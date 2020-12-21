Ryzen 9 5900HX gün yüzüne çıktı: Tek çekirdekte selefine %25 fark açıyor

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Zen 3 mimarisiyle birlikte masaüstü ve mobil kanadı 5000 adlandırması altında birleştiren AMD’nin yüksek performanslı mobil çözümleri testlerde ortaya çıkmaya devam edecek.

X son ekli mobil Ryzen işlemcisi

Geekbench’e düşen son mobil Ryzen 5000 çözümü Ryzen 9 5900HX oldu. X son ekli ilk mobil Ryzen çözümü olan yonga hız aşırtma kilidinin kaldırıldığı bir seçenek olabilir. 8 çekirdek 16 izlekli işlemcinin çalışma aralığı 3.3-4.7 GHz olarak rapor edilmiş.

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Yonganın testte 4.7 GHz’in biraz üzerine çıktığı görülüyor ki bu değerler bir Ryzen mobil işlemcisinde ilk defa erişilen değerler. Modelin henüz birkaç gün önce 4.6 GHz’de görev yaptığı sonuçlar veritabanında yerini almıştı.

Kıyaslamalara geçecek olursak modelin TDP’si bilinmediği için birebir doğru modelle kıyaslamak güç. Eğer 35 watt TDP’li Ryzen 7 4900HS’le kıyaslamamız gerekirse Ryzen 9 5900HX’in tek çekirdekte %40’lık devasa bir fark açmış durumda. Çoklu çekirdekte ise fark %28 gibi oldukça etkileyici bir seviyede.

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Ryzen 9 5900HX’i 45 watt TDP’li Ryzen 9 4900H ile kıyaslayacak olursak modelin tek çekirdekte %25 ve çoklu çekirdekte %8’lik iyileşme sunduğu görülüyor.

https://videocardz.com/newz/amd-ryzen-9-5900hx-spotted-with-4-7-ghz-boost-clock-much-faster-than-ryzen-9-4900hs

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