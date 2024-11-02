Snapdragon 8 Elite, Dimensity 9400'e karşı test edildi: İşte sonuçlar

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Tam Boyutta Gör Yakın zamanda tanıtılan Qualcomm'un Snapdragon 8 Elite ve MediaTek'in Dimensity 9400 mobil işlemcilerinin performansı karşılaştırıldı. GSMArena tarafından, Realme GT7 Pro ve Vivo X200 Pro üzerinde yapılan testler göre, iki işlemci birbirine yakın sonuçlar elde ediyor.

Geçmişe baktığımızda Qualcomm'un amiral gemisi yonga setlerinin MediaTek'e üstünlük kurduğunu görüyoruz. Ancak Tayvanlı şirket geçtiğimiz seneki Dimensity 9300 ile rakibini yakalamıştı. Şirketin en yeni işlemcisi Dimensity 9400, ARM tasarımı çekirdekleri kullanıyor ve 1 adet 3.63 GHz hızında Cortex-X925, 3 adet 3.3 GHz hızında Cortex-X4 ve 4 adet 2.4 GHz hıza sahip Cortex-A720 çekirdekleriyle 8 çekirdekli bir işlemci. Grafik tarafında ise yine ARM'ın Immortalis-G925 GPU'sunu kullanıyor.

Öte yandan Snapdragon 8 Elite, Qualcomm'un kendi tasarladığı Oryon çekirdeklerini kullanıyor. Bunlardan 2'si 4.20 GHz frekansa çıkabilen Oryon V2 Phoenix L çekirdekleri, 6 tanesi ise 3.53 GHz hıza çıkabilen Oryon V2 Phoenix M çekirdekleri. Grafik tarafında ise Adreno 830 yer alıyor. Her iki işlemcide de verimlilik çekirdekleri yer almıyor.

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CPU'da Snapdragon 8 Elite, GPU'da Dimensity 9400 önde

Beklendiği gibi, Snapdragon 8 Elite hem tek çekirdekli hem de çok çekirdekli iş yüklerinde daha iyi CPU performansı gösteriyor. Geekbench 6 testinde Snapdragon 8 Elite çok çekirdekli testte rakibini %10, tek çekirdek testinde ise %15 geride bırakıyor. Karma testlerin yapıldığı AnTuTu 10 testinde ise Dimensity 9400, Snapdragon 8 Elite'den %6 yüksek skor elde ediyor.

Tam Boyutta Gör Grafik performansının ölçüldüğü 3DMark testinde ise Dimensity 9400, Snapdragon 8 Elite'i %7-8 oranında geçmeyi başarıyor. Grafik tarafında genellikle iyi iş çıkaran Adreno'nun Immortalis GPU'sunun gerisinde kalması şaşırtıcı bir sonuç olarak nitelendirilebilir.

Testlerin, telefonların piyasaya çıkmasından önce yapıldığını belirtelim. Dolayısıyla piyasaya sürülen ürünlerde rakamlarda bir miktar değişiklik olabilir, ancak sonuçlar aşağı yukarı bu şekilde olacaktır. Her iki durumda da, bu senenin Android amiral gemileri ham performans anlamında büyük sıçrama yaşayarak, iPhone'ları yakalayacak ve hatta geçecek gibi görünüyor.

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