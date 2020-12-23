Ryzen 7 5800H ve RTX 3080’li Acer oyuncu dizüstüsü fiyatı sızdı

Tayvanlı hazır sistem üreticisi Acer’ın Ryzen işlemciden güç alan oyuncu dizüstüsü donanımseverlere bu sefer kaslı AMD işlemci seçeneklerin geleceğinin bir müjdesi.
Ryzen 7 5800H+RTX 3080 mobil aynı kasada
Görünüşe göre 2021 yılı AMD için mobil kanatta heyecanlı geçecek. Paylaşılan Acer Nitro 5, Ryzen 7 5800H ve RTX 3080’i aynı kasa altında buluşturuyor. 32 GB DDR4-3200 MHz RAM’le desteklenen oyuncu dizüstüsünde 1 TB kapasiteli SSD de konumlandırılmış.İlginizi Çekebilir AMD Ryzen 9 5900HX APU’su ortaya çıktı: Tek çekirdekte %30 performans artışı yolda
Özellik tablosuna göre yeni Nitro 5 180 watt güç kaynağıyla gelecek. Bu da 8 GB RTX 3080’in Max-Q varyantı olabileceğini düşündürüyor.
Diğer taraftan mobil RTX 3080’e dair bilgiler henüz oldukça kısıtlı. Buna karşın mobil RTX 3080’in masaüstü RTX 3070’le benzer CUDA çekirdeği barındırması bekleniyor.
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Alman e-perakendecisinde 1950 Euro’dan listelenen modelin yanı sıra Acer, Ryzen 7 5800H/8 GB/512 GB NVMe/GTX 1650’den oluşan nispeten uygun fiyatlı bir dizüstü daha planlıyor. Son olarak Zen 3 mimarili Cezanne APU’larının CES 2021 etkinliğinde duyurulacağını hatırlatalım.
https://videocardz.com/newz/acer-nitro-5-notebook-with-ryzen-7-5800h-and-geforce-rtx-3080-listed-for-1950-eur Yorum Yaz Paylaş Tweetle Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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