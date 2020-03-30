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    Ryzen 9 4900HS duyuruldu: 90 watt cTDP’li Core i9-9880H dahi yetişemiyor

    AMD’nin heyecanla beklenen mobil APU’su nihayet duyuruldu. Yonga beklendiğine değecek sonuçlar ortaya koyuyor.
    3 sa.
    1,2b
    27
    18
    İşlemci
    Metehan Göktaş
    Yazar
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    Ryzen 9 4900HS duyuruldu: 90 watt cTDP’li Core i9-9880H dahi yetişemiyor
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    Kırmızı ekip Zen 2 mimarisi ve güncel üretim tekniği avantajı sayesinde 3. nesil Ryzen işlemcilerinde ilk 2 nesilde yakaladığı başarıyı ivmelendirerek sürdürmüştü. Nihayet merakla beklediğimiz tepe model mobil APU resmiyete döküldü.

    Ryzen 9 4900HS teknik özellikleri

    Öncelikle hızlı bir şekilde teknik detayları paylaşalım. Ryzen 9 4900HS işlemcisi 8/16 konfigürasyonun 4 MB L2 ve 8 MB L3 önbellekle desteklendiği bir yonga temel olarak. Tüm çekirdekleriyle 3.8 GHz’e yükselebilen model 35 watt TDP’nin altında aynı zamanda 1750 MHz’de görev yapan 8 Vega CU’yu da barındırıyor. RAM desteği başlığında DDR4 3200 MHz’e kadar sunulan destek LPDDR4 tip belleklerle 4266 MHz’e tırmanıyor.

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    Intel işlemcinin TDP sınırı katlansa dahi AMD'nin APU'su önde

    İşlemcinin saf kas gücünü değerlendirmek için kıstaslardan Cinebench R15’e göre çoklu çekirdek testinde 1894 puan elde eden yonga böylelikle Core i9-9880H’ın 1155 puanlık sonucunun bir hayli önüne geçiyor. Dahası stok halde 45 wattlık ısıl tasarım gücündeki Core i9-9880H’a 90 watt TDP bütçesi verildiğinde dahi Intel’in çözümü ancak 1648 puana ulaşabilmiş.

    Yüzdeliklerle ifade edelim, Ryzen 9-4900HS rakibinin stok halinden %33 hızlıyken 90 watt’lık cTDP değerine sahip nispeten daha kaslı hale göre %11.9 önde bulunuyor. AMD’nin kendi Ryzen 7 3750H çözümüyle kıyaslamada ise sonuç %150’lik farkla 7 nm işlemcinin lehine.

    Ryzen 9 4900HS duyuruldu: 90 watt cTDP’li Core i9-9880H dahi yetişemiyor
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    Cinebench’in dışına çıktığımızda ise Ryzen APU’su mavi takımın modeline göre Handbrake HEVC’te %18, Blender-Classroom’da %25 ve 7-Zip testinde %35’lik oranlarla artı tarafta. Bununla birlikte çoklu çekirdek konusunda iyi bir üne sahip olmayan Photoshop’ta AMD’nin yeni yongası %12 geride kalırken Adobe Premiere’de durum yine %12.6’lık payla kırmızı ekipten yana.

    Mobil bir platform olması nedeniyle performansın yanı sıra ağırlık ve uzun pil ömrü gibi ölçütleri de göz önünde bulundurursak tablo Intel adına iç açıcılıktan fersah fersah uzakta. Diğer taraftan Comet Lake işlemcileri umut vadeden sonuçlar ortaya koyuyor buna karşın kazananın tüketici olacağı bu yarışta yine AMD ipi göğüslemeye devam edeceğe benziyor. Önümüzdeki günlerde raflardaki yerini alacak notebooklara güç verecek yeni APU'ya sahip dizüstüler henüz çeşitlendiği için fiyat avantajı konusunda net konuşmak güç ancak AMD'nin süregelen stratejisi devam edeceğini söyleyelim.



    https://www.techpowerup.com/265241/amd-ryzen-9-4900hs-torpedoes-intels-core-i9-mobile-lineup-fastest-mobile-processor Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    emregokcimen (Emre Gökçimen) 2 sa. en beğenilen
    İntelin içinden geçicek bence amd
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    VYC Majoris 1 sa.
    Adamlar full zamanlı olarak Youtube kanalı işletiyor ve tüm zamanını buna harcıyor ama onlardan alınan bilgi+ekran görüntüleri için "alıntıdır" bile demiyor "Haber Editörü".

