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    RTX 3080 Ti ertelendi, RTX 3060 iki farklı bellek kapasitesiyle geliyor

    Nispeten uygun fiyata yüksek performanslı kart almak isteyenler RTX 3080 Ti’ı bekliyor. Gelen erteleme haberi GA102 GPU’lu kart için sistemini hazırlayanları üzecek.
    6 gün (Son Güncelleme: 6 gün)
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    Metehan Göktaş
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    RTX 3080 Ti ertelendi, RTX 3060 iki farklı bellek kapasitesiyle geliyor
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    İptal haberinin ardından tekrar gündeme gelen RTX 3080 Ti için bu sefer de erteleme iddiası ortaya atıldı. Kart biraz gecikecek.

     

    GA102-250 GPU’suyla gelmesi beklenen iddiaya göre 11-17 Şubat penceresinde satışa sunulacak. Daha önce modelin önümüzdeki ocak ayında geleceği bir çok kaynak tarafından doğrulanmıştı.

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    20 GB GDDR6X bellekle desteklenmesi beklenen RTX 3080 Ti’ın RTX 3090’da olduğu gibi 10496 CUDA çekirdeği taşıyacağı tahmin ediliyor. Fiyat tarafında ise 999 dolarlık etiket sızıntısı var ki bu modeli RTX 3090’ın 1500 dolarlık fiyatı yanında bir kat daha ilgi çekici hale getiriyor.

    RTX 3080 Ti ertelendi, RTX 3060 iki farklı bellek kapasitesiyle geliyor
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    6/12 GB bellek seçenekli RTX 3060 ve GPU'su değişen RTX 3050 Ti

    Uygun fiyata yüz güldürecek RTX 3060 ise son gelen habere göre 6 ve 12 GB GDDR6 bellekli iki seçenek halinde karşımıza çıkacak. GPU’da bir farklılaşma olup olmayacağı bilinmiyor ancak Nvidia Pascal’da izlediği stratejiyi yeniden izleyeceğe benziyor.

    Daha önce paylaştığımız RTX 3050 Ti ise RTX 3060 6 GB olarak yeniden adlandırılabilir. Şu ana kadar RTX 3050 Ti’ın GA106 GPU’sundan güç alacağı üzerinde duruluyordu.

    Ayrıca Bkz. "NAND Flash fiyatları %15 düşebilir"

    RTX 3080 Ti ertelendi, RTX 3060 iki farklı bellek kapasitesiyle geliyor
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    Diğer taraftan ufukta yavaş yavaş belirmeye başlayan RTX 3050 içinse kırpılmış GA107 yongasından söz ediliyor. Bu da GA107’li RTX 3050 Ti beklentilerini arttıyor. Son olarak RTX 3060’ın 12 GB versiyonunun önümüzdeki ay, 6 GB bellekli seçeneğinse şubat ayına planlandığını belirtelim.



