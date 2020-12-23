Ryzen 7 5800H ve RTX 3080’li Acer oyuncu dizüstüsü fiyatı sızdı

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Tayvanlı hazır sistem üreticisi Acer’ın Ryzen işlemciden güç alan oyuncu dizüstüsü donanımseverlere bu sefer kaslı AMD işlemci seçeneklerin geleceğinin bir müjdesi.

Ryzen 7 5800H+RTX 3080 mobil aynı kasada

Görünüşe göre 2021 yılı AMD için mobil kanatta heyecanlı geçecek. Paylaşılan Acer Nitro 5, Ryzen 7 5800H ve RTX 3080’i aynı kasa altında buluşturuyor. 32 GB DDR4-3200 MHz RAM’le desteklenen oyuncu dizüstüsünde 1 TB kapasiteli SSD de konumlandırılmış.

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Özellik tablosuna göre yeni Nitro 5 180 watt güç kaynağıyla gelecek. Bu da 8 GB RTX 3080’in Max-Q varyantı olabileceğini düşündürüyor.

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Diğer taraftan mobil RTX 3080’e dair bilgiler henüz oldukça kısıtlı. Buna karşın mobil RTX 3080’in masaüstü RTX 3070’le benzer CUDA çekirdeği barındırması bekleniyor.

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Alman e-perakendecisinde 1950 Euro’dan listelenen modelin yanı sıra Acer, Ryzen 7 5800H/8 GB/512 GB NVMe/GTX 1650’den oluşan nispeten uygun fiyatlı bir dizüstü daha planlıyor. Son olarak Zen 3 mimarili Cezanne APU’larının CES 2021 etkinliğinde duyurulacağını hatırlatalım.

https://videocardz.com/newz/acer-nitro-5-notebook-with-ryzen-7-5800h-and-geforce-rtx-3080-listed-for-1950-eur

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