. Bu da GA107’li RTX 3050 Ti beklentilerini arttıyor. Son olarak RTX 3060’ın 12 GB versiyonunun önümüzdeki ay, 6 GB bellekli seçeneğinse şubat ayına planlandığını belirtelim.

https://videocardz.com/newz/nvidia-geforce-rtx-3080-ti-allegedly-postponed-till-february-rtx-3060-12gb-6gb-in-january

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