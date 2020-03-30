Ryzen 9 4900HS duyuruldu: 90 watt cTDP’li Core i9-9880H dahi yetişemiyor

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Kırmızı ekip Zen 2 mimarisi ve güncel üretim tekniği avantajı sayesinde 3. nesil Ryzen işlemcilerinde ilk 2 nesilde yakaladığı başarıyı ivmelendirerek sürdürmüştü. Nihayet merakla beklediğimiz tepe model mobil APU resmiyete döküldü.

Ryzen 9 4900HS teknik özellikleri

Öncelikle hızlı bir şekilde teknik detayları paylaşalım. Ryzen 9 4900HS işlemcisi 8/16 konfigürasyonun 4 MB L2 ve 8 MB L3 önbellekle desteklendiği bir yonga temel olarak. Tüm çekirdekleriyle 3.8 GHz’e yükselebilen model 35 watt TDP’nin altında aynı zamanda 1750 MHz’de görev yapan 8 Vega CU’yu da barındırıyor. RAM desteği başlığında DDR4 3200 MHz’e kadar sunulan destek LPDDR4 tip belleklerle 4266 MHz’e tırmanıyor.

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Intel işlemcinin TDP sınırı katlansa dahi AMD'nin APU'su önde

İşlemcinin saf kas gücünü değerlendirmek için kıstaslardan Cinebench R15’e göre çoklu çekirdek testinde 1894 puan elde eden yonga böylelikle Core i9-9880H’ın 1155 puanlık sonucunun bir hayli önüne geçiyor. Dahası stok halde 45 wattlık ısıl tasarım gücündeki Core i9-9880H’a 90 watt TDP bütçesi verildiğinde dahi Intel’in çözümü ancak 1648 puana ulaşabilmiş.

Yüzdeliklerle ifade edelim, Ryzen 9-4900HS rakibinin stok halinden %33 hızlıyken 90 watt’lık cTDP değerine sahip nispeten daha kaslı hale göre %11.9 önde bulunuyor. AMD’nin kendi Ryzen 7 3750H çözümüyle kıyaslamada ise sonuç %150’lik farkla 7 nm işlemcinin lehine.

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Cinebench’in dışına çıktığımızda ise Ryzen APU’su mavi takımın modeline göre Handbrake HEVC’te %18, Blender-Classroom’da %25 ve 7-Zip testinde %35’lik oranlarla artı tarafta. Bununla birlikte çoklu çekirdek konusunda iyi bir üne sahip olmayan Photoshop’ta AMD’nin yeni yongası %12 geride kalırken Adobe Premiere’de durum yine %12.6’lık payla kırmızı ekipten yana.

Mobil bir platform olması nedeniyle performansın yanı sıra ağırlık ve uzun pil ömrü gibi ölçütleri de göz önünde bulundurursak tablo Intel adına iç açıcılıktan fersah fersah uzakta. Diğer taraftan Comet Lake işlemcileri umut vadeden sonuçlar ortaya koyuyor buna karşın kazananın tüketici olacağı bu yarışta yine AMD ipi göğüslemeye devam edeceğe benziyor. Önümüzdeki günlerde raflardaki yerini alacak notebooklara güç verecek yeni APU'ya sahip dizüstüler henüz çeşitlendiği için fiyat avantajı konusunda net konuşmak güç ancak AMD'nin süregelen stratejisi devam edeceğini söyleyelim.

https://www.techpowerup.com/265241/amd-ryzen-9-4900hs-torpedoes-intels-core-i9-mobile-lineup-fastest-mobile-processor

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