RTX 3080 Ti ertelendi, RTX 3060 iki farklı bellek kapasitesiyle geliyor

İptal haberinin ardından tekrar gündeme gelen RTX 3080 Ti için bu sefer de erteleme iddiası ortaya atıldı. Kart biraz gecikecek.
GA102-250 GPU’suyla gelmesi beklenen iddiaya göre 11-17 Şubat penceresinde satışa sunulacak. Daha önce modelin önümüzdeki ocak ayında geleceği bir çok kaynak tarafından doğrulanmıştı.İlginizi Çekebilir Gigabyte’ın RTX 3060 Ti modelleri görüntülendi
20 GB GDDR6X bellekle desteklenmesi beklenen RTX 3080 Ti’ın RTX 3090’da olduğu gibi 10496 CUDA çekirdeği taşıyacağı tahmin ediliyor. Fiyat tarafında ise 999 dolarlık etiket sızıntısı var ki bu modeli RTX 3090’ın 1500 dolarlık fiyatı yanında bir kat daha ilgi çekici hale getiriyor.
6/12 GB bellek seçenekli RTX 3060 ve GPU'su değişen RTX 3050 Ti
Uygun fiyata yüz güldürecek RTX 3060 ise son gelen habere göre 6 ve 12 GB GDDR6 bellekli iki seçenek halinde karşımıza çıkacak. GPU’da bir farklılaşma olup olmayacağı bilinmiyor ancak Nvidia Pascal’da izlediği stratejiyi yeniden izleyeceğe benziyor.
Daha önce paylaştığımız RTX 3050 Ti ise RTX 3060 6 GB olarak yeniden adlandırılabilir. Şu ana kadar RTX 3050 Ti’ın GA106 GPU’sundan güç alacağı üzerinde duruluyordu.
Ayrıca Bkz. "NAND Flash fiyatları %15 düşebilir"
Diğer taraftan ufukta yavaş yavaş belirmeye başlayan RTX 3050 içinse kırpılmış GA107 yongasından söz ediliyor. Bu da GA107’li RTX 3050 Ti beklentilerini arttıyor. Son olarak RTX 3060’ın 12 GB versiyonunun önümüzdeki ay, 6 GB bellekli seçeneğinse şubat ayına planlandığını belirtelim.
https://videocardz.com/newz/nvidia-geforce-rtx-3080-ti-allegedly-postponed-till-february-rtx-3060-12gb-6gb-in-january Yorum Yaz Paylaş Tweetle Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Salin be kardesim nasil cikarsa cikar iste. Sabahtan aksama kadar ama soyle cikarsa su karti öldürür, yok bu bellekle cikarsa GG, yok su sirketin bu hamlesi bilmem neye nasil etki eder
Alti ustu kici kirik bir kart alip oyun oynayacaksiniz dunyayi kurtaracak gibi triplere girmenize gerek yok.
amdye helal olsun nvidianın keriz tokatlama olayına son verdi. adamlar tek kartla nvidiaya yeniden bol gb lı kartlar yapmasına neden oldu.
Performans tarafinda ben 3090 uzeri bir kart beklemiyorum, zaten ikisinin arasinda mevcut %10-15 civari fark var, yeni gelecek kartta tahminen %10dan fazla bir artis vaad etmiyecek bu tabloya gore. Aksi bir politika 3090i mezarina indirir.
Bir diger handikapta 3080 ile 3080ti arasinda. 10gb ram ve buyuk ihtimal %10 performans farki icin +300$ odemek ne kadar mantikli orasida ayri bir tartisma konusu.
1 Kişi Okuyor (0 Üye, 1 Misafir) 1 Masaüstü
GENEL İSTATİSTİKLER
4779 kez okundu.
17 kişi, toplam 17 yorum yazdı.
HABERİN ETİKETLERİ
rtx 3050, rtx 3050 ti ve