    https://videocardz.com/newz/nvidia-geforce-rtx-3080-ti-allegedly-postponed-till-february-rtx-3060-12gb-6gb-in-january Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    Spider_hip (Doğan Eray) 6 gün ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Güç tüketimleri nvidia'nın ne kadar çok artmış yahu. 3060ti 200w. Üst seviyeler zaten maşallah hepsinde fena. 8gb'nin altındaki kartların bence hepsi ölü sayılır. Yani kendimizi kandırmayalım. Check ediyorum. 6gb yı full kullanıyor kartlar en dandik oyunlarda bile fullhd de. Yani fullhd'ye bile artık 8gb minimum şart olmuş. Hala 4gb 6gb kart çıkartmak şaka gibi.
    Güç tüketimleri nvidia'nın ne kadar çok artmış yahu. 3060ti 200w. Üst seviyeler zaten maşallah hepsinde fena. 8gb'nin altındaki kartların bence hepsi ölü sayılı...
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    2 Yanıt Yanıtla +18
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    ÖzdalDoğru (özdal doğru) 6 gün ( Mesaj Silindi )
    Yeni çıkana hemen atlamamak gerektiğini bir kez daha anlamışızdır umarım.
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    Yorumlar (17) Yorum Yaz Forumda Gör
    lemartes 3 gün ( Mesaj Silindi )
    3080TI bekleyen arkadaslar bence 12 ocak a kadar sabretsinler. Açıkcası yakın bir tarihte çıkacaksa hiç değişse Jensen bahseder, hiç bahsi geçmezse bekleme süresi uzamış demektir.
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    BekirTemel (Bekir ) 3 gün ( Mesaj Silindi )
    12 gb ama 192 bit yanlış mı görüyorum?
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    Arisaka 5 gün ( Mesaj Silindi )
    Kart analizciligi de yeni meslek sanirim
    Salin be kardesim nasil cikarsa cikar iste. Sabahtan aksama kadar ama soyle cikarsa su karti öldürür, yok bu bellekle cikarsa GG, yok su sirketin bu hamlesi bilmem neye nasil etki eder
    Alti ustu kici kirik bir kart alip oyun oynayacaksiniz dunyayi kurtaracak gibi triplere girmenize gerek yok.
    1 Yanıt Yanıtla +2
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    hoper01 (Ümit ) 5 gün ( Mesaj Silindi ) Arisaka
    Doğru söze ne denir, alkışlıyorum
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    DH Misafiri 5 gün ( Mesaj Silindi )
    Uygun diyorlar bide :D
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    mamad 6 gün ( Mesaj Silindi )
    Normalde olması gereken 3080'in 20 gb, 3070 ve 3060ti'ın 16 gb, 3060'ın da 12 gb ile gelmesiydi. Ama şimdi 3060 12 gb ile gelirse şok geçiririz. Zira 3080 gibi bir kartta 10 gb bellek mevcut.
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    guzmann06 (Çağrı Can) 5 gün ( Mesaj Silindi ) mamad
    3060 tdp değerleriyle rtx önces 60 serisi karşılığı , rtx sonrası 3060 ti 2060 karşılığı. Nvidia çok karıştırıdı 3050/60/70/80/90 5 tane kart çıkarsa yeter 3070 1080p ,2k,4k gibi heryöne gideblecek karta ram seçenkli çıkar ti si superi cartı curtu curcunaya döndü. 16 gb 3060 biraz daha cuda eklemiş vs. Gereksiz gereksiz işler 3060 düz versiyonu en iyi Performans/fiyat-güç oranlı kart olucakmış gibi görünüyor.
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    Romeo84 6 gün ( Mesaj Silindi )
    başlığın altında yazan yazı manidar olmuş; uygun fiyata yüksek performanslı kart almak isteyenler, bu kart en az 900 dolar birader....

    amdye helal olsun nvidianın keriz tokatlama olayına son verdi. adamlar tek kartla nvidiaya yeniden bol gb lı kartlar yapmasına neden oldu.
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    Cpt. MacMillan (Emre ÇAKIR) 6 gün ( Mesaj Silindi )
    Şu 3070 e de bi el atsanız diyorum sayın nvidia yetkilileri...
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    cocainbar (Cocain bar) 6 gün ( Mesaj Silindi )
    3090a yakin kart cikartacaklar. Cekirdegine kadar ayni olduktan sonra 4gb fazla bellek icinde 500$ vermek nebiliyim!

    Performans tarafinda ben 3090 uzeri bir kart beklemiyorum, zaten ikisinin arasinda mevcut %10-15 civari fark var, yeni gelecek kartta tahminen %10dan fazla bir artis vaad etmiyecek bu tabloya gore. Aksi bir politika 3090i mezarina indirir.

    Bir diger handikapta 3080 ile 3080ti arasinda. 10gb ram ve buyuk ihtimal %10 performans farki icin +300$ odemek ne kadar mantikli orasida ayri bir tartisma konusu.
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    petruccist (James LaBrie) 6 gün ( Mesaj Silindi )
    sacma.
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    BekirHan (Bekir Han) 6 gün ( Mesaj Silindi )
    DH' in tepesindeki şu reklamlar iyiden iyiye mide bulandırmaya başladı...
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    4779 kez okundu.
    17 kişi, toplam 17 yorum yazdı.

    HABERİN ETİKETLERİ
    rtx 3050, rtx 3050 ti ve
    10 etiket daha rtx 3060 12 gb rtx 3060 6 gb rtx 3080 ti 20 gb ga102-250 gpu nvidia ampere rtx ampere rtx 3000 ga107 ga106 Donanım
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