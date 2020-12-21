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    İşlemci ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Ryzen 9 5900HX gün yüzüne çıktı: Tek çekirdekte selefine %25 fark açıyor

    AMD’nin Ryzen 5000 ailesi yakında mobil üyelerle genişleyecek. Paylaşılan HX son ekli mobil Ryzen 5000 APU’su tek çekirdekte ve çoklu çekirdekte kaydadeğer performans artışıyla geliyor.
    15 sa.
    1,3b
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    İşlemci
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    Metehan Göktaş
    Yazar
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    Ryzen 9 5900HX gün yüzüne çıktı: Tek çekirdekte selefine %25 fark açıyor
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    Zen 3 mimarisiyle birlikte masaüstü ve mobil kanadı 5000 adlandırması altında birleştiren AMD’nin yüksek performanslı mobil çözümleri testlerde ortaya çıkmaya devam edecek.

    X son ekli mobil Ryzen işlemcisi

     Geekbench’e düşen son mobil Ryzen 5000 çözümü Ryzen 9 5900HX oldu. X son ekli ilk mobil Ryzen çözümü olan yonga hız aşırtma kilidinin kaldırıldığı bir seçenek olabilir. 8 çekirdek 16 izlekli işlemcinin çalışma aralığı 3.3-4.7 GHz olarak rapor edilmiş.

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    Yonganın testte 4.7 GHz’in biraz üzerine çıktığı görülüyor ki bu değerler bir Ryzen mobil işlemcisinde ilk defa erişilen değerler. Modelin henüz birkaç gün önce 4.6 GHz’de görev yaptığı sonuçlar veritabanında yerini almıştı.

    Kıyaslamalara geçecek olursak modelin TDP’si bilinmediği için birebir doğru modelle kıyaslamak güç. Eğer 35 watt TDP’li Ryzen 7 4900HS’le kıyaslamamız gerekirse Ryzen 9 5900HX’in tek çekirdekte %40’lık devasa bir fark açmış durumda. Çoklu çekirdekte ise fark %28 gibi oldukça etkileyici bir seviyede.

    Ayrıca Bkz. "Nvidia Hopper ailesi ertelendi 5 nm Lovelace mimarisi geliyor"

    Ryzen 9 5900HX gün yüzüne çıktı: Tek çekirdekte selefine %25 fark açıyor
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    Ryzen 9 5900HX’i 45 watt TDP’li Ryzen 9 4900H ile kıyaslayacak olursak modelin tek çekirdekte %25 ve çoklu çekirdekte %8’lik iyileşme sunduğu görülüyor.



    https://videocardz.com/newz/amd-ryzen-9-5900hx-spotted-with-4-7-ghz-boost-clock-much-faster-than-ryzen-9-4900hs Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    nuksws_99 (dasasd ) 14 sa. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen ssbrutality
    gtx 1060 6gb, 2060 6gb ve 3060 6gb..
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    Yorumlar (5) Yorum Yaz Forumda Gör
    Jon_Kar 14 sa. ( Mesaj Silindi )
    Apple M1, hadi işine bak kardeşim
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    nebulabado 14 sa. ( Mesaj Silindi )
    İşlemci iyi, güzel de cihaz yok. :(
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    -Nomad- (no name) 15 sa. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    Amd işlemci gücünü saçma bir noktaya getirdi denecek kadar ileri taşıdı. İki dizüstü cihazımdan biri 3500u diğer 4600h. Günlük işlerde 4600h'nin işlemci gücü ile ne yapılır hiç bir fikrim yok :)
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    ssbrutality (Okan Günaydın ) 15 sa. ( Mesaj Silindi )
    off... Koy bunu İnce mükemmel bir kasaya yanina da 6800M..miss 15 yil idare eder seni... 3080 mobile da olabilir ama 2 yil sonra nvidia o gpu'yu bitirir...
    2 Yanıt Yanıtla +3
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    nuksws_99 (dasasd ) 14 sa. ( Mesaj Silindi ) ssbrutality
    mobilde 6gb yapar nvidia bilerek..
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    nuksws_99 (dasasd ) 14 sa. ( Mesaj Silindi ) ssbrutality
    gtx 1060 6gb, 2060 6gb ve 3060 6gb..
    Yanıtla +4
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    DPLALİ (Bomba Ölüm) 15 sa. ( Mesaj Silindi )
    😍😍😘
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