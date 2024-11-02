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    Snapdragon 8 Elite, Dimensity 9400'e karşı test edildi: İşte sonuçlar

    Yakın zamanda tanıtılan Snapdragon 8 Elite ve Dimensity 9400 işlemcilerinin performansı karşılaştırıldı. Realme GT7 Pro ve Vivo X200 Pro üzerinde yapılan testlerde nasıl sonuçlar elde edildi?
    Snapdragon 8 Elite, Dimensity 9400'e karşı test edildi Tam Boyutta Gör
    Yakın zamanda tanıtılan Qualcomm'un Snapdragon 8 Elite ve MediaTek'in Dimensity 9400 mobil işlemcilerinin performansı karşılaştırıldı. GSMArena tarafından, Realme GT7 Pro ve Vivo X200 Pro üzerinde yapılan testler göre, iki işlemci birbirine yakın sonuçlar elde ediyor.

    Geçmişe baktığımızda Qualcomm'un amiral gemisi yonga setlerinin MediaTek'e üstünlük kurduğunu görüyoruz. Ancak Tayvanlı şirket geçtiğimiz seneki Dimensity 9300 ile rakibini yakalamıştı. Şirketin en yeni işlemcisi Dimensity 9400, ARM tasarımı çekirdekleri kullanıyor ve 1 adet 3.63 GHz hızında Cortex-X925,  3 adet 3.3 GHz hızında Cortex-X4 ve 4 adet 2.4 GHz hıza sahip Cortex-A720 çekirdekleriyle 8 çekirdekli bir işlemci. Grafik tarafında ise yine ARM'ın Immortalis-G925 GPU'sunu kullanıyor.

    Öte yandan Snapdragon 8 Elite, Qualcomm'un kendi tasarladığı Oryon çekirdeklerini kullanıyor. Bunlardan 2'si 4.20 GHz frekansa çıkabilen Oryon V2 Phoenix L çekirdekleri, 6 tanesi ise 3.53 GHz hıza çıkabilen Oryon V2 Phoenix M çekirdekleri. Grafik tarafında ise Adreno 830 yer alıyor. Her iki işlemcide de verimlilik çekirdekleri yer almıyor.

    CPU'da Snapdragon 8 Elite, GPU'da Dimensity 9400 önde

    Beklendiği gibi, Snapdragon 8 Elite hem tek çekirdekli hem de çok çekirdekli iş yüklerinde daha iyi CPU performansı gösteriyor. Geekbench 6 testinde Snapdragon 8 Elite çok çekirdekli testte rakibini %10, tek çekirdek testinde ise %15 geride bırakıyor. Karma testlerin yapıldığı AnTuTu 10 testinde ise Dimensity 9400, Snapdragon 8 Elite'den %6 yüksek skor elde ediyor.

    Snapdragon 8 Elite, Dimensity 9400'e karşı test edildi Tam Boyutta Gör
    Grafik performansının ölçüldüğü 3DMark testinde ise Dimensity 9400, Snapdragon 8 Elite'i %7-8 oranında geçmeyi başarıyor. Grafik tarafında genellikle iyi iş çıkaran Adreno'nun Immortalis GPU'sunun gerisinde kalması şaşırtıcı bir sonuç olarak nitelendirilebilir.

    Testlerin, telefonların piyasaya çıkmasından önce yapıldığını belirtelim. Dolayısıyla piyasaya sürülen ürünlerde rakamlarda bir miktar değişiklik olabilir, ancak sonuçlar aşağı yukarı bu şekilde olacaktır. Her iki durumda da, bu senenin Android amiral gemileri ham performans anlamında büyük sıçrama yaşayarak, iPhone'ları yakalayacak ve hatta geçecek gibi görünüyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    K
    ka.selcuk 12 saat önce

    1 yaz kısa süre kullanım için ideal,

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    Kagansiii 2 gün önce

    Hawli

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    Sempron 3200 1 hafta önce

    Çok eğlenceli görünüyor :))

    F
    f1bilalII 2 hafta önce

    Baya eğlenceli görünüyor :)

    S
    sultanneb 2 hafta önce

    Eğlenceli görünüyor

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    filozof1281 1 ay önce

    mars için birebir :)

    Profil resmi
    34savas34 1 ay önce

    Son derece farklı bir alet :D

    Profil resmi
    karagece25 1 ay önce

    çöp

    Profil resmi
    onderweb 1 ay önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 2 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 2 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 3 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 3 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 7 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 7 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 8 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 9 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 10 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 11 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 1 yıl önce

    Über

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