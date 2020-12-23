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    Ryzen 7 5800H ve RTX 3080’li Acer oyuncu dizüstüsü fiyatı sızdı

    Nihayet AMD oyuncu dizüstüsü alanında etkili olmaya başlayacak. İlk nesil Ryzen yongalarından bu yana beklenen güçlü taşınabilir bilgisayarların ilk örneğinin fiyatı paylaşıldı.
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    İşlemci
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    Metehan Göktaş
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    Ryzen 7 5800H ve RTX 3080’li Acer oyuncu dizüstüsü fiyatı sızdı
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    Tayvanlı hazır sistem üreticisi Acer’ın Ryzen işlemciden güç alan oyuncu dizüstüsü donanımseverlere bu sefer kaslı AMD işlemci seçeneklerin geleceğinin bir müjdesi.

    Ryzen 7 5800H+RTX 3080 mobil aynı kasada

    Görünüşe göre 2021 yılı AMD için mobil kanatta heyecanlı geçecek. Paylaşılan Acer Nitro 5, Ryzen 7 5800H ve RTX 3080’i aynı kasa altında buluşturuyor. 32 GB DDR4-3200 MHz RAM’le desteklenen oyuncu dizüstüsünde 1 TB kapasiteli SSD de konumlandırılmış.

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    Özellik tablosuna göre yeni Nitro 5 180 watt güç kaynağıyla gelecek. Bu da 8 GB RTX 3080’in Max-Q varyantı olabileceğini düşündürüyor.

    Ryzen 7 5800H ve RTX 3080’li Acer oyuncu dizüstüsü fiyatı sızdı
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    Diğer taraftan mobil RTX 3080’e dair bilgiler henüz oldukça kısıtlı. Buna karşın mobil RTX 3080’in masaüstü RTX 3070’le benzer CUDA çekirdeği barındırması bekleniyor.

    Ryzen 7 5800H ve RTX 3080’li Acer oyuncu dizüstüsü fiyatı sızdı
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    Ayrıca Bkz. "Ryzen 9 5900HX gün yüzüne çıktı: Tek çekirdekte selefine %25 fark açıyor"

     Alman e-perakendecisinde 1950 Euro’dan listelenen modelin yanı sıra Acer, Ryzen 7 5800H/8 GB/512 GB NVMe/GTX 1650’den oluşan nispeten uygun fiyatlı bir dizüstü daha planlıyor. Son olarak Zen 3 mimarili Cezanne APU’larının CES 2021 etkinliğinde duyurulacağını hatırlatalım.



    https://videocardz.com/newz/acer-nitro-5-notebook-with-ryzen-7-5800h-and-geforce-rtx-3080-listed-for-1950-eur Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Alman sanatçı, Google Maps'i 99 telefonla kandırdı

    AREryilmaz

    Üç tane fular taktım hala bu sanatı anlayamadım. Anlayan varsa bana anlatabilir mi sevabına?

    9 saat önce
    Sanal Dilenci

    bu haber biraz eski değil mi?

    10 saat önce
    Yorumlar (3) Yorum Yaz Forumda Gör
    Yanfo (Yavuz ) 36 dk. ( Mesaj Silindi )
    onlarda:
    1.950

    bizde (tahmini):
    32.999
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    zevron (Burası Dünya) 42 dk. ( Mesaj Silindi )
    alım gücüne gücendiğimiz haberler serisi vol #893649136413
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    monacomen 44 dk. ( Mesaj Silindi )
    Oyun için en iyi cihazın diz üstü olduğunu düşünüyorum. Hem üzerindeki ekranı ile bir TV görevi görüyor, televizyona bağlanıp konsol görevi görüyor, steam, epik gibi platformlar üzerinden ucuz alış veriş görevi görüyor, her yere taşınarak portatif görevi görüyor, bir de sağlam güçlü hali ile iş yaparak ve üzerinden de para kazanarak kendini amorti ettiği için bir yatırım görevi görüyor. Uygun fiyat ile alınır ise 3 sene içinde kendini amorti ediyor. Daha ne olsun.
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