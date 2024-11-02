Snapdragon 8 Elite, Dimensity 9400'e karşı test edildi: İşte sonuçlar

Geçmişe baktığımızda Qualcomm'un amiral gemisi yonga setlerinin MediaTek'e üstünlük kurduğunu görüyoruz. Ancak Tayvanlı şirket geçtiğimiz seneki Dimensity 9300 ile rakibini yakalamıştı. Şirketin en yeni işlemcisi Dimensity 9400, ARM tasarımı çekirdekleri kullanıyor ve 1 adet 3.63 GHz hızında Cortex-X925, 3 adet 3.3 GHz hızında Cortex-X4 ve 4 adet 2.4 GHz hıza sahip Cortex-A720 çekirdekleriyle 8 çekirdekli bir işlemci. Grafik tarafında ise yine ARM'ın Immortalis-G925 GPU'sunu kullanıyor.
Öte yandan Snapdragon 8 Elite, Qualcomm'un kendi tasarladığı Oryon çekirdeklerini kullanıyor. Bunlardan 2'si 4.20 GHz frekansa çıkabilen Oryon V2 Phoenix L çekirdekleri, 6 tanesi ise 3.53 GHz hıza çıkabilen Oryon V2 Phoenix M çekirdekleri. Grafik tarafında ise Adreno 830 yer alıyor. Her iki işlemcide de verimlilik çekirdekleri yer almıyor.
CPU'da Snapdragon 8 Elite, GPU'da Dimensity 9400 önde
Beklendiği gibi, Snapdragon 8 Elite hem tek çekirdekli hem de çok çekirdekli iş yüklerinde daha iyi CPU performansı gösteriyor. Geekbench 6 testinde Snapdragon 8 Elite çok çekirdekli testte rakibini %10, tek çekirdek testinde ise %15 geride bırakıyor. Karma testlerin yapıldığı AnTuTu 10 testinde ise Dimensity 9400, Snapdragon 8 Elite'den %6 yüksek skor elde ediyor.
Testlerin, telefonların piyasaya çıkmasından önce yapıldığını belirtelim. Dolayısıyla piyasaya sürülen ürünlerde rakamlarda bir miktar değişiklik olabilir, ancak sonuçlar aşağı yukarı bu şekilde olacaktır. Her iki durumda da, bu senenin Android amiral gemileri ham performans anlamında büyük sıçrama yaşayarak, iPhone'ları yakalayacak ve hatta geçecek gibi görünüyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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1 yaz kısa süre kullanım için ideal,
Hawli
Çok eğlenceli görünüyor :))
Baya eğlenceli görünüyor :)
Eğlenceli görünüyor
mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über