    Video ve site linklerini ben vereyim de emeğe saygı olsun biraz:




    Bu da siteleri:

    techspot.com/...
    Adamlar full zamanlı olarak Youtube kanalı işletiyor ve tüm zamanını buna harcıyor ama onlardan alınan bilgi+ekran görüntüleri için "alıntıdır" bile demiyor "H...
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    Yorumlar (16) Yorum Yaz Forumda Gör
    runge kutta 5 dk. yeni yorumcu
    Intel 10. nesil vs AMD 4. nesil daha iyi karşılaştırma olur ama AMD'nin geldiği yer muazzam.

    Intel'in 2-3 yıl daha esamesi okunmayacak. Sandy Bridge, Haswell, Coffee Lake dönemleri Intel nerede AMD'e rezil olan Intel nerede? Intel 7NM'e geçmediği sürece AMD alınmalı. Intel oyunlarda daha iyi olabilir ama herkes pür oyun için almıyor. Render alıp, simülasyon çalıştıracak ve kod yazacak bir sürü kullanıcı var.

    i7-4790K çok iyiydi. Intel'in Intel olduğu zamanlardı. Şimdi de Ryzen 7 3700X kullanıyorum. Arada sıkıntı çıkarsa da inanılmaz memnunum. AMD atılım yapmasaydı Intel işleri daha ağırdan alırdı. AMD'e iki yönden de teşekkür etmek lazım. Hem bu kadar sıçrama yapıp bize uygun fiyattan iyi performans verdiği için hem de Intel'in kalitesini daha hızlı getirdiği için.
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    Led Zeppelin 18 dk.
    Intel in amd ye yetişmesi için amd işlemcilerin üzerine kendi logosunu basmaktan başka çaresi kalmadı.
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    gtx295 (RnC ) 52 dk.
    amazon.com/... 999 usd. Rx5600 lü model de bu civarda olur ramler cl22 gözüme o takildi benim sadece daha iyi 3200 ramler ile daha iyi sonuc alinir
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    redoracle (yıldırım coolboy) 1 sa.
    Amd inteli geçti dünyanın sonu mu geldi ne,evet geldi hakketen ne şansızlık tam öne geçip piyasayı sallayacakken salgına yakalan.
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    selmand (SELMAN DİNÇ) 1 sa.
    Ryzen 4000 serisini neden intel 9000 serisi ile kıyaslıyorsunuz ki, intel 10000 serisi ile kıyaslamanız gerekir.
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    VYC Majoris 1 sa.
    Adamlar full zamanlı olarak Youtube kanalı işletiyor ve tüm zamanını buna harcıyor ama onlardan alınan bilgi+ekran görüntüleri için "alıntıdır" bile demiyor "Haber Editörü".

    Video ve site linklerini ben vereyim de emeğe saygı olsun biraz:




    Bu da siteleri:

    techspot.com/...
    Yanıtla +7
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    emreb78 (Emre BOYACILAR) 1 sa.
    Bu Donanım haber de millet birbirinin kuyusunu kazıyor galiba. Geçen başka bir yazarın yazdığı Intel'in yeni mobil işlemcisi 45w TDP ile uçuyor artı kaçıyor üstüne AMD'yi eziyor 5.3 GHZ çalışıyor bide yetmiyor bulaşık yıkıyor haberini ne yapacağız şimdi.
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    Onurmsq (--- ----) 1 sa.
    yalnız Core i9-9880H cinebench r15 te 1100 değil 1700-1800 arası puan alıyor.
    amd devam böyle.
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    1187 kez okundu.